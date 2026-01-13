Airbnb: Το ψηφιακό «μάτι» της ΑΑΔΕ βάζει τέλος στην απόκρυψη εισοδημάτων - «Τσουχτερά» τα πρόστιμα

Στην τελική ευθεία εισέρχεται η διαδικασία υποβολής και οριστικοποίησης των στοιχείων για τα εισοδήματα από βραχυχρόνιες μισθώσεις (airbnb) που αποκτήθηκαν κατά το έτος 2025. Οι φορολογούμενοι καλούνται να τακτοποιήσουν τις εκκρεμότητές τους στην πλατφόρμα της ΑΑΔΕ, καθώς ο ελεγκτικός μηχανισμός είναι πλέον εφοδιασμένος με πλήρη δεδομένα από τις διεθνείς πλατφόρμες.

Η κρίσιμη ημερομηνία και οι διορθώσεις

Οι ιδιοκτήτες και διαχειριστές έχουν προθεσμία έως τις 28 Φεβρουαρίου 2026 για να οριστικοποιήσουν τις δηλώσεις τους στο «Μητρώο Βραχυχρόνιων Μισθώσεων». Η ημερομηνία αυτή είναι καθοριστική, καθώς μέχρι τότε παρέχεται η δυνατότητα:

Διόρθωσης λαθών: Τροποποίηση στοιχείων χωρίς την επιβολή προστίμου.

Επιμερισμού εσόδων: Σωστή κατανομή των ποσών μεταξύ περισσότερων δικαιούχων (ποσοστά ιδιοκτησίας κ.λπ.).

Συμπλήρωσης κενών: Προσθήκη στοιχείων που παραλείφθηκαν στις προσωρινές δηλώσεις.

Να σημειωθεί πως η μη οριστικοποίηση ενδέχεται να οδηγήσει σε φορολόγηση του 100% των δηλωθέντων ποσών στον κύριο διαχειριστή, ακόμη και αν ένα μέρος αυτών δεν εισπράχθηκε ποτέ ή αφορά άλλους συνδικαιούχους.

Πώς φορολογούνται τα εισοδήματα

Το φορολογητέο εισόδημα προσδιορίζεται βάσει των στοιχείων που θα οριστικοποιηθούν στο Μητρώο. Η φορολόγηση ξεκινά από το πρώτο ευρώ, με την κλίμακα να διαμορφώνεται ως εξής:

15% για εισοδήματα έως 12.000 ευρώ.

35% για το τμήμα του εισοδήματος από 12.001 έως 35.000 ευρώ.

45% για το τμήμα του εισοδήματος που υπερβαίνει τις 35.000 ευρώ.

Το «ψηφιακό δίχτυ» της ΑΑΔΕ

Η ΑΑΔΕ δεν βασίζεται πλέον μόνο στις δηλώσεις των πολιτών. Μέσω των μνημονίων συνεργασίας με τις πλατφόρμες Airbnb, Booking.com και VRBO, η Αρχή έχει πρόσβαση σε αναλυτικά δεδομένα:

Ονοματεπώνυμα και ΑΦΜ ιδιοκτητών/διαχειριστών.

Τραπεζικούς λογαριασμούς (IBAN) και δικαιούχους.

Ακριβή ποσά εισπράξεων, προμήθειες και φόρους.

Διευθύνσεις ακινήτων και αριθμό διανυκτερεύσεων ανά καταχώρηση.

Το «ποινολόγιο» της εφορίας

Για όσους επιχειρήσουν να αποκρύψουν ακίνητα ή εισοδήματα, ο νόμος προβλέπει εξαιρετικά αυστηρές κυρώσεις:

Μη εγγραφή στο Μητρώο: Αυτοτελές πρόστιμο ίσο με το 50% των ακαθάριστων εσόδων του έτους, με ελάχιστο ποσό τις 5.000 ευρώ .

Υποτροπή: Εάν διαπιστωθεί η ίδια παράβαση εντός έτους, το πρόστιμο διπλασιάζεται (10.000 ευρώ κατ' ελάχιστο), ενώ σε επόμενη παράβαση τετραπλασιάζεται.

Μη αναγραφή ΑΜΑ: Αν το ακίνητο αναρτηθεί σε πλατφόρμα χωρίς τον Αριθμό Μητρώου Ακινήτου ή άλλο νόμιμο σήμα, επιβάλλονται τα ίδια τσουχτερά πρόστιμα.

Ανακριβής/Εκπρόθεσμη δήλωση: Πρόστιμο διπλάσιο του μισθώματος για ανακρίβεια και 100 ευρώ για εκπρόθεσμη υποβολή.

