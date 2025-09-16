Επιστροφή ενοικίου: Πώς «ξεκλειδώνει» η επιδότηση – Πότε λήγει η προθεσμία

Πώς γίνεται ο υπολογισμός του ποσού επιστροφής

Newsbomb

Επιστροφή ενοικίου: Πώς «ξεκλειδώνει» η επιδότηση – Πότε λήγει η προθεσμία
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Προθεσμία έως τις 30 Σεπτεμβρίου έχουν περίπου 950.000 δικαιούχοι επιστροφής ενός ενοικίου, για να συμπληρώσουν τον κωδικό 081 στη φορολογική τους δήλωση και να λάβουν έως 800 ευρώ επιδότηση τον προσεχή Νοέμβριο.

Η διαδικασία αφορά τόσο την κύρια όσο και τη φοιτητική κατοικία και στόχος του μέτρου είναι η ενίσχυση χιλιάδων νοικοκυριών σε όλη τη χώρα, τα οποία δοκιμάζονται λόγω της στεγαστικής κρίσης. Οι δυσκολίες δεν συνίστανται μόνο στην εύρεση κατοικίας, αλλά και στο ύψος του ενοικίου που καταβάλλουν.

Ο υπολογισμός του ποσού επιστροφής γίνεται αυτόματα με βάση τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του μισθωτή για το προηγούμενο φορολογικό έτος. Η δήλωση αυτή λαμβάνεται υπόψη όπως έχει διαμορφωθεί έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Σεπτεμβρίου του έτους καταβολής, δηλαδή ως τις 30 Σεπτεμβρίου 2025.

Με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται ότι οι δικαιούχοι λαμβάνουν την επιστροφή με βάση τα πραγματικά στοιχεία των ενοικίων που καταβάλλουν.

Τα στοιχεία που εξασφαλίσουν την έγκαιρη και ορθή καταβολή των ποσών, αφορούν:

– Τη δήλωση αριθμού μισθωτηρίου: Όσοι δεν έχουν δηλώσει τον αριθμό μισθωτηρίου, μπορούν να το κάνουν υποβάλλοντας τροποποιητική δήλωση έως τις 30 Σεπτεμβρίου. Σε περίπτωση που δεν συμπληρωθεί ο κωδικός 081, η ΑΑΔΕ θα αναζητήσει το ηλεκτρονικό μισθωτήριο μέσω διασταυρώσεων για να ολοκληρωθεί η διαδικασία.

– Τον αριθμό μισθωτηρίου: Ο αριθμός μισθωτηρίου πρέπει να αφορά την τελευταία ανανέωση του μισθωτηρίου, εκτός από το 2025. Δηλαδή, αν η ανανέωση έγινε το 2024, πρέπει να χρησιμοποιηθεί ο αριθμός εκείνης της ανανέωσης για την υποβολή της αίτησης επιστροφής.

– Προεκκαθαρισμένες δηλώσεις: Οι δικαιούχοι των οποίων οι δηλώσεις έχουν προεκκαθαριστεί, πρέπει να ελέγξουν αν ο αριθμός μισθωτηρίου είναι σωστός και αν το ποσό του μισθώματος ανταποκρίνεται στο πραγματικό ενοίκιο που καταβλήθηκε κατά τη διάρκεια του έτους.

Το μέγιστο ποσό επιστροφής για την κύρια κατοικία ανέρχεται σε 800 ευρώ, προσαυξανόμενο κατά 50 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο. Για τη φοιτητική κατοικία, το μέγιστο ποσό επιστροφής είναι επίσης 800 ευρώ.

Όσον αφορά τα εισοδηματικά κριτήρια για τον άγαμο, το μέγιστο εισόδημα είναι 20.000 ευρώ, ενώ για τους έγγαμους ορίστηκε στις 28.000 ευρώ, προσαυξανόμενο κατά 4.000 ευρώ για κάθε τέκνο.

Για τις μονογονεϊκές οικογένειες, το μέγιστο οικογενειακό εισόδημα είναι 31.000 ευρώ, προσαυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον τέκνο πέραν του πρώτου.

Στα περιουσιακά κριτήρια, η αξία της οικογενειακής περιουσίας δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 120.000 ευρώ για μονοπρόσωπο νοικοκυριό, με προσαύξηση 20.000 ευρώ για κάθε επιπλέον μέλος.

Εντωμεταξύ, από τον Ιανουάριο του 2026, οι ενοικιαστές κύριας και φοιτητικής κατοικίας που θα συνεχίσουν να καταβάλλουν το ενοίκιο με μετρητά δεν θα δικαιούνται την επιδότηση.

Παράλληλα, οι ιδιοκτήτες που εισπράττουν μισθώματα «στο χέρι» θα υποχρεωθούν να καταβάλουν υψηλότερο φόρο για αυτά τα εισοδήματα. Το μέτρο αποσκοπεί στην πλήρη ηλεκτρονικοποίηση των συναλλαγών, εξασφαλίζοντας διαφάνεια και καλύτερο έλεγχο των κινήσεων στην αγορά των ενοικίων.

Συγκεκριμένα, οι ενοικιαστές που δεν θα πληρώνουν το ενοίκιο για την κύρια και τη φοιτητική κατοικία μέσω τραπεζών, θα χάσουν την επιδότηση ενοικίου, ακόμη κι αν πληρούν τα εισοδηματικά ή περιουσιακά κριτήρια.

Οι φορολογούμενοι που νοικιάζουν ακίνητα και λαμβάνουν μισθώματα στο «χέρι», θα χάσουν την έκπτωση ύψους 5% στο ακαθάριστο εισόδημα από ενοίκια, η οποία υπολογίζεται αυτόματα χωρίς την προσκόμιση δικαιολογητικών.

Για τις επιχειρήσεις, το μέτρο ισχύει ήδη αλλά από το 2026 η εφαρμογή του ενισχύεται σημαντικά. Συγκεκριμένα, όσες επιχειρήσεις καταβάλλουν επαγγελματικό ενοίκιο χωρίς τραπεζική συναλλαγή, δηλαδή «στο χέρι», δεν θα μπορούν να το εκπέσουν ως δαπάνη από τα ακαθάριστα έσοδά τους.

Αυτό σημαίνει ότι το κόστος του ενοικίου δεν θα μειώνει το φορολογητέο εισόδημα της επιχείρησης, οδηγώντας σε μεγαλύτερη φορολογική επιβάρυνση.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:03ΚΟΣΜΟΣ

Τα μυστικά του Ντέιβιντ Κόπερφιλντ: Πώς εξαφάνισε το Άγαλμα της Ελευθερίας - Βίντεο

10:00ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

UNIC Athens: Επένδυση στην Ποιότητα Σπουδών και την Καινοτομία με Μακροπρόθεσμο Ορίζοντα

09:52ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Φλωρίδης για Τέμπη: Υποδειγματική η ανάκριση – Την άνοιξη του 2026 αναμένεται η δίκη

09:47ΚΟΣΜΟΣ

Κάτι τρομακτικό συμβαίνει στο DNA των αστροναυτών στο διάστημα - Ο προβληματισμός των επιστημόνων

09:42ΚΟΣΜΟΣ

Ζελένσκι: «Ο Πούτιν σίγουρα θέλει να ξεγελάσει τις ΗΠΑ» - Ζήτησε σαφή θέση από τον Τραμπ

09:40ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Data Act: Οι οδηγοί παίρνουν τον έλεγχο των δεδομένων

09:36ΚΟΣΜΟΣ

Οι χώρες με τους πιο «τεμπέληδες» πολίτες: Αυτοί που περπατούν λιγότερο και η θέση της Ελλάδας

09:29ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 26χρονος για τον βιασμό της 20χρονης συντρόφου του

09:29ΜΠΑΣΚΕΤ

Γκίντι:- «Μου είπαν τα καλύτερα για Παναθηναϊκό οι Ναν και Γκραντ»

09:27ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επιστροφή ενοικίου: Πώς «ξεκλειδώνει» η επιδότηση – Πότε λήγει η προθεσμία

09:26WHAT THE FACT

Ούτε το ψυγείο ούτε το πλυντήριο: Η συσκευή που καταναλώνει το περισσότερο ρεύμα στο σπίτι σας

09:25ΕΛΛΑΔΑ

Σύρος παρενόχλησε σεξουαλικά 14χρονη, 17χρονη και 58χρονη στο Αιγάλεω

09:23ΚΟΣΜΟΣ

Μιλάνο: 83χρονη καταπλακώθηκε θανάσιμα από αυτοκτονικό 70χρονο, ο οποίος πήδηξε από τον 4ο

09:21ΕΛΛΑΔΑ

Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός: Νοσηλεύτρια έσωσε γυναίκα που υπέστη ανακοπή καρδιάς σε ξενοδοχείο στην Κέρκυρα

09:17ΚΟΣΜΟΣ

Τζέι Ντι Βανς: «Να καταγγέλετε στους εργοδότες όσους πανηγυρίζουν για τον θάνατο του Τσάρλι Κερκ»

09:12ΚΟΣΜΟΣ

Calvin Harris: Κατηγορεί τον οικονομικό του σύμβουλο για κλοπή 22,5 εκατομμυρίων δολαρίων

09:06ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Μητέρες κατέδωσαν τους γιους τους επειδή βανδάλισαν σχολείο - Προκάλεσαν ζημιές ύψους 50.000 δολαρίων

09:02ΚΟΣΜΟΣ

Ταυτοποιήθηκε το έκτο θύμα του «Τζακ του Αντεροβγάλτη» - Είναι αυτός ο διαβόητος φονιάς;

09:00ΕΛΛΑΔΑ

Ακαδημία Πλάτωνος: Πήρε φωτιά το στρώμα και επεκτάθηκε σε όλο το διαμέρισμα - Απεγκλώβισαν άτομο με προβλήματα όρασης

09:00ΕΛΛΑΔΑ

Απίστευτη καταδίωξη στα Άνω Λιόσια: Εγκατέλειψε το μηχανάκι και διέφυγε πεζός - Τραυματίστηκαν δύο αστυνομικοί

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:33ΚΟΣΜΟΣ

«Βόμβα» στην υπόθεση της Μαντλίν Μακάν: «Το κορίτσι ήταν παραγγελία από κύκλωμα παιδεραστίας»

06:04ΕΛΛΑΔΑ

«Κάναμε λάθος, έπρεπε να πάτε στη Λέρο, όχι στην Τήλο»: Αναπληρωτής εκπαιδευτικός αφηγείται την περιπέτειά του πριν τον Αγιασμό

23:54ΚΟΣΜΟΣ

Σκοτώθηκε σε άλμα στις Άλπεις σε ζωντανή μετάδοση - Βίντεο

06:00ΕΘΝΙΚΑ

Η παγίδα της Τουρκίας στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ: Στήνει νέο «Άξονα του Κακού» - Πώς θα αντιδράσει η Αθήνα;

08:24ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η μάχη των αντικυκλώνων - Επικρατεί ο πανίσχυρος Σιβηρικός για τον φετινό χειμώνα;

08:45ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: «Η Γάζα καίγεται, χτυπάμε τους τρομοκράτες με σιδηρά πυγμή» - Φόβοι οτι οι όμηροι θα γίνουν «ανθρώπινες ασπίδες»

04:46ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025: Αντετοκούνμπο και Σπανούλης «έσυραν τον χορό» στον θρίαμβο της Εθνικής

09:27ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επιστροφή ενοικίου: Πώς «ξεκλειδώνει» η επιδότηση – Πότε λήγει η προθεσμία

09:23ΚΟΣΜΟΣ

Μιλάνο: 83χρονη καταπλακώθηκε θανάσιμα από αυτοκτονικό 70χρονο, ο οποίος πήδηξε από τον 4ο

06:20ΚΟΣΜΟΣ

Economist: Οι 50αρηδες οι πραγματικοί «χαμένοι» της οικονομίας - Η άγνωστη Gen X πιο αδικημένη από όλες τις άλλες γενιές

09:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι ώρα θα βρέξει στην Αττική - Η πρόβλεψη Μαρουσάκη για τις επόμενες ημέρες

09:36ΚΟΣΜΟΣ

Οι χώρες με τους πιο «τεμπέληδες» πολίτες: Αυτοί που περπατούν λιγότερο και η θέση της Ελλάδας

09:02ΚΟΣΜΟΣ

Ταυτοποιήθηκε το έκτο θύμα του «Τζακ του Αντεροβγάλτη» - Είναι αυτός ο διαβόητος φονιάς;

08:11ΠΑΙΔΕΙΑ

Σχολεία: Το νέο όριο απουσιών για τους μαθητές - Στις πόσες «μένουν» στην ίδια τάξη

09:47ΚΟΣΜΟΣ

Κάτι τρομακτικό συμβαίνει στο DNA των αστροναυτών στο διάστημα - Ο προβληματισμός των επιστημόνων

09:42ΚΟΣΜΟΣ

Ζελένσκι: «Ο Πούτιν σίγουρα θέλει να ξεγελάσει τις ΗΠΑ» - Ζήτησε σαφή θέση από τον Τραμπ

08:31ΕΚΚΛΗΣΙΑ

16 Σεπτεμβρίου γιορτή: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

09:00ΕΛΛΑΔΑ

Ακαδημία Πλάτωνος: Πήρε φωτιά το στρώμα και επεκτάθηκε σε όλο το διαμέρισμα - Απεγκλώβισαν άτομο με προβλήματα όρασης

19:14WHAT THE FACT

Έρχεται το τέλος των κινητών τηλεφώνων - Ποια τεχνολογία θα τα αντικατασταστήσει

11:26ME TO N & ME TO Σ

Γιος επιχειρηματία, γιος υπουργού και… γιος του Μάλαμα!

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ