Πόσο ωφελούνται οι συνταξιούχοι από τα νέα μέτρα - Αναλυτικοί πίνακες με παραδείγματα

2,35% θα είναι η αύξηση με τα σημερινά δεδομένα από το 2026 

Σημαντικά είναι τα οφέλη για τους συνταξιούχους μετά την ανακοίνωση των μέτρων και την εξειδίκευσή τους από το οικoνομικό επιτελείο της κυβέρνησης.

Πέραν όσων ανακοινώθηκαν για τις φορολογικές απαλλαγές, όλοι οι συνταξιούχοι θα λαμβάνουν αύξηση βάσει πληθωρισμού και ΑΕΠ από το 2026. 2,35% θα είναι η αύξηση με τα σημερινά δεδομένα.

Καταργείται ο συμψηφισμός με την προσωπική διαφορά από τον Ιανουάριο του 2026

Δείτε τους πίνακες:

sintaxiouxoi1.jpg
sintaxiouxoi2.jpg

Οι επτά παρεμβάσεις που ανακοινώθηκαν

Οι επτά γενικές παρεμβάσεις για την αναμόρφωση της φορολογικής κλίμακας εισοδήματος μισθωτών, συνταξιούχων, αγροτών και ελευθέρων επαγγελματιών είναι :


Γενικές παρεμβάσεις
1. Μειώνονται κατά 2% οι συντελεστές της κλίμακας από τα 10.000 έως και τα 40.000 ευρώ:
◦ Για τα 10.000 έως 20.000 ευρώ από 22% σε 20%
◦ Για τα 20.000 έως τα 30.000 ευρώ από 28% σε 26%
◦ Για τα 30.000 έως τα 40.000 ευρώ από 36% σε 34%

2. Εισάγεται ενδιάμεσος συντελεστής από τα 40.000 έως τα 60.000 ευρώ 39%, ενώ ο συντελεστής 44% θα ισχύει για εισοδήματα άνω των 60.000 ευρώ.

Επιπλέον παρεμβάσεις για οικογένειες με παιδιά:
3. Ο συντελεστής από τα 10.000 έως τα 20.000 που πλέον θα ανέρχεται σε 20% για φορολογούμενους χωρίς τέκνα, μειώνεται περεταίρω αναλόγως του αριθμού των τέκνων και ακόμη περισσότερο για τους τρίτεκνους σε:
◦ 18% για φορολογούμενους με 1 εξαρτώμενο τέκνο
◦ 16% για φορολογούμενους με 2 εξαρτώμενα τέκνα
◦ 9% για φορολογούμενους με τρία εξαρτώμενα τέκνα

4. Οι συντελεστές από 0 έως 20.000 ευρώ μηδενίζονται για φορολογούμενους με τέσσερα ή περισσότερα εξαρτώμενα τέκνα.

5. Ο συντελεστής από 20.000 έως 30.000 ευρώ που πλέον θα ανέρχεται σε 26% για φορολογούμενους χωρίς τέκνα, μειώνεται επίσης κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες για κάθε τέκνο:
◦ 24% για φορολογούμενους με 1 εξαρτώμενο τέκνο
◦ 22% για φορολογούμενους με 2 εξαρτώμενα τέκνα
◦ 20% για φορολογούμενους με τρία εξαρτώμενα τέκνα
◦ 18% για φορολογούμενους με τέσσερα εξαρτώμενα τέκνα
◦ 16% για φορολογούμενους με πέντε εξαρτώμενα τέκνα κτλ.

Επιπλέον παρεμβάσεις για νέους:
6. Για τους νέους έως 25 ετών oι συντελεστές από 0 έως 20.000 ευρώ μηδενίζονται.
7. Για τους νέους 26 έως 30 ετών ο συντελεστής από τα 10.000 έως τα 20.000 θα ανέρχεται σε 9%.

