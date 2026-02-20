Βιολάντα: Στο «κάδρο» των Αρχών νέα πρόσωπα για τη μοιραία έκρηξη με τις 5 νεκρές εργαζόμενες

Νέος κύκλος ερευνών ανοίγει για τους υπαίτιους της τραγωδίας στη Βιολάντα, ενώ ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου εμπλέκει και τον υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρη Παπαστεργίου.

Οι Αρχές θα ανοίξουν νέο κύκλο ερευνών για τους υπαίτιους της τραγωδίας μετά την απολογία του ιδιοκτήτη του εργοστασίου της μπισκοτοβιομηχανίας «Βιολάντα» αλλά και τα στοιχεία που έχουν συλλέξει.

Καταλυτικό ρόλο για τον καταλογισμό ευθυνών, παίζουν ο χρόνος και οι προδιαγραφές των τεχνικών εργασιών που έγιναν στις σωληνώσεις μεταφοράς αερίου.

Στο «μικροσκόπιο» της δικαιοσύνης αναμένεται να βρεθούν όσοι υπέγραφαν μελέτες, αδειοδοτήσεις και είχαν την επίβλεψη εργασιών αλλά και κρατικοί λειτουργοί με ελεγκτικό ρόλο.

Πρόκειται για:

Πολιτικούς μηχανικούς

Μηχανολόγους μηχανικούς

Πολεοδόμους αλλά και

Στελέχη της Περιφέρειας και της Πυροσβεστικής

Οι εν λόγω επαγγελματίες με τις υπογραφές ή τις παραλείψεις τους διαδραμάτισαν βασικό ρόλο στην αλληλουχία των γεγονότων που οδήγησαν στη φονική έκρηξη.

Πόρισμα - καταπέλτης

Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού στο πολυσέλιδο πόρισμα που έχει εκπονήσει αποτυπώνει ξεκάθαρα τα αίτια που οδήγησαν στην τραγωδία με τις πέντε νεκρές εργαζόμενες.

Όπως μεταδόθηκε και στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1, η ηλεκτροβάνα που έπρεπε να διακόπτει την παροχή προπανίου σε περίπτωση διαρροής, ήταν αποσυνδεδεμένη και το καλώδιο κρεμόταν.

Σύμφωνα με το πόρισμα, ακόμη και να υπήρχαν ανιχνευτές εντός του κτιρίου που κάηκε, αυτοί δεν θα μπορούσαν να λειτουργήσουν αποτελεσματικά, καθότι η ηλεκτροβάνα ήταν αποσυνδεδεμένη και δεν θα μπορούσε να επιτελέσει τον κύριο σκοπό της τη διακοπή παροχής αερίου.

Την ίδια στιγμή αίσθηση προκαλεί και το βίντεο από τις έρευνες που έγιναν μετά την τραγωδία που απεικονίζει τον μηχανολόγο μηχανικό να κρατά τη συσκευή ανίχνευσης προπανίου, τη στιγμή που εντοπίζεται η διαρροή.

Ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου εμπλέκει τον υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Την ίδια στιγμή, ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου που έχει πάρει ήδη το δρόμο για τη φυλακή ως προφυλακιστέος εμπλέκει τον υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρη Παπαστεργίου.

Όπως υποστήριξε στην απολογία του ο επιχειρηματίας ο υπουργός ήταν ο επιβλέπων μηχανικός σε κρίσιμες εργασίες στις σωληνώσεις, κατά την κατασκευή του εργοστασίου.

Το περιβάλλον του Δημήτρη Παπαστεργίου ωστόσο αποκρούει τους ισχυρισμούς του επιχειρηματία και απαντά ότι ο κατηγορούμενος προσπαθεί να μεταθέσει ευθύνες.

Διαβάστε επίσης