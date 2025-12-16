Γερμανία: «Πολύ άσχημο» το κλίμα στη χώρα, δήλωσε ο καγκελάριος Μερτς

Ως «πολύ άσχημο» και μάλιστα «δικαιολογημένα», περιέγραψε το κλίμα στη Γερμανία ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς μιλώντας στους χριστιανοδημοκράτες και τους χριστιανοκοινωνιστές βουλευτές, ενώ έκανε λόγο για «δραματική (οικονομική) κατάσταση» σε δήμους και κοινότητες. Δήλωσε πάντως υπερήφανος για όσα πέτυχε κατά τη χθεσινή σύνοδο κορυφής για την Ουκρανία.

Σύμφωνα με πληροφορίες της BILD, μιλώντας στην κοινοβουλευτική ομάδα της Χριστιανικής Ένωσης (CDU/CSU), ο καγκελάριος αναφέρθηκε σε «πολύ άσχημο» κλίμα που επικρατεί στη χώρα, το οποίο, όπως είπε, «είναι πολύ δικαιολογημένο».

Ο κ. Μερτς τόνισε στους βουλευτές ότι πρέπει οπωσδήποτε να επιτευχθεί η σύσταση της επιτροπής για τις συντάξεις, προκειμένου το 2026 να υπάρξει «επανάσταση» στις συντάξεις γήρατος. «Η προσδοκία μου δεν είναι απλώς ευσεβής πόθος, αλλά βασίζεται στην προγραμματική συμφωνία» του κυβερνητικού συνασπισμού, διευκρίνισε ο καγκελάριος και πρόσθεσε ότι απαιτείται επίσης αναδιοργάνωση όλων των κλάδων της ασφάλισης γήρατος.

Δικαιολογημένη χαρακτήρισε ο Φρίντριχ Μερτς και την γκρίνια σχετικά με τις καθυστερήσεις στα έργα υποδομής και αναφέρθηκε σε γέφυρες και δρόμους των οποίων η ανακαίνιση καθυστερεί εδώ και δεκαετίες λόγω «παράλογων» διαδικασιών. Το «τρικ», εξήγησε, είναι να χαρακτηριστούν όλα αυτά τα έργα ως «υπέρτατου δημοσίου συμφέροντος», κάτι που θα επέτρεπε τον ταχύτερο σχεδιασμό τους.

Ο καγκελάριος περιέγραψε επίσης την οικονομική κατάσταση στους δήμους και στις κοινότητες ως «δραματική», καθώς κλείνουν το έτος με έλλειμμα ύψους 30-35 δισεκατομμυρίων ευρώ. Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση δεν διαθέτει πλέον τα μέσα για να αυξήσει τα φορολογικά έσοδα ή να ξεκινήσει περαιτέρω οικονομικά προγράμματα, εξήγησε. «Η μετατόπιση των φορολογικών εσόδων εις βάρος της ομοσπονδιακής κυβέρνησης δεν μπορεί να συνεχιστεί», τόνισε.

Ο κ. Μερτς δήλωσε ωστόσο υπερήφανος για τη χθεσινή σύνοδο κορυφής που πραγματοποιήθηκε στο Βερολίνο για την Ουκρανία και σημείωσε ότι «για πρώτη φορά, φέραμε κοντά Ευρωπαίους, Ουκρανούς και Αμερικανούς σε ένα ευρωπαϊκό περιβάλλον για να παρουσιάσουμε ένα ενιαίο μέτωπο κατά της Ρωσίας και η Γερμανία απέδειξε, εκ μέρους της Ευρώπης, ότι οι Ευρωπαίοι θέλουν και μπορούν να συμμετάσχουν στη διαμόρφωση της παγκόσμιας τάξης».

Για την στάση του στο θέμα της Ουκρανίας, ο καγκελάριος επαινέθηκε ιδιαίτερα από τον επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας Γενς Σπαν, ο οποίος φέρεται σύμφωνα με την BILD να δήλωσε ότι «είναι εντυπωσιακός ο τρόπος που ο Φρίντριχ Μερτς ηγείται αυτήν τη στιγμή στην Ευρώπη» και ότι η χώρα «μπορεί να είναι υπερήφανη για όσα κάνει ο καγκελάριος για την ειρήνη και την ελευθερία».

