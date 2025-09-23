Επιστροφή ενοικίου: Οι κερδισμένοι και οι χαμένοι

Η επιστροφή ενοικίου έχει ως στόχο να ανακουφιστούν τα νοικοκυριά και οι φοιτητές, όμως υπάρχουν οι κερδισμένοι και οι χαμένοι

Newsbomb

Επιστροφή ενοικίου: Οι κερδισμένοι και οι χαμένοι

Τι ισχύει για την επιστροφή ενοικίου 

Eurokinissi
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η επιστροφή ενοικίου έως 800 ευρώ, που αφορά στις μισθώσεις του φορολογικού έτους 2024, θα καταβληθεί εφάπαξ στους λογαριασμούς των δικαιούχων έως τα τέλη Νοεμβρίου 2025.

Η επιστροφή ενοικίου έχει ως στόχο να ανακουφιστούν τα νοικοκυριά και οι φοιτητές, όμως υπάρχουν οι κερδισμένοι και οι χαμένοι.

Τα κλειδιά της επιστροφής ενοικίου

Για να γίνει η επιστροφή του ενοικίου, όπως αναφέρει ο Οικονομικός Ταχυδρόμος, θα πρέπει:

  • Να έχει υποβληθεί στην ΑΑΔΕ η Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης («Μισθωτήριο») για το ακίνητο, έως τις 15 Ιουλίου 2025.
  • Να έχει δηλωθεί ο αριθμός της δήλωσης αυτής στη φορολογική δήλωση φορολογικού έτους 2024 .Όσοι δεν το έχουν κάνει θα πρέπει να το δηλώσουν μέσω τροποιητικής δήλωσης έως και 30 Σεπτεμβρίου

Οι κερδισμένοι

Νοικοκυριά χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος

  • Άγαμοι με εισόδημα έως 20.000 ευρώ, ζευγάρια έως 28.000 ευρώ (με προσαύξηση 4.000 ευρώ ανά παιδί)
  • και μονογονεϊκές οικογένειες έως 31.000 ευρώ (με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε παιδί πέραν του πρώτου).

Οικογένειες με παιδιά

Το ποσό ενίσχυσης για κύρια κατοικία προσαυξάνεται κατά 50 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο.

Φοιτητές

Έως 800 ευρώ ετησίως για κάθε φοιτητή ξεχωριστά, ανεξάρτητα από το αν η κατοικία δηλώνεται στη φορολογική δήλωση του ίδιου ή των γονιών του.

Όσοι έχουν δηλώσει σωστά στοιχεία

Η καταβολή γίνεται αυτόματα στον ΙΒΑΝ που είναι καταχωρημένος στο myAADE, χωρίς αίτηση, αρκεί να έχει δηλωθεί σωστά το μισθωτήριο.

Οι χαμένοι

Νοικοκυριά με υψηλότερα εισοδήματα ή περιουσία

Όσοι ξεπερνούν τα όρια εισοδήματος ή έχουν ακίνητη περιουσία άνω των 120.000 ευρώ (άγαμοι) ή 200.000 ευρώ (ζευγάρια) +20.000 ευρώ ανά παιδί, μένουν εκτός.

Όσοι καθυστερήσουν με τα δικαιολογητικά

Σε μισθώσεις από το Δημόσιο ή σε περιπτώσεις όπου ο εκμισθωτής είναι ανήλικος και έχει υποβάλει χειρόγραφη δήλωση, οι ίδιοι οι μισθωτές πρέπει να υποβάλουν δικαιολογητικά έως τις 20 Οκτωβρίου 2025. Αν δεν το κάνουν εγκαίρως, η ενίσχυση μεταφέρεται για την επόμενη χρονιά.

Όσοι έχουν ασυμφωνίες στα ποσά

Αν υπάρχει διαφορά ανάμεσα στο δηλωμένο μίσθωμα στο Ε1 και το συμφωνητικό, η ενίσχυση πηγαίνει για την επόμενη χρονιά και οι μισθωτές μέχρι και 31/12 μπορούν να υποβάλουν ψηφιακά μέσω της εφαρμογής «Τα Αιτήματά μου»,τα σχετικά δικαιολογητικά (μισθωτήριο, βεβαιώσεις σπουδών, αποδεικτικά τραπέζης για την καταβολή του μισθώματος), προκειμένου να γίνει η καταβολή της ενίσχυσης σε επόμενο χρόνο.

Στους χαμένους βέβαια θα βρεθούν και όσοι δεν έχουν δηλώσει ή δεν θα δηλώσουν μέχρι 30 Σεπτεμβρίου το μισθωτήριο στο Ε1 καθώς σε αυτή τη περίπτωση, η ΑΑΔΕ μετά από διασταυρωτικό έλεγχο ναι μεν θα προχωρήσει στην πληρωμή του ενοικίου αλλά η καταβολή της ενίσχυσης θα γίνει με βάση το μέγιστο ποσό μεταξύ αυτού που έχει συμφωνηθεί συμβατικά (βάσει του μισθωτηρίου που έχει υποβληθεί στην ΑΑΔΕ) και του ποσού που έχει δηλωθεί από τους εκμισθωτές στη δήλωση φορολογίας εισοδήματός τους. Οπότε σε αυτή την περίπτωση ο ενοικιαστής μπορεί να βγει χαμένος(εάν τα ποσά που έχουν δηλωθεί είναι μικρότερα από τα πραγματικά).

Η επιστροφή ενοικίου θα δώσει σίγουρα μια πρόσθετη στήριξη σε φοιτητές και νοικοκυριά που πληρούν τα κριτήρια, με την καταβολή να προγραμματίζεται για τα τέλη Νοεμβρίου. Ωστόσο, το μέτρο συνοδεύεται από αυστηρές προϋποθέσεις και προθεσμίες, γεγονός που καθιστά κρίσιμο για τους ενδιαφερόμενους να έχουν σωστά δηλωμένα στοιχεία και να είναι συνεπείς στις διαδικασίες.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
09:13ΚΟΣΜΟΣ

Bloomberg: Εκατοντάδες επιβατικά και μαχητικά αεροσκάφη θα αγοράσει η Τουρκία από τις ΗΠΑ

09:12ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα παιδιού: Αντίστροφη μέτρηση για την πληρωμή της 4ης δόσης – Πότε καταβάλλεται

09:11ΚΟΣΜΟΣ

Αυτό είναι το «σπίτι της Τουρκίας» αξίας 300 εκατ. δολαρίων που θα φιλοξενήσει τη συνάντηση Μητσοτάκη - Ερντογάν

09:11ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Φλωρίδης για Τέμπη: Επί 2,5 χρόνια δεν υπάρχει αίτημα εκταφής για ταυτοποίηση νεκρού

09:10ΚΟΣΜΟΣ

Είναι αυτό το μέλλον των σπιτιών; Αεροσωλήνες για εξοικονόμηση νερού βάζουν στην Αγγλία

09:02ΚΟΣΜΟΣ

Αυστραλία: Αεροπορική εταιρεία ζήτησε από 44χρονη να καλύψει το ντεκολτέ της για να μην «προσβάλει άλλους πολιτισμούς»

08:54ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Μεγαλείο με τη σφραγίδα του Παύλου Γιαννακόπουλου!

08:49ΕΛΛΑΔΑ

Γαύδος: Χωρίς παύση οι μεταναστευτικές ροές - Σχεδόν 150 μετανάστες διασώθηκαν σε 24 ώρες

08:43ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Καμπανάκι» Μαρουσάκη για την κακοκαιρία - «Είναι αρκετά επικίνδυνη»

08:40ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στον Βόλο: Νεκρός 20χρονος φοιτητής - Έπεσε από φωταγωγό πολυκατοικίας

08:35ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση τώρα: Σημειωτόν η κυκλοφορία σε Κηφισό, Κηφισίας - 30λεπτες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

08:33ΚΟΣΜΟΣ

Η στιγμή που άνδρας με μαχαίρι πέφτει στο έδαφος από περαστικούς στο Λονδίνο

08:33ΚΟΣΜΟΣ

Πενσυλβάνια: 9χρονος πάει στο κολέγιο για να γίνει παιδονευροχειρουργός

08:30ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: 9χρονος έσωσε τους γονείς του από ανεμοστρόβιλο

08:19ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Εισβολή με εμβολισμούς στον Ασπρόπυργο – Άγνωστοι προσπάθησαν να κλέψουν χρηματοκιβώτιο

08:14ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Karoo Adventure: Το τροχόσπιτο που σχεδιάστηκε για ηλεκτρικά αυτοκίνητα

08:09ΚΟΣΜΟΣ

Γιατί η Sinclair Broadcast Group δεν θα προβάλλει το «Jimmy Kimmel Live»

08:05ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Απανθρακωμένη ανασύρθηκε ηλικιωμένη

08:02ΚΟΣΜΟΣ

«The Rapture»: Πάστορας προφήτευσε το τέλος του κόσμου σε λίγες ώρες - Χιλιάδες κόσμου πούλησε τις περιουσίες τους

08:00ΕΛΛΑΔΑ

Crime Study: Όλη η αλήθεια για τους Σατανιστές της Παλλήνης - Οι δολοφονίες, η σύλληψη, η δίκη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
10:21ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλείδωσε» η έλευση του φθινοπώρου - Ήρθε η ώρα για μακρυμάνικα λόγω κακοκαιρίας από Ιταλία

08:00ΕΛΛΑΔΑ

Crime Study: Όλη η αλήθεια για τους Σατανιστές της Παλλήνης - Οι δολοφονίες, η σύλληψη, η δίκη

08:43ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Καμπανάκι» Μαρουσάκη για την κακοκαιρία - «Είναι αρκετά επικίνδυνη»

06:04ΕΛΛΑΔΑ

Βοιωτία: Αυτό είναι το ποσό για το οποίο η 62χρονη έθαψε τη μητέρα της - Πόσα είναι τα χρήματα που θα επιστρέψει στο κράτος

07:39ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η ΕΕ σφίγγει τα μέτρα και ετοιμάζεται να απαγορεύσει αυτοκίνητα - Ποια μοντέλα τελειώνουν

07:30ΕΛΛΑΔΑ

Αποκλειστικό Newsbomb - Καισαριανή: Οδηγός «ψέκασε» με σπρέι πιπεριού πατέρα και ανήλικο παιδί στη μέση του δρόμου

09:02ΚΟΣΜΟΣ

Αυστραλία: Αεροπορική εταιρεία ζήτησε από 44χρονη να καλύψει το ντεκολτέ της για να μην «προσβάλει άλλους πολιτισμούς»

07:17ΚΟΣΜΟΣ

Τίνος είναι ο μπακλαβάς: Το γλυκό που διχάζει Ελλάδα και Τουρκία

08:02ΚΟΣΜΟΣ

«The Rapture»: Πάστορας προφήτευσε το τέλος του κόσμου σε λίγες ώρες - Χιλιάδες κόσμου πούλησε τις περιουσίες τους

06:55ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κληρονομιές χωρίς τα χρέη - Πώς θα ρυθμίζονται τα χρέη

09:22ΕΛΛΑΔΑ

Ρεπορτάζ Newsbomb: Γιατί τελείωσαν οι πινακίδες κυκλοφορίας για μοτοσικλέτες - Οι ευθύνες, οι καθυστερήσεις και τι θα γίνει με τους νέους ιδιοκτήτες

00:08ΚΟΣΜΟΣ

ΟΗΕ: Η Γαλλία αναγνώρισε το κράτος της Παλαιστίνης - Αμπάς σε Χαμάς: Παραδώστε τα όπλα

09:59WHAT THE FACT

Γέλιο μέχρι δακρύων: Τα πιο αστεία ευτράπελα της τελευταίας εβδομάδας - Δείτε βίντεο

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 23 Σεπτεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

07:52ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Η Χαμάς εκτέλεσε μπροστά στο πλήθος τρεις Παλαιστίνιους ως «συνεργάτες του Ισραήλ»

07:10LIFESTYLE

«Μίστερ Μπούτιας»: Πέθανε ο Γιώργος Σταυρόπουλος, η εμβληματική μορφή της cult τηλεόρασης

14:49ΕΛΛΑΔΑ

Ελεύθερη αφέθηκε η 62χρονη στη Βοιωτία που έθαψε τη μητέρα της - Τι είπε για τον συνεργό της - Οι επόμενες κινήσεις της

09:11ΚΟΣΜΟΣ

Αυτό είναι το «σπίτι της Τουρκίας» αξίας 300 εκατ. δολαρίων που θα φιλοξενήσει τη συνάντηση Μητσοτάκη - Ερντογάν

08:05ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Απανθρακωμένη ανασύρθηκε ηλικιωμένη

08:40ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στον Βόλο: Νεκρός 20χρονος φοιτητής - Έπεσε από φωταγωγό πολυκατοικίας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ