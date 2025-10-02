Airbnb: «Τα νέα μέτρα δεν ρίχνουν τα ενοίκια», λένε παράγοντες του κλάδου στο Newsbomb

Από την 1η Οκτωβρίου 2025 τίθενται σε εφαρμογή αυστηρότεροι κανόνες για τα ακίνητα βραχυχρόνιας μίσθωσης, με στόχο την αναβάθμιση της ποιότητας και της ασφάλειας. Ωστόσο, σύμφωνα με όσα είπε στο Newsbomb.gr ο Θεμιστοκλής Μπάκας, πρόεδρος του e-Real Estate, τα μέτρα δεν πρόκειται να μειώσουν ουσιαστικά το κόστος στέγασης, ενώ η πραγματική λύση περνά μέσα από αξιοποίηση δημοσιονομικών εσόδων και νέες κοινωνικές κατοικίες.

«Τα νέα μέτρα στοχεύουν στην ασφάλεια, την υγιεινή και την ποιότητα φιλοξενίας», επισημαίνει ο Θεμιστοκλής Μπάκας, πρόεδρος του e-Real Estate. «Η εφαρμογή τους αναμένεται να αναβαθμίσει ουσιαστικά την ποιότητα της βραχυχρόνιας μίσθωσης, αλλά δεν αποτελεί λύση στο στεγαστικό πρόβλημα».

Όπως εξηγεί, τα ακίνητα που πιθανώς θα βρεθούν εκτός του κλάδου είναι κυρίως ισόγεια, ημιυπόγεια ή μικρά διαμερίσματα. «Ακόμη και αν επιστρέψουν στη μακροχρόνια μίσθωση, δεν αναμένεται να αποτελέσουν επιλογή για μόνιμη κατοικία», τονίζει.

Σχετικά με την απαγόρευση νέων εγγραφών στην Αθήνα, ο κ. Μπάκας εξηγεί: «Η συγκεκριμένη παρέμβαση δεν πρόκειται να αναχαιτίσει ουσιαστικά το κόστος στέγασης. Το πρόβλημα δεν λύνεται, ούτε οξύνεται. Το χρονικό παράθυρο των τεσσάρων μηνών πριν την εφαρμογή επέτρεψε σε πολλούς ιδιοκτήτες να εγγράψουν τα ακίνητά τους στις πλατφόρμες».

Ο ίδιος αναφέρει ότι αντίστοιχα μέτρα θα εφαρμοστούν και σε τουριστικά σημεία, όπως Θεσσαλονίκη, Σαντορίνη, Χανιά, Πάρος και Χαλκιδική, όπου η ζήτηση βραχυχρόνιας μίσθωσης έχει εκτοξευθεί. «Οι περιοχές αυτές είναι ήδη στο ‘κόκκινο’ και θα παραμείνουν έτσι», σημειώνει.

Σταθερή ζήτηση και προφίλ ιδιοκτητών

Σύμφωνα με τον κ. Μπάκα, τα στοιχεία δείχνουν ότι η ζήτηση παραμένει σταθερή: «Τον Ιούλιο του 2025 υπήρχαν 245.944 διαθέσιμα ακίνητα, προσφέροντας πάνω από 1 εκατ. κλίνες, ενώ η πληρότητα διατηρήθηκε στο 51%».

Ο ίδιος υπογραμμίζει ότι «η συντριπτική πλειονότητα των οικοδεσποτών είναι ιδιώτες, με μία ή δύο καταχωρίσεις, και το εισόδημά τους είναι κυρίως συμπληρωματικό».

Στεγαστική πολιτική και αξιοποίηση εσόδων

Ο πρόεδρος του e-Real Estate προτείνει συγκεκριμένες λύσεις: «Τα έσοδα του κλάδου, που ανήλθαν σε περίπου 860 εκατ. € το 2024, μπορούν να χρηματοδοτήσουν κατασκευή 16.000 νέων φοιτητικών κλινών σε έναν χρόνο ή 28.000 κοινωνικών κατοικιών σε 4 χρόνια μέσω Rent to Own».

Επισημαίνει επίσης την ανάγκη για στοχευμένα προγράμματα ανακαίνισης «για κατοικίες που παραμένουν πραγματικά κλειστές και μη κατοικήσιμες, ώστε να αυξηθεί η διαθέσιμη στέγη σε προσιτές τιμές».

«Με τη σωστή πολιτική, η βραχυχρόνια μίσθωση μπορεί να ενισχύσει τη στεγαστική αγορά αντί να την επιβαρύνει», καταλήγει ο Θεμιστοκλής Μπάκας.

