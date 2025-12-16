Ουκρανία: Μικρή πρόοδος και ανοιχτά «αγκάθια» στις συνομιλίες του Βερολίνου για την εκεχειρία

Ως «μικρά βήματα σε έναν μακρύ δρόμο» περιέγραψε η γερμανική δημόσια τηλεόραση ARD τα αποτελέσματα των διαβουλεύσεων που πραγματοποιήθηκαν στο Βερολίνο, με στόχο την επίτευξη εκεχειρίας στην Ουκρανία.

Γερμανικά και διεθνή μέσα μεταδίδουν πληροφορίες για όσα συζητήθηκαν πίσω από κλειστές πόρτες.

Πιέσεις των ΗΠΑ και «κόκκινες γραμμές» του Κιέβου

Σύμφωνα με την εφημερίδα BILD, η οποία επικαλείται και το Γαλλικό Πρακτορείο (AFP), οι ΗΠΑ εξακολουθούν να ζητούν από το Κίεβο να εγκαταλείψει το Ντονμπάς, αίτημα που ο Ουκρανός πρόεδρος χαρακτήρισε «κόκκινη γραμμή». Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι εμφανίστηκε, ωστόσο, διατεθειμένος να αποδεχθεί de facto παραχωρήσεις των κατεχομένων εδαφών στην Κριμαία, το Λουχάνσκ, το Ντονέτσκ, τη Ζαπορίζια και τη Χερσώνα, «μόνο προσωρινά», προτείνοντας το πάγωμα της γραμμής του μετώπου στη σημερινή της θέση.

Νόμος Πούτιν για εθνικοποιήσεις στα κατεχόμενα

Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν υπέγραψε νόμο που επιτρέπει την εθνικοποίηση αχρησιμοποίητων κατοικιών σε ουκρανικά εδάφη υπό ρωσική κατοχή. Όπως αναφέρεται, ακίνητα χωρίς εμφανή ιδιοκτήτη θα αναγνωρίζονται ως ιδιοκτησία της αυτοανακηρυχθείσας Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντονέτσκ ή των τοπικών δήμων, ενώ αντίστοιχες ρυθμίσεις ισχύουν και για τα κατεχόμενα εδάφη του Λουχάνσκ, της Ζαπορίζιας και της Χερσώνας.

Ο νόμος προβλέπει επίσης τη δυνατότητα επανιδιωτικοποίησης των ακινήτων, τα οποία θα μπορούσαν μελλοντικά να μεταβιβαστούν σε πολίτες που έχασαν τα σπίτια τους λόγω ουκρανικών επιθέσεων.

«Έχει επιλυθεί το 90% των διαφορών»

Σύμφωνα με το ιδιωτικό ειδησεογραφικό δίκτυο n-tv, το οποίο επικαλείται Αμερικανό αξιωματούχο, έχει επιλυθεί το 90% των αμφισβητούμενων ζητημάτων μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας. Όπως αναφέρεται, εντός του Σαββατοκύριακου αναμένεται συνάντηση ομάδων εργασίας στις ΗΠΑ.

Εγγυήσεις ασφάλειας και «παγωμένα» ρωσικά κεφάλαια

Στο ρεπορτάζ του, το ARD σημειώνει ότι τα δύο βασικά ζητήματα των συνομιλιών ήταν οι εγγυήσεις ασφάλειας που ζητά το Κίεβο και τα παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στο πρώτο καταγράφεται πρόοδος, με τις ΗΠΑ να αναλαμβάνουν «εκτεταμένες» δεσμεύσεις και τους Ευρωπαίους να συμφωνούν να συνεισφέρουν. Αντιθέτως, στο ζήτημα της αξιοποίησης των ρωσικών κεφαλαίων —με το Βερολίνο να επιθυμεί τη χρήση τους ως εγγύηση για δάνεια υπέρ της Ουκρανίας— παραμένουν διαφωνίες μεταξύ των Ευρωπαίων εταίρων.

«Επιστροφή του Βερολίνου στη διεθνή σκηνή»

Σε σχόλιό του, το ARD επισημαίνει τη σημασία της συνόδου για τη Γερμανία, η οποία, όπως τονίζεται, «επιστρέφει στην παγκόσμια διπλωματική σκηνή». Ταυτόχρονα, εκφράζονται αμφιβολίες για το κατά πόσο ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, που εμφανίστηκε «εξαντλημένος», θα μπορέσει να ανταποκριθεί στις αυξημένες απαιτήσεις του ηγετικού ρόλου που ο ίδιος επέλεξε.

Όπως σημειώνεται, ο πήχυς έχει τεθεί ιδιαίτερα ψηλά τόσο στις εγγυήσεις ασφάλειας όσο και στη διαχείριση των ρωσικών περιουσιακών στοιχείων, και «ο καγκελάριος θα κριθεί από το αποτέλεσμα».

Έκκληση Μερτς και αιχμηρή απάντηση Ζελένσκι

Αναφερόμενος στην κατάπαυση του πυρός, ο κ. Μερτς δήλωσε ότι θα ήθελε, «αν έχει απομείνει λίγη ανθρωπιά», να προστατευθεί ο άμαχος πληθυσμός κατά την περίοδο των Χριστουγέννων.

«Δεν υπάρχουν τέτοια ίχνη ανθρωπιάς — ούτε κατά διάνοια», σχολίασε από την πλευρά του ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, που στεκόταν δίπλα του.