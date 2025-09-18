Επιστροφή ενοικίου: Πότε θα δοθεί - Ποιοι μένουν εκτός

Πώς γίνεται ο υπολογισμός του ποσού επιστροφής

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Προθεσμία έως τις 30 Σεπτεμβρίου έχουν περίπου 950.000 δικαιούχοι επιστροφής ενός ενοικίου, για να συμπληρώσουν τον κωδικό 081 στη φορολογική τους δήλωση και να λάβουν έως 800 ευρώ επιδότηση τον προσεχή Νοέμβριο.

Η διαδικασία αφορά τόσο την κύρια όσο και τη φοιτητική κατοικία και στόχος του μέτρου είναι η ενίσχυση χιλιάδων νοικοκυριών σε όλη τη χώρα, τα οποία δοκιμάζονται λόγω της στεγαστικής κρίσης. Οι δυσκολίες δεν συνίστανται μόνο στην εύρεση κατοικίας, αλλά και στο ύψος του ενοικίου που καταβάλλουν.

Ο υπολογισμός του ποσού επιστροφής γίνεται αυτόματα με βάση τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του μισθωτή για το προηγούμενο φορολογικό έτος. Η δήλωση αυτή λαμβάνεται υπόψη όπως έχει διαμορφωθεί έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Σεπτεμβρίου του έτους καταβολής, δηλαδή ως τις 30 Σεπτεμβρίου 2025.

Με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται ότι οι δικαιούχοι λαμβάνουν την επιστροφή με βάση τα πραγματικά στοιχεία των ενοικίων που καταβάλλουν.

Τα στοιχεία που εξασφαλίσουν την έγκαιρη και ορθή καταβολή των ποσών, αφορούν:

– Τη δήλωση αριθμού μισθωτηρίου: Όσοι δεν έχουν δηλώσει τον αριθμό μισθωτηρίου, μπορούν να το κάνουν υποβάλλοντας τροποποιητική δήλωση έως τις 30 Σεπτεμβρίου. Σε περίπτωση που δεν συμπληρωθεί ο κωδικός 081, η ΑΑΔΕ θα αναζητήσει το ηλεκτρονικό μισθωτήριο μέσω διασταυρώσεων για να ολοκληρωθεί η διαδικασία.

– Τον αριθμό μισθωτηρίου: Ο αριθμός μισθωτηρίου πρέπει να αφορά την τελευταία ανανέωση του μισθωτηρίου, εκτός από το 2025. Δηλαδή, αν η ανανέωση έγινε το 2024, πρέπει να χρησιμοποιηθεί ο αριθμός εκείνης της ανανέωσης για την υποβολή της αίτησης επιστροφής.

– Προεκκαθαρισμένες δηλώσεις: Οι δικαιούχοι των οποίων οι δηλώσεις έχουν προεκκαθαριστεί, πρέπει να ελέγξουν αν ο αριθμός μισθωτηρίου είναι σωστός και αν το ποσό του μισθώματος ανταποκρίνεται στο πραγματικό ενοίκιο που καταβλήθηκε κατά τη διάρκεια του έτους.

Το μέγιστο ποσό επιστροφής για την κύρια κατοικία ανέρχεται σε 800 ευρώ, προσαυξανόμενο κατά 50 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο. Για τη φοιτητική κατοικία, το μέγιστο ποσό επιστροφής είναι επίσης 800 ευρώ.

Όσον αφορά τα εισοδηματικά κριτήρια για τον άγαμο, το μέγιστο εισόδημα είναι 20.000 ευρώ, ενώ για τους έγγαμους ορίστηκε στις 28.000 ευρώ, προσαυξανόμενο κατά 4.000 ευρώ για κάθε τέκνο.

Για τις μονογονεϊκές οικογένειες, το μέγιστο οικογενειακό εισόδημα είναι 31.000 ευρώ, προσαυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον τέκνο πέραν του πρώτου.

Στα περιουσιακά κριτήρια, η αξία της οικογενειακής περιουσίας δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 120.000 ευρώ για μονοπρόσωπο νοικοκυριό, με προσαύξηση 20.000 ευρώ για κάθε επιπλέον μέλος.

Εντωμεταξύ, από τον Ιανουάριο του 2026, οι ενοικιαστές κύριας και φοιτητικής κατοικίας που θα συνεχίσουν να καταβάλλουν το ενοίκιο με μετρητά δεν θα δικαιούνται την επιδότηση.

Παράλληλα, οι ιδιοκτήτες που εισπράττουν μισθώματα «στο χέρι» θα υποχρεωθούν να καταβάλουν υψηλότερο φόρο για αυτά τα εισοδήματα. Το μέτρο αποσκοπεί στην πλήρη ηλεκτρονικοποίηση των συναλλαγών, εξασφαλίζοντας διαφάνεια και καλύτερο έλεγχο των κινήσεων στην αγορά των ενοικίων.

Συγκεκριμένα, οι ενοικιαστές που δεν θα πληρώνουν το ενοίκιο για την κύρια και τη φοιτητική κατοικία μέσω τραπεζών, θα χάσουν την επιδότηση ενοικίου, ακόμη κι αν πληρούν τα εισοδηματικά ή περιουσιακά κριτήρια.

Οι φορολογούμενοι που νοικιάζουν ακίνητα και λαμβάνουν μισθώματα στο «χέρι», θα χάσουν την έκπτωση ύψους 5% στο ακαθάριστο εισόδημα από ενοίκια, η οποία υπολογίζεται αυτόματα χωρίς την προσκόμιση δικαιολογητικών.

Για τις επιχειρήσεις, το μέτρο ισχύει ήδη αλλά από το 2026 η εφαρμογή του ενισχύεται σημαντικά. Συγκεκριμένα, όσες επιχειρήσεις καταβάλλουν επαγγελματικό ενοίκιο χωρίς τραπεζική συναλλαγή, δηλαδή «στο χέρι», δεν θα μπορούν να το εκπέσουν ως δαπάνη από τα ακαθάριστα έσοδά τους.

Αυτό σημαίνει ότι το κόστος του ενοικίου δεν θα μειώνει το φορολογητέο εισόδημα της επιχείρησης, οδηγώντας σε μεγαλύτερη φορολογική επιβάρυνση.

