Πόσο ωφελούνται οι νέοι από τα μέτρα της κυβέρνησης - Αναλυτικός πίνακας

Σημαντικά είναι τα οφέλη για τους νέους μετά την ανακοίνωση των μέτρων και την εξειδίκευσή τους από το οικoνομικό επιτελείο της κυβέρνησης.

Οι συντελεστές από 0 έως 20.000 ευρώ μηδενίζονται, ενώ όπως είπε ο υφυπουργός κ. Θάνος Πετραλιάς κατά την σημερινή παρουσίαση: Εργαζόμενοι στον τουρισμό και στην εστίαση θα δουν μεγάλη αύξηση εισοδημάτων.

«Αλλάζει η φιλοσοφία. Πρέπει να εργαστούν, όχι επιδόματα», είπε ο κ. Πετραλιάς.

Αναλυτικά τα οφέλη: