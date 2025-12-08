Συναγερμός στην ΕΛ.ΑΣ για βόμβα στα Καλύβια - Βρέθηκε κάτω από αυτοκίνητο

Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Δευτέρας 8 Δεκεμβρίου στα Καλύβια, καθώς ύποπτο αντικείμενο εντοπίστηκε κάτω από Ι.Χ αυτοκίνητο.

Σύμφωνα με πληροφορίες το ύποπτο αντικείμενο που μοιάζει με εκρηκτικό μηχανισμό βρέθηκε μέσα σε σακούλα τυλιγμένη με tie wrap κάτω από αυτοκίνητο επί της οδού Ρήγα Φεραίου.

Το αυτοκίνητο στο οποίο βρέθηκε δεμένος ο εκρηκτικός μηχανισμός ανήκει σε Αλβανό υπήκοο. Στο σημείο έχουν σπεύσει ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις καθώς και στελέχη του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ).

