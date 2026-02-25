Παπαστεργίου για Βιολάντα: «Σοκαρίστηκα με την "ευθεία βολή"»

Τι απάντησε ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης 

Παπαστεργίου για Βιολάντα: «Σοκαρίστηκα με την "ευθεία βολή"»
«Είδα την απολογία του ιδιοκτήτη, δεν θα σας πω ψέματα, σοκαρίστηκα με την ευθεία βολή», απάντησε σήμερα ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου σχετικά με την τραγωδία στο εργοστάσιο «Βιολάντα» με τις πέντε νεκρές εργαζόμενες.

Μιλώντας στην ΕΡΤ τόνισε ότι «μέχρι το 2011 ήταν η τελευταία του υπογραφή» και διευκρίνισε ότι ήταν «σε ένα κομμάτι κτηρίου, ήταν κτήριο που χτίστηκε σε δύο διαφορετικές φάσεις. Μεγάλωσε η επιχείρηση, έγιναν πολλές αλλαγές»

Υπενθυμίζεται ότι σε προσωρινή διακοπή λειτουργίας της βιομηχανίας παραγωγής μπισκότων, βουτημάτων και ειδών ζαχαροπλαστικής της εταιρείας «Βιολάντα Α.Ε.» προχώρησε ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας, με σχετική απόφαση.

Το εργοστάσιο βρίσκεται στο 6ο χιλιόμετρο της Ε.Ε. Τρικάλων-Καρδίτσας, στην τοπική κοινότητα Αγίας Κυριακής του δήμου Τρικκαίων, στην Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων. Η σχετική απόφαση έχει αναρτηθεί στο διαδίκτυο.

Στις φυλακές Τρικάλων, εξάλλου, κρατείται ο ιδιοκτήτης της Βιολάντα, μετά την πολύωρη απολογία του για τη φονική έκρηξη στο εργοστάσιο που κόστισε τη ζωή σε πέντε εργάτριες, καθώς εισαγγελέας και ανακριτής συμφώνησαν για την προφυλάκισή του.

