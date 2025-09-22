Πώς δεν θα χάσετε την επιδότηση ενοικίου έως 800 ευρώ - Τι πρέπει να κάνετε ως δικαιούχοι

Τι πρέπει να ξέρετε για την επιδότηση ενοικίου

Οκτώ μέρες έχουν ακόμη περιθώριο οι φορολογούμενοι που δικαιούνται επιδότηση ενοικίου, αφού έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2025 θα πρέπει να έχουν ενημερώσει τη φορολογική τους δήλωση με τον κωδικό 081 για να λάβουν την ενίσχυση τον Νοέμβριο.

Το μέτρο που ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει ως στόχο να ανακουφίσει τα νοικοκυριά από το αυξημένο κόστος στέγασης και αφορά τόσο εκείνους που μένουν στην κύρια κατοικία τους όσο και τους φοιτητές με ενοικιαζόμενη στέγη.

Το ποσό της επιδότησης ενοικίου που θα καταβληθεί στους δικαιούχους υπολογίζεται με βάση τα δηλωμένα μισθώματα του προηγούμενου έτους, εξασφαλίζοντας ότι η επιδότηση θα ανταποκρίνεται στην πραγματική κατάσταση κάθε νοικοκυριού.

Η μέγιστη ενίσχυση για την κύρια κατοικία είναι 800 ευρώ, με επιπλέον 50 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο παιδί. Για φοιτητική κατοικία, το ανώτατο ποσό παραμένει 800 ευρώ.

Τι πρέπει να προσέξετε για την επιστροφή ενοικίου

Δήλωση αριθμού μισθωτηρίου: Όσοι δεν έχουν υποβάλει τα στοιχεία μπορούν να το κάνουν μέσω τροποποιητικής δήλωσης έως τις 30 Σεπτεμβρίου. Αν δεν ενημερωθεί ο κωδικός 081, η ΑΑΔΕ θα αντλήσει τα στοιχεία μέσω διασταυρώσεων.

Πρόσφατη ανανέωση μισθωτηρίου: Πρέπει να δηλωθεί ο αριθμός της τελευταίας ανανέωσης, π.χ. του 2024.

Πρέπει να δηλωθεί ο αριθμός της τελευταίας ανανέωσης, π.χ. του 2024. Έλεγχος προεκκαθαρισμένης δήλωσης: Οι φορολογούμενοι πρέπει να επιβεβαιώσουν ότι το ποσό ενοικίου που εμφανίζεται είναι σωστό.

Τα κριτήρια

Τα κριτήρια επιλεξιμότητας καθορίζονται ως εξής:

Άγαμοι: εισόδημα έως 20.000 ευρώ.

Έγγαμοι: εισόδημα έως 28.000 ευρώ, με προσαύξηση 4.000 ευρώ ανά παιδί.

Μονογονεϊκές οικογένειες: εισόδημα έως 31.000 ευρώ, με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε παιδί πέραν του πρώτου.

Ανώτατη αξία ακίνητης περιουσίας: 120.000 ευρώ για άγαμους, με αύξηση 20.000 ευρώ για κάθε επιπλέον μέλος.

Το επίδομα είναι αφορολόγητο, ακατάσχετο και δεν συμψηφίζεται με χρέη προς το Δημόσιο ή ασφαλιστικά ταμεία.

