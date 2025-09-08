Πόσο ωφελούνται οι νέοι από τα μέτρα της κυβέρνησης - Αναλυτικός πίνακας
«Αλλάζει η φιλοσοφία. Πρέπει να εργαστούν, όχι επιδόματα», είπε ο κ. Πετραλιάς
Σημαντικά είναι τα οφέλη για τους νέους μετά την ανακοίνωση των μέτρων και την εξειδίκευσή τους από το οικoνομικό επιτελείο της κυβέρνησης.
Οι συντελεστές από 0 έως 20.000 ευρώ μηδενίζονται, ενώ όπως είπε ο υφυπουργός κ. Θάνος Πετραλιάς κατά την σημερινή παρουσίαση: Εργαζόμενοι στον τουρισμό και στην εστίαση θα δουν μεγάλη αύξηση εισοδημάτων.
«Αλλάζει η φιλοσοφία. Πρέπει να εργαστούν, όχι επιδόματα», είπε ο κ. Πετραλιάς.
Αναλυτικά τα οφέλη:
