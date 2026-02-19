Βιολάντα: Έφεση θα ασκήσει ο Τζιωρτζιώτης για την απόφαση προφυλάκισής του

Snapshot Ο Κωνσταντίνος Τζιωρτζιώτης προφυλακίστηκε μετά από ομόφωνη απόφαση ανακριτή και εισαγγελέα για την έκρηξη στη «Βιολάντα».

Έφεση για την απόφαση προφυλάκισης ετοιμάζουν οι δικηγόροι του.

Ο ιδιοκτήτης υποστήριξε ότι δεν γνώριζε για τα κενά ασφαλείας και ανέθετε ευθύνες σε συνεργάτες και τεχνικούς, αλλά δεν έπεισε τις αρχές.

Καταθέσεις τεχνικών αναφέρουν ότι ο Τζιωρτζιώτης ήταν ενήμερος για τα προβλήματα και παρότρυνε να προχωρήσουν εργασίες με δική του ευθύνη, παρά τις επισημάνσεις για κίνδυνο.

Μαρτυρίες εργαζομένων επιβεβαιώνουν την ύπαρξη έντονης οσμής αερίου στο εργοστάσιο πριν την έκρηξη, που είχε αναφερθεί στη διοίκηση χωρίς να ληφθούν επαρκή μέτρα.

Έφεση ετοιμάζονται να ασκήσουν οι δικηγόροι του ιδιοκτήτη της «Βιολάντα», για την ομόφωνη απόφαση ανακριτή και εισαγγελέα να προφυλακιστεί, μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης.

Ο Κωνσταντίνος Τζιωρτζιώτης, βρέθηκε χθες ενώπιον του ανακριτή και επί σχεδόν πέντε ώρες απαντούσε στα επίμονα ερωτήματα του δικαστικού λειτουργού, σχετικά με τα κενά ασφαλείας και τις παραλείψεις στο εργοστάσιο που σημειώθηκε η έκρηξη που άφησε πίσω της πέντε νεκρές εργάτριες.

Παρόλο που φέρεται να υποστήριξε πως είχε δώσει «λευκή επιταγή» στους συνεργάτες του και τους ειδικούς που διενεργούσαν ελέγχους στη μονάδα παραγωγής και πως ο ίδιος «δεν γνώριζε» για τους κινδύνους και τις ελλείψεις, δεν έπεισε και οδηγήθηκε στις φυλακές Τρικάλων.

Η απολογία Τζιωρτζιώτη

Ο επιχειρηματίας βρίσκεται αντιμέτωπος με τρεις κατηγορίες, αυτές της έκρηξης με ενδεχόμενο δόλο, της ανθρωποκτονίας από αμέλεια κατά συρροή και της πρόκλησης σωματικών βλαβών κατά συρροή, καθώς από την έκρηξη που σημειώθηκε τα ξημερώματα της 26ης Ιανουαρίου, πέντε γυναίκες που εργάζονταν στη βραδινή βάρδια έχασαν τη ζωή τους.

Απολογία στον ανακριτή Τρικάλων του ιδιοκτήτη της «Βιολάντα» Eurokinissi

Το βασικότερο των ερωτημάτων που τέθηκε στον ιδιοκτήτη ήταν αν γνώριζε για την ύπαρξη της περίεργης οσμής που υπήρχε επί μήνες στο εργοστάσιο και για την οποία εργαζόμενοι είχαν ενημερώσει πολλάκις τους ανωτέρους τους. Ο ιδιοκτήτης, αφού δήλωσε συγκλονισμένος με τον θάνατο των πέντε υπαλλήλων του, φέρεται να παραδέχτηκε ότι γνώριζε για τις εν λόγω αναφορές, ωστόσο, υποστήριξε πως ήταν ασαφείς και το έμαθε καθυστερημένα.

Όσο για τα υπόλοιπα ερωτήματα που του τέθηκαν επανειλημμένα, για τις παραλείψεις που εντοπίστηκαν από τις αρμόδιες αρχές, ο ίδιος φέρεται να ισχυρίστηκε πως «δεν γνώριζε». Υποστήριξε πως διευθύνει μια μεγάλη εταιρία με τεράστιο τζίρο και δεν μπορεί να ασχολείται με τεχνικά και μηχανολογικά ζητήματα και πως για αυτά υπάρχουν συνεργάτες του, μηχανικοί, ηλεκτρολόγοι, μηχανολόγοι, οι οποίοι έχουν βάλει τις υπογραφές τους σε άδειες και πιστοποιητικά.

Αναφέρθηκε, μάλιστα, σε συγκεκριμένους ανθρώπους που ήταν υπεύθυνοι για τα εν λόγω ζητήματα, μένοντας πιστός στην υπερασπιστική του γραμμή πως ο ίδιος δεν γνώριζε τίποτα και πως υπεύθυνοι ήταν άλλοι. Προς ενίσχυση αυτού, της άγνοιάς του για τον κίνδυνο δηλαδή, ανέφερε και ότι στο εργοστάσιο πολλές φορές έπαιζαν τα ίδια του τα παιδιά.

Ανακριτής και εισαγγελέας, όμως δεν πείστηκαν, ενώ η κατάθεσή του έρχεται και σε αντιδιαστολή με τις έως τώρα καταθέσεις τεχνικών, τοπογράφων, υδραυλικών και μηχανικών, η πλειονότητα των οποίων, σύμφωνα με πληροφορίες, υποστηρίζουν πως για όσα έκαναν, όχι απλά ενημέρωναν τον ιδιοκτήτη, αλλά και πως όσες φορές επεσήμαναν λάθη και κενά στη διαδικασία, ο ίδιος τους προέτρεπε να προχωρήσουν με δική του ευθύνη.

Έκλεισε και δεύτερο εργοστάσιο - Προς αναστολή λειτουργίας και το τρίτο

Πάντως, τα στελέχη της Πυροσβεστικής προχωρούν σε εκτεταμένους ελέγχους και στα άλλα δύο εργοστάσια που διαθέτει ο ιδιοκτήτης στη Θεσσαλία, ένα ακόμα στα Τρίκαλα, σχεδόν 15 λεπτά από το μοιραίο εργοστάσιο και ένα στον νομό Λάρισας.

Ήδη, από τη μέχρι τώρα έρευνα, η Περιφέρεια Θεσσαλίας αποφάσισε το κλείσιμο του δεύτερου εργοστασίου στα Τρίκαλα, καθώς εντοπίστηκαν κενά ασφαλείας, καθώς δεν υπήρχαν πιστοποιητικά ελέγχου δεξαμενών, αλλά ούτε και πιστοποιητικό ελέγχου πυροπροστασίας.

Ανοιχτό είναι το ενδεχόμενο να ανασταλεί η λειτουργία και του τρίτου εργοστασίου στο Μακρυχώρι Λάρισας, καθώς παρόλο που λειτουργεί με ρεύμα και όχι με δεξαμενές αερίου, στην αρχειοθετημένη μελέτη πυρασφάλειας δεν αναφέρεται μια κρυφή αποθήκη 300-400 τετραγωνικών μέτρων, ενώ από μία αρχική έρευνα η συγκεκριμένη αποθήκη δεν φαίνεται και στα πολεοδομικά σχέδια.

«Είμαι το αφεντικό και θα κάνεις ό,τι σου λέω» - Η κατάθεση του υδραυλικού

Όλο και περισσότερα στοιχεία έρχονται καθημερινά στο φως της δημοσιότητας σχετικά με τα όσα γνώριζε ο ιδιοκτήτης για τα κενά ασφαλείας στο εργοστάσιο και για τον τρόπο που ορισμένες υποδομές είχαν στηθεί.

Αυτό προκύπτει τουλάχιστον για την τοποθέτηση ενός σωλήνα για τη σύνδεση μίας εκ των εξωτερικών δεξαμενών με το κτίριο, διαδικασία η οποία δεν έγινε με την τήρηση όλων των κανόνων ασφαλείας, ενώ η σωλήνα, όπως έχει φανεί από τη μέχρι τώρα έρευνα των αρχών, έχει υποστεί διάβρωση. Πρόκειται, μάλιστα, για τη σωλήνα από την οποία όλα δείχνουν πως ξεκίνησε η διαρροή του αερίου που προκάλεσε τη φονική έκρηξη της 26ης Ιανουαρίου.

Σύμφωνα δε, με τον υδραυλικό που είχε αναλάβει αυτή την εργασία, παρόλο που ο ίδιος επεσήμανε τα προβληματικά σημεία της διαδικασίας στον ιδιοκτήτη, εκείνος του απάντησε «εγώ είμαι το αφεντικό και θα κάνεις ό,τι σου λέω».

Ειδικότερα, σύμφωνα με πηγές του Newsbomb.gr, ο υδραυλικός στην κατάθεσή του φέρεται να ανέφερε πως κλήθηκε για να συνδέσει μία εξωτερική δεξαμενή χωρητικότητας περίπου 5.000 λίτρων με το κτίριο, ωστόσο μόλις μετέβη στην επιχείρηση είδε ότι είχε ανοιχτεί ήδη χαντάκι βάθους περίπου ενός μέτρου από τη δεξαμενή έως τα θεμέλια του βιομηχανικού χώρου, στο οποίο του ζητήθηκε να τοποθετήσει σωλήνα μήκους σχεδόν οκτώ μέτρων για τη σύνδεση.

Eurokinissi

Ο υδραυλικός προβληματίστηκε με τις εργασίες και πρότεινε να επενδυθεί το κανάλι με μπετόν, ώστε ο αγωγός να μην έχει επαφή με το έδαφος, ενώ πρότεινε επίσης να τοποθετηθεί και μεταλλικό φρεάτιο ώστε να υπάρχει πιο εύκολη πρόσβαση, αλλά και έλεγχος.

Ο ιδιοκτήτης της «Βιολάντα», όμως, δεν συμφώνησε με τις επισημάνσεις του επαγγελματία και παρόλο που ο υδραυλικός τόνισε ότι δεν μπορεί να γίνει αυτό που του ζητούσαν, έλαβε την απάντηση από τον επιχειρηματία: «Εγώ είμαι το αφεντικό και θα κάνεις ό,τι σου λέω. Εσύ βάλε τον σωλήνα και είμαι εγώ υπεύθυνος από εδώ και πέρα για το τι θα συμβεί».

Τα παραπάνω φέρεται να κατέθεσε στη Δικαιοσύνη ο υδραυλικός, ο οποίος τελικά προχώρησε στην τοποθέτηση του σωλήνα. Για κατάθεση έχει κληθεί ακόμα ένας υδραυλικός, ενώ τις επόμενες ημέρες ενδέχεται ο Ανακριτής να καλέσει και μηχανικούς, μηχανολόγους, ηλεκτρολόγους που είχαν κατά καιρούς διεξάγει ελέγχους στη «Βιολάντα» και είχαν υπογράψει άδειες και πιστοποιήσεις.

«Έβαζα την μπλούζα μπροστά στη μύτη μου»

Την ίδια ώρα, ακόμα μία μαρτυρία εργαζόμενης αναδεικνύει την ύπαρξη της έντονης οσμής στο εργοστάσιο. Όπως ανέφερε η ίδια, «έφτασα στο σημείο την τελευταία εβδομάδα να μπαίνω στον χώρο της τουαλέτας βάζοντας την μπλούζα μου μπροστά στη μύτη μου, ώστε να μην το ειπνέω. Επειδή είχα φοβηθεί πολύ μήπως γίνει κάποια έκρηξη, ενημέρωσα τον προϊστάμενό μου στον οποίο ανέφερα για την ύπαρξη αυτής της οσμής υγραερίου στις τουαλέτες και για τον κίνδυνο έκρηξης και εκείνος μου αποκρίθηκε να μη φοβάμαι. Ότι είναι εκείνος εκεί για εμάς».

Το τελευταίο δεκαπενθήμερο, σύμφωνα με την ΕΡΤ, εργαζόμενοι στο εργοστάσιο των Τρικάλων αναφέρουν ότι η οσμή στον εξωτερικό χώρο, ειδικά κοντά στις τουαλέτες, ήταν τόσο έντονη που προκαλούσε δάκρυα σε όσους πλησίαζαν.

Οι υπεύθυνοι βαρδιών είχαν ενημερώσει τη διοίκηση της επιχείρησης, ενώ τους ζητήθηκε να ρίξουν κάποια ουσία στην αποχέτευση, από όπου φαινόταν να προέρχεται η μυρωδιά.

