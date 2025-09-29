Νέες φοροαπαλλαγές για κλειστά ακίνητα σε πολύτεκνους, νοσηλευτές, ένστολους και εκπαιδευτικούς

Νέα φορολογική ελάφρυνση ανακοινώθηκε για τους ιδιοκτήτες κλειστών ακινήτων που θα τα διαθέσουν προς ενοικίαση σε τρίτεκνες, πολύτεκνες οικογένειες και ειδικές κατηγορίες κρατικών λειτουργών.

Η σχετική διάταξη θα ενταχθεί στο νομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, το οποίο παρουσιάστηκε στα μέτρα της ΔΕΘ και θα τεθεί στο αυριανό υπουργικό συμβούλιο.

«Θα υπάρξουν προσθήκες στα μέτρα που ανακοινώθηκαν στις ΔΕΘ. Θα γίνουν προσθήκες σε ότι αφορά τις τριετίες απαλλαγής στον φόρο ενοικίου, θα είναι τρεις οι αλλαγές που θα γίνουν. Το πρώτο έχει να κάνει με το πως θα αντιμετωπίζουμε τις πολύτεκνες οικογένειες, το δεύτερο έχει να κάνει με τους εκπαιδευτικούς, γιατρούς, νοσηλευτές, στρατιωτικούς, για τους οποίους θα γίνει εξαίρεση (με εξάμηνο με συμβόλαιο), το τρίτο αφορά τους ιδιοκτήτες, θα έχουν τρεις μήνες περιθώριο να βρουν άλλον ενοικιαστή, αν εκείνος φύγει πριν λήξει το συμβόλαιο» ανέφερε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό ΑΝΤ1.

Συγκεκριμένα το νομοσχέδιο θα περιλαμβάνει τρεις παρεμβάσεις με τις οποίες θα χορηγείται τριετής φοροαπαλλαγή στους ιδιοκτήτες που ενοικιάζουν τα ακίνητά τους, ως εξής:

Η απαλλαγή δεν θα περιορίζεται μόνο σε ακίνητα έως 120 τμ, αλλά το όριο θα αυξάνεται κατά 20 τμ, αν το ακίνητο μισθώνεται σε οικογένειες με περισσότερα από δύο παιδιά. Έτσι, για οικογένεια με τρία παιδιά το όριο γίνεται 140 τμ και με τέσσερα παιδιά 160 τμ.

Για εκπαιδευτικούς, ενστόλους και άλλες ειδικές κατηγορίες κρατικών λειτουργών, το συμβόλαιο ενοικίασης θα μπορεί να ισχύει για διάστημα έως έξι μήνες.

Εάν ο ενοικιαστής αποχωρήσει πριν παρέλθουν τα τρία χρόνια, ο ιδιοκτήτης διατηρεί το δικαίωμα φοροαπαλλαγής, εφόσον βρει νέο ενοικιαστή εντός τριών μηνών.

Υπενθυμίζεται ότι μέχρι σήμερα, για να τύχει κάποιος ιδιοκτήτης τριετούς φοροαπαλλαγής, έπρεπε να διατηρήσει τον ίδιο ενοικιαστή για τουλάχιστον τρία χρόνια, αλλιώς έχανε τη φοροαπαλλαγή αναδρομικά. Με τις νέες ρυθμίσεις, ο ιδιοκτήτης διατηρεί τη φοροαπαλλαγή για το διάστημα που πραγματικά έλαβε τα ενοίκια.

Κύριος στόχος του υπουργείου παραμένει η αύξηση της διαθεσιμότητας ακινήτων προς ενοικίαση, ώστε να μειωθούν οι τιμές των ενοικίων.

Ο Υπουργός επισήμανε, πως μέσα στην εβδομάδα θα τεθεί σε λειτουργία μια πλατφόρμα, μέσα από την οποία οι πολίτες θα μπορούν να βλέπουν τι κερδίζουν, βάζοντας τα στοιχεία τους.

"Πρακτικά ο κόσμος θα δει την εφαρμογή των νέων μέτρων με το νέο έτος, όταν, ειδικά οι μισθωτοί θα δουν την αύξηση στον μισθό τους".

