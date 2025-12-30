Ιταλία: Τέσσερις τραυματίες από ατύχημα σε τελεφερίκ - Απεγκλωβίστηκαν περίπου 100 άτομα

Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε την Τρίτη (30/12) σε ορεινή περιοχή της βορειοδυτικής Ιταλίας, όταν τελεφερίκ υπέστη ατύχημα κοντά στο χωριό Ματσούνιαγκα, στην περιφέρεια του Πιεμόντε, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό τουλάχιστον τεσσάρων ανθρώπων.

Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές και την ιταλική Πυροσβεστική, το ατύχημα συνέβη όταν δύο καμπίνες προσέκρουσαν στους άνω και κάτω σταθμούς της εγκατάστασης. Τρεις από τους τραυματίες επέβαιναν στην καμπίνα που βρισκόταν στο ανώτερο σημείο, ενώ τραυματίστηκε και ο χειριστής του τελεφερίκ που βρισκόταν στο επίπεδο του εδάφους. Ιταλικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι συνολικά έξι άτομα χρειάστηκαν ιατρική φροντίδα.

❌ Macugnaga (VB), intervento #vigilidelfuoco, con @cnsas_official e @GDF, in corso dalle 11:30 per un incidente a due cabine della Funivia Al Moro: feriti il manovratore a valle e 3 dei 15 passeggeri a monte. In azione 2 elicotteri Drago per l’evacuazione di persone bloccate in… pic.twitter.com/6cI1H6RWY4 — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) December 30, 2025

Μετά το συμβάν, οι κοντινές χιονοδρομικές πίστες έκλεισαν προληπτικά, ενώ το τελεφερίκ τέθηκε άμεσα εκτός λειτουργίας. Περίπου 100 άτομα, ανάμεσά τους παιδιά και ξένοι τουρίστες, παρέμειναν για αρκετή ώρα εγκλωβισμένοι στον άνω σταθμό του όρους Μόντε Μόρο, σε υψόμετρο περίπου 2.800 μέτρων. Η επιχείρηση απεγκλωβισμού πραγματοποιήθηκε με τη συνδρομή ελικοπτέρων.

Ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας διαχείρισης, Filippo Besozzi, δήλωσε στο ιταλικό πρακτορείο ANSA ότι, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, μία από τις καμπίνες δεν επιβράδυνε όπως προβλεπόταν και προσέκρουσε σε προστατευτικό φράγμα σταθμού. Όπως τόνισε, δεν υπάρχουν σοβαροί τραυματισμοί και κανενός η ζωή δεν διατρέχει κίνδυνο.

Six people were injured after a cable car accident on Monte Moro near Macugnaga in Italy’s Piedmont region, when two cabins struck station barriers.



Helicopters evacuated around 100 stranded passengers, including children and foreign tourists. Authorities said there were no… pic.twitter.com/DU3nER1DxJ — DD India (@DDIndialive) December 30, 2025

Σύμφωνα με τη δημόσια τηλεόραση RAI, το τελεφερίκ κατασκευάστηκε το 1962 και ανακαινίστηκε πριν από δύο χρόνια, με κόστος περίπου 2 εκατομμύρια ευρώ. Το περιστατικό επαναφέρει στο προσκήνιο τα ζητήματα ασφάλειας, καθώς η Ιταλία έχει βιώσει στο πρόσφατο παρελθόν σοβαρά δυστυχήματα σε τελεφερίκ, με πιο πρόσφατο εκείνο του Απριλίου, όπου τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους κοντά στην Καστελαμάρε ντι Στάμπια, ενώ το 2021, 14 άτομα σκοτώθηκαν σε πτώση καμπίνας στη λίμνη Ματζόρε.

