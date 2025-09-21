Τα μυστικά για να «κλειδώσετε» την επιστροφή ενοικίου – Δείτε παραδείγματα

Αντίστοιχα μέτρα ο χρόνος για τους 950.000 δικαιούχους της επιστροφής ενοικίου, καθώς έχουν περιθώριο μέχρι την 30ή Σεπτεμβρίου για να συμπληρώσουν τον κωδικό 081 στη φορολογική δήλωση, που θα τους «ξεκλειδώσει» επιστροφή ενοικίου έως 800 ευρώ τον Νοέμβριο.

Αυτή η διαδικασία αφορά τόσο την κύρια όσο και τη φοιτητική κατοικία και αποτελεί σημαντικό μέτρο οικονομικής ενίσχυσης για τους δικαιούχους που δυσκολεύονται να βρουν σπίτι σε λογικές τιμές.

Ακόμη και στην περίπτωση που δεν έχει συμπληρωθεί ο κωδικός 081, αλλά αντί για τις διασταυρώσεις που η ΔΟΥ προκύπτει ότι υπάρχει ηλεκτρονικό μισθωτήριο, το επίδομα θα καταβληθεί κανονικά στους δικαιούχους, σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών.

Ωστόσο, αρμόδιοι παράγοντες συνηγορούν προσοχή, τονίζοντας ότι οιοσδήποτε θέλει να είναι 100% σίγουρος πως θα λάβει την επιστροφή ενοικίου, οφείλει να συμπληρώσει τον κωδικό. Αυτό διότι υπάρχει πάντα ο κίνδυνος από τον διασταυρωτικό έλεγχο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων να μην επιβεβαιωθεί η ταυτότητα.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στην αναγραφή του αριθμού μισθωτηρίου. Θα πρέπει να δηλωθεί σωστά και τοποθετείται στην τελευταία ανανέωση, με εξαίρεση το 2025, όπως τονίζει η «Απογευματινή».

Σε περίπτωση που από τον έλεγχο διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία της φορολογικής δήλωσης και το ποσό της ενίσχυσης είναι ανακριβή, τα πράγματα αλλάζουν. Αν καταβληθούν αχρεωστήτως ποσά, τότε θα καταλογιστούν έντοκα, με επιτόκιο ύψους 0,73% μηνιαίως από την ημερομηνία της ρύθμισης, ενώ ο δικαιούχος αποκλείεται από κάθε μελλοντική ενίσχυση ενοικίου για τρία έτη, πέραν των λοιπών κυρώσεων.

Παραδείγματα:

– Οικογένεια χωρίς παιδιά και μηνιαίο ενοίκιο κύριας κατοικίας ύψους 750 ευρώ, θα λάβει 750 ευρώ.

– Οικογένεια με ένα παιδί και ενοίκιο 900 ευρώ, θα λάβει 850 ευρώ.

– Οικογένεια με δύο παιδιά και ενοίκιο 900 ευρώ, θα λάβει 900 ευρώ.

– Οικογένεια με ιδιόκτητη κύρια κατοικία και έναν φοιτητή που κατέβαλε για ενοίκιο 550 ευρώ τον μήνα, θα λάβει 550 ευρώ.

– Οικογένεια που κατέβαλλε για ενοίκιο κύριας κατοικίας 800 ευρώ και έχει δύο παιδιά φοιτητές με ενοίκια 480 και 500 ευρώ, θα λάβει συνολική επιστροφή ύψους 1.780 ευρώ (800 ευρώ για το δικό της ενοίκιο και 980 ευρώ για αυτά των φοιτητών).

