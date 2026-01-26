Airbnb: Από τον Μάρτιο η Θεσσαλονίκη στο καθεστώς της Αθήνας – Τα πρόστιμα των 5.000 ευρώ

Σε μια καθοριστική χρονιά για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις εξελίσσεται το 2026, καθώς τίθεται σε εφαρμογή ένα δραστικά αυστηρότερο κανονιστικό πλαίσιο. Με στόχο την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης, οι περιορισμοί όχι μόνο παγιώνονται στα κεντρικά διαμερίσματα της Αθήνας, αλλά από την 1η Μαρτίου 2026 επεκτείνονται και στην «καρδιά» της Θεσσαλονίκης.

Η μεγάλη ανατροπή - Η άδεια Airbnb δεν μεταβιβάζεται

Η σημαντικότερη αλλαγή που φέρνει το νέο έτος αφορά το «μπλοκάρισμα» της μεταφοράς των αδειών. Στις λεγόμενες «κορεσμένες» ζώνες, ο Αριθμός Μητρώου Ακινήτου (ΑΜΑ) αποσυνδέεται οριστικά από το ακίνητο.

Πρακτικά, αυτό σημαίνει ότι η άδεια βραχυχρόνιας μίσθωσης παύει να αποτελεί «προίκα» κατά την πώληση. Εάν ένα ακίνητο σε απαγορευμένη ζώνη αλλάξει χέρια —είτε μέσω αγοραπωλησίας είτε μέσω γονικής παροχής ή κληρονομιάς— η υφιστάμενη καταχώριση στην ΑΑΔΕ διαγράφεται αυτόματα. Ο νέος ιδιοκτήτης δεν θα έχει το δικαίωμα έκδοσης νέου ΑΜΑ, γεγονός που τον υποχρεώνει να διαθέσει το ακίνητο είτε για ιδιοκατοίκηση είτε για μακροχρόνια μίσθωση.

Οι «κλειστές» περιοχές σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Το «πάγωμα» νέων εγγραφών αφορά τις περιοχές με τη μεγαλύτερη τουριστική πίεση:

Αθήνα (1ο, 2ο και 3ο Διαμέρισμα): Παραμένει το καθολικό απαγορευτικό σε Πλάκα, Μοναστηράκι, Σύνταγμα, Κολωνάκι, Κουκάκι, Εξάρχεια, Μετς, Νέο Κόσμο, Πετράλωνα, Θησείο και Μεταξουργείο.

Θεσσαλονίκη (Α’ Δημοτική Κοινότητα): Από τον Μάρτιο, η απαγόρευση καλύπτει το ιστορικό και εμπορικό κέντρο (Αριστοτέλους, Τσιμισκή, Εγνατία), τα Λαδάδικα, την παραλιακή ζώνη έως τον Λευκό Πύργο, την Άνω Πόλη και τις περιοχές γύρω από τη Ροτόντα και την Καμάρα.

Σαρωτικοί έλεγχοι και πρόστιμα-«φωτιά»

Παράλληλα με τους χωροταξικούς περιορισμούς, το Υπουργείο Τουρισμού και η ΑΑΔΕ ξεκινούν εντατικούς ελέγχους για την τήρηση αυστηρών προδιαγραφών ασφαλείας. Τα ακίνητα πρέπει πλέον υποχρεωτικά να διαθέτουν:

Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ρελέ διαφυγής.

Πυροσβεστήρες, ανιχνευτές καπνού και σήμανση εξόδου κινδύνου.

Πιστοποιητικό απεντόμωσης και φαρμακείο πρώτων βοηθειών.

Οι ιδιοκτήτες θα ειδοποιούνται 10 ημέρες πριν από τον έλεγχο. Σε περίπτωση παράβασης, το πρόστιμο ανέρχεται στις 5.000 ευρώ, ενώ σε περίπτωση υποτροπής το ποσό διπλασιάζεται ή και τετραπλασιάζεται, φτάνοντας τις 20.000 ευρώ.

Το 2026 ως «έτος δοκιμής»

Το Μέγαρο Μαξίμου θεωρεί το 2026 έτος-βαρόμετρο. Εάν τα στοιχεία δείξουν ότι τα μέτρα οδηγούν σε αποκλιμάκωση των ενοικίων και επιστροφή κατοικιών στη μακροχρόνια μίσθωση, θεωρείται βέβαιη η χρονική παράταση των περιορισμών ή και η επέκτασή τους σε άλλες τουριστικές ζώνες της χώρας.

