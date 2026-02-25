Τα μεσαία SUV αλλάζουν τον χάρτη πωλήσεων στην Ευρώπη
Τα μεσαία SUV κατέκτησαν την κορυφή των πωλήσεων στην Ευρώπη το 2025, στέλνοντας σαφές μήνυμα για τη στρατηγική που ακολουθούν πλέον οι αυτοκινητοβιομηχανίες.
Σχεδόν ένα στα πέντε αυτοκίνητα που ταξινομήθηκαν στην ήπειρο ανήκε σε αυτή την κατηγορία, με τις πωλήσεις να αυξάνονται κατά 17% και να φτάνουν τα 2,4 εκατ. οχήματα.
