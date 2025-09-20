Επιδότηση ενοικίου: Τι να γνωρίζουν οι δικαιούχοι έως τις 30 Σεπτεμβρίου

Προθεσμία έως τις 30 Σεπτεμβρίου έχουν περίπου 950.000 δικαιούχοι επιστροφής ενός ενοικίου για να συμπληρώσουν τον κωδικό 081 στη φορολογική τους δήλωση.

Αυτή η διαδικασία είναι απαραίτητη ώστε οι δικαιούχοι να λάβουν την επιδότηση που φτάνει έως και τα 800 ευρώ, τον προσεχή Νοέμβριο. Η διαδικασία αφορά τόσο την κύρια όσο και τη φοιτητική κατοικία και στόχος του μέτρου είναι η ενίσχυση χιλιάδων νοικοκυριών σε όλη τη χώρα, τα οποία δοκιμάζονται λόγω της στεγαστικής κρίσης. Οι δυσκολίες δεν συνίστανται μόνο στην εύρεση κατοικίας, αλλά και στο ύψος του ενοικίου που καταβάλλουν.

Υπολογισμός και διαδικασία

Ο υπολογισμός του ποσού επιστροφής γίνεται αυτόματα με βάση τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του μισθωτή για το προηγούμενο φορολογικό έτος. Η δήλωση αυτή λαμβάνεται υπόψη όπως έχει διαμορφωθεί έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2025. Με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται ότι οι δικαιούχοι λαμβάνουν την επιστροφή με βάση τα πραγματικά στοιχεία των ενοικίων που καταβάλλουν.

Τα στοιχεία που εξασφαλίσουν την έγκαιρη και ορθή καταβολή των ποσών, αφορούν:

Τη δήλωση αριθμού μισθωτηρίου: Όσοι δεν έχουν δηλώσει τον αριθμό μισθωτηρίου, μπορούν να το κάνουν υποβάλλοντας τροποποιητική δήλωση έως τις 30 Σεπτεμβρίου. Σε περίπτωση που δεν συμπληρωθεί ο κωδικός 081, η ΑΑΔΕ θα αναζητήσει το ηλεκτρονικό μισθωτήριο μέσω διασταυρώσεων για να ολοκληρωθεί η διαδικασία.

Το μέγιστο ποσό επιστροφής για την κύρια κατοικία ανέρχεται σε 800 ευρώ, προσαυξανόμενο κατά 50 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο. Για τη φοιτητική κατοικία, το μέγιστο ποσό επιστροφής είναι 800 ευρώ.