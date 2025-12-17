Ζέλικο Ομπράντοβιτς: «Μέχρι το τέλος Ιουνίου δεν θα εργαστώ σε κανέναν σύλλογο»

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς αποχώρησε από την Παρτιζάν.

Έκτοτε υπάρχουν πολλά σενάρια για το πού θα συνεχίσει την «πλούσια» καριέρα του.

Μιλώντας στην εκπομπή «Game Changers» της ΕΡΤ, ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς ξεκαθάρισε πως δεν θα εξετάσει καμία πρόταση μέχρι το τέλος της φετινής σεζόν.

«Αυτή τη στιγμή δεν έχω τίποτα άλλο στο μυαλό μου, εκτός από την οικογένειά μου. Μέχρι το τέλος Ιουνίου δεν θα εργαστώ σε κανέναν σύλλογο. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, δεν προτίθεμαι να εξετάσω καμία πρόταση συνεργασίας, ανεξαρτήτως από πού προέρχεται» είπε o Σέρβος προπονητής.