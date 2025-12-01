Τηλεφώνημα για βόμβα στην Ευελπίδων

Τηλέφωνημα για βόμβα στα δικαστήρια της Ευελπίδων, έγινε νωρίς το πρωί σήμερα, Δευτέρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, άγνωστος τηλεφώνησε σε τηλεφωνικό σταθμό, απειλώντας πως έχει τοποθετηθεί βόμβα στα δικαστήρια της οδού Ευελπίδων. Αμέσως ενημερώθηκε η αστυνομία, που προχώρησε στις απαιτούμενες ενέργειες.

Ο χώρος των δικαστηρίων αναμένεται να εκκενωθεί ώστε να ελεγχθεί πλήρως.