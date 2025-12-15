Τραμπ: Είμαστε «πιο κοντά από ποτέ» στον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία

Ο Ντόναλντ Τραμπ κατά την άφιξή του στον Λευκό Οίκο το βράδυ της 13ης Δεκεμβρίου 2025. στον νότιο κήπο του Λευκού Οίκου

Ο Ντόναλντ Τραμπ συμμετείχε σε τελετή απονομής μεταλλίων στο Οβάλ Γραφείο τη Δευτέρα (15/12), αλλά ξεκίνησε την εκδήλωση μιλώντας για τις συνεχιζόμενες προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

«Νομίζω ότι είμαστε πιο κοντά από ποτέ», δήλωσε.

«Πριν από μία ώρα είχαμε μια πολύ καλή συζήτηση με τους Ευρωπαίους ηγέτες σχετικά με τον πόλεμο μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Είχαμε μια πολύ καλή συζήτηση, τα πράγματα φαίνεται να πηγαίνουν καλά, αλλά το λέμε αυτό εδώ και πολύ καιρό», είπε.

Ο Αμερικανός πρόεδρος συνέχισε τις δηλώσεις του, υποστηρίζοντας ότι τα πράγματα «πηγαίνουν αρκετά καλά».

«Έχουμε τεράστια υποστήριξη από τους Ευρωπαίους ηγέτες, που επίσης θέλουν να τελειώσει», πρόσθεσε.

«Αυτή τη στιγμή, η Ρωσία θέλει να τελειώσει. Το πρόβλημα είναι ότι όλοι θέλουν να τελειώσει και μετά ξαφνικά δεν το θέλουν. Πρέπει να τους φέρουμε στο ίδιο μήκος κύματος, αλλά νομίζω ότι αυτό λειτουργεί... μια πολύ καλή συζήτηση», κατέληξε.

