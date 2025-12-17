Euroleague, Βαθμολογία: «Διπλό» 4άδας για Παναθηναϊκό AKTOR - Εκτός 10άδας ο Ολυμπιακός | Highlights

Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν έδειξε το… μέταλλό της, καθώς το απόγευμα της Τρίτης (16/12) έβαλε… στοπ στο σερί ηττών από την Βαλένθια και την Αρμάνι, καθώς… έκλεισε το «σπίτι» της Φενέρμπαχτσε στην Κωνταντινούπολη, επικρατώντας 81-77. Έτσι, οι «πράσινοι» ανέβηκαν στο 10-6, κρατώντας τους Τούρκους στο 9-6, αφού έχουν ένα ματς λιγότερο, αυτό κόντρα στον Ολυμπιακό, που δεν έγινε λόγω ισχυρών βροχοπτώσεων στον Πειραιά.

Αντίθετα, οι «ερυθρόλευκοι» ξεκίνησαν την «διαβολοβδομάδα» στην έδρα τους, όμως, είδαν την Βαλένθια να φεύγει με το «διπλό» από το ΣΕΦ, επικρατώντας 99-92 με… βροχή τριπόντων, κυρίως στην τελευταία περίοδο. Μάλιστα, το «συγκρότημα» του Γιώργου Μπαρτζώκα έμεινε εκτός 10άδας!

Συνοπτικά, τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της 16ης αγωνιστικής:

Τρίτη 16 Δεκεμβρίου

Ντουμπάι - Μακάμπι 95-97

Φενέρμπαχτσε - Παναθηναϊκός AKTOR 77-81

Χάποελ Τελ Αβίβ - Ερυθρός Αστέρας 84-78

Ολυμπιακός - Βαλένθια 92-99

Αρμάνι Μιλάνο - Ρεάλ Μαδρίτης 89-82

Παρί - Μπαρτσελόνα 69-85

Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου

20:00 Ζάλγκιρις - Αναντολού Εφές

21:00 Βιλερμπάν - Μπάγερν

21:30 Παρτίζαν - Βίρτους

21:30 Μπασκόνια - Μονακό

Η βαθμολογία

Χάποελ Τελ Αβίβ 12-4 Βαλένθια 11-5 Μπαρτσελόνα 11-5 Παναθηναϊκός 10-6 Μονακό 9-6 Ζάλγκιρις 9-6 Φενέρμπαχτσε 9-6 Ρεάλ Μαδρίτης 9-7 Ερυθρός Αστέρας 9-7 Αρμάνι Μιλάνο 9-7 Ολυμπιακός 8-7 Βίρτους Μπολόνια 7-8 Ντουμπάι 7-9 Παρτίζαν 6-9 Μακάμπι Τελ Αβίβ 6-10 Μπασκόνια 5-10 Αναντολού Εφές 5-10 Μπάγερν Μονάχου 5-10 Παρί 5-11 Βιλερμπάν 3-12

Επόμενη αγωνιστική

Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου

21:05 Βαλένθια - Μακάμπι Τελ Αβίβ

21:15 Παναθηναϊκός AKTOR - Χάποελ Τελ Αβίβ

21:30 Aρμάνι - Φενέρμπαχτσε

21:45 Ρεάλ - Παρί

Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου

19:30 Εφές - Ντουμπάι

20:00 Ζάλγκιρις - Παρτίζαν

20:30 Μονακό - Μπάγερν

21:15 Ολυμπιακός - Βιλερμπάν

21:30 Μπαρτσελόνα - Μπασκόνια

21: 45 Ερυθρός Αστέρας - Βίρτους

