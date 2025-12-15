Επικίνδυνη ισορροπία για Ζελένσκι: Το 90% των ζητημάτων μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας έχουν επιλυθεί

Οι Αμερικανοί διαπραγματευτές ζήτησαν από την Ουκρανία κατά τη διάρκεια των ειρηνευτικών συνομιλιών στο Βερολίνο να αποσυρθεί από την ανατολική περιοχή του Ντόνετσκ στο πλαίσιο οποιασδήποτε συμφωνίας για τον τερματισμό του σχεδόν τετραετούς πολέμου με τη Ρωσία, σύμφωνα με αξιωματούχο που είναι εξοικειωμένος με το θέμα.

Η πηγή, που μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας στο Reuters καθώς οι διαπραγματευτές της Ουκρανίας και των ΗΠΑ ολοκλήρωναν τη δεύτερη ημέρα κρίσιμων συνομιλιών στη γερμανική πρωτεύουσα, ανέφερε ότι το Κίεβο επιθυμούσε περαιτέρω συζητήσεις.

Ένα δεύτερο πρόσωπο που είναι εξοικειωμένο με τις συνομιλίες ανέφερε ότι εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικά εμπόδια που πρέπει να ξεπεραστούν για την επίτευξη συμφωνίας σχετικά με το έδαφος. Χαρακτηρίζοντας το ζήτημα των εδαφικών παραχωρήσεων «επώδυνο», ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι επιβεβαίωσε αργότερα την ίδια μέρα στους δημοσιογράφους ότι οι διαφορές σχετικά με το θέμα παραμένουν. «Ειλικρινά, εξακολουθούμε να έχουμε διαφορετικές θέσεις», είπε, προσθέτοντας, ωστόσο, ότι πιστεύει ότι οι μεσολαβητές των ΗΠΑ θα βοηθήσουν στην εξεύρεση συμβιβασμού.

Οι διαπραγματευτές του Κιέβου θα συνεχίσουν τις διαβουλεύσεις με τους ομολόγους τους από τις ΗΠΑ, είπε, προσθέτοντας ότι η Ουκρανία χρειάζεται μια σαφή κατανόηση των εγγυήσεων ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένης της παρακολούθησης της κατάπαυσης του πυρός, πριν λάβει οποιαδήποτε απόφαση σχετικά με τις πρώτες γραμμές του πολέμου. «Δεν νομίζω ότι οι (ΗΠΑ) έχουν ζητήσει τίποτα», είπε ο Ζελένσκι. «Μας θεωρώ στρατηγικούς εταίρους, οπότε θα έλεγα ότι έχουμε ακούσει για το ζήτημα των εδαφών σε σχέση με το όραμα της Ρωσίας ή τις απαιτήσεις της Ρωσίας από τις (ΗΠΑ). Το θεωρούμε ως απαιτήσεις της Ρωσικής Ομοσπονδίας».

Πιέσεις στην Ουκρανία για υποχωρήσεις

Ο Ζελένσκι πραγματοποιεί συνομιλίες στο Βερολίνο με τον αμερικανό απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ και τον γαμπρό του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρετ Κούσνερ, καθώς και με ευρωπαίους ηγέτες.

Το Κίεβο δέχεται έντονη πίεση από τον Τραμπ να κάνει παραχωρήσεις στη Ρωσία για να τερματιστεί η πιο αιματηρή σύγκρουση στην Ευρώπη από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, η οποία ξεκίνησε με την εισβολή της Μόσχας το 2022. Οι Ουκρανοί αξιωματούχοι διατηρούν την αισιοδοξία τους στις δημόσιες δηλώσεις τους. «Τις τελευταίες δύο ημέρες, οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Ουκρανίας και ΗΠΑ ήταν εποικοδομητικές και παραγωγικές, με πραγματική πρόοδο», έγραψε ο Ρουστέμ Ουμέροφ, γραμματέας του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας και Άμυνας, στο X νωρίτερα τη Δευτέρα. «Η αμερικανική ομάδα με επικεφαλής τους Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ εργάζεται εξαιρετικά εποικοδομητικά για να βοηθήσει την Ουκρανία να βρει έναν τρόπο για μια μόνιμη ειρηνευτική συμφωνία».

Ένας Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε αργότερα στους δημοσιογράφους ότι, σύμφωνα με τη συμφωνία που συζητείται στο Βερολίνο, η Ουκρανία θα λάβει εγγυήσεις ασφάλειας παρόμοιες με αυτές που προβλέπονται στο άρθρο 5 της συνθήκης του ΝΑΤΟ, το οποίο απαιτεί από τη συμμαχία να υπερασπιστεί κάθε μέλος που δέχεται επίθεση. Ωστόσο, οι εγγυήσεις αυτές δεν θα ισχύουν για πάντα, προειδοποίησαν Αμερικανοί αξιωματούχοι.

Ένας από αυτούς δήλωσε ότι η Ρωσία ήταν ανοιχτή στην ένταξη της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ότι ο Τραμπ ήθελε να αποτρέψει τη Ρωσία από το να επεκταθεί περαιτέρω προς τα δυτικά. Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι οι διαφορές μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας είχαν μειωθεί σημαντικά και ότι περίπου το 90% των ζητημάτων μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας φαινόταν να έχουν επιλυθεί.

Ένας αξιωματούχος είπε ότι οι εγγυήσεις ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένης της αποφυγής συγκρούσεων και της εποπτείας οποιασδήποτε συμφωνίας, ήταν το κύριο θέμα των συνομιλιών της Δευτέρας και ότι ο Τραμπ πίστευε ότι θα μπορούσε να πείσει τη Μόσχα να αποδεχτεί μια εγγύηση παρόμοια με το Άρθρο 5.

Τα επόμενα βήματα θα συζητηθούν με τον Ζελένσκι στο δείπνο της Δευτέρας το βράδυ, με τον Τραμπ να κάνει τηλεφωνική παρέμβαση.

Ουκρανία: Διατεθειμένη να εγκαταλείψει την πρόθεσή της να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ

Η Ουκρανία δήλωσε την Κυριακή ότι είναι διατεθειμένη να εγκαταλείψει την πρόθεσή της να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ σε αντάλλαγμα για εγγυήσεις ασφάλειας από τη Δύση. Ωστόσο, δεν ήταν αμέσως σαφές σε ποιο στάδιο βρίσκονται οι συνομιλίες σχετικά με αυτό ή άλλα ζωτικά ζητήματα, όπως το μέλλον του ουκρανικού εδάφους, και σε ποιο βαθμό οι συνομιλίες στο Βερολίνο θα μπορούσαν να πείσουν τη Ρωσία να συμφωνήσει σε κατάπαυση του πυρός.

Στη Μόσχα, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι το αίτημα της Ρωσίας να μην ενταχθεί η Ουκρανία στο ΝΑΤΟ ήταν ένα θεμελιώδες ζήτημα στις συνομιλίες για μια πιθανή ειρηνευτική συμφωνία. Είπε ότι η Ρωσία αναμένει ενημέρωση από τις ΗΠΑ μετά τις διαπραγματεύσεις στο Βερολίνο. Η Ρωσία ισχυρίζεται ότι έχει προσαρτήσει την ανατολική περιοχή του Ντονμπάς της Ουκρανίας, που περιλαμβάνει το Ντονέτσκ και το Λουγκάνσκ, καθώς και τρεις άλλες περιοχές, συμπεριλαμβανομένης της Κριμαίας, κάτι που το Κίεβο και οι ευρωπαίοι σύμμαχοί του θεωρούν απαράδεκτο.

Οι ρωσικές δυνάμεις δεν ελέγχουν πλήρως όλο το έδαφος που διεκδικεί η Μόσχα, συμπεριλαμβανομένου περίπου του 20% του Ντονέτσκ.

Η επικίνδυνη ισορροπία του Ζελένσκι

Ο Ζελένσκι προσπαθεί να ισορροπήσει μεταξύ του να εμφανίζεται ευέλικτος και λογικός απέναντι στην κυβέρνηση Τραμπ και του να μην κάνει υποχωρήσεις που θα απορρίψει ο ουκρανικός λαός.

Υπογραμμίζοντας την πρόκληση που αντιμετωπίζει, μια δημοσκόπηση που δημοσιεύθηκε τη Δευτέρα έδειξε ότι τα τρία τέταρτα των Ουκρανών απορρίπτουν σημαντικές υποχωρήσεις σε οποιαδήποτε ειρηνευτική συμφωνία. Η δημοσκόπηση, που διεξήχθη από το Διεθνές Ινστιτούτο Κοινωνιολογίας του Κιέβου, διαπίστωσε ότι το 72% των Ουκρανών ήταν διατεθειμένοι να αποδεχθούν μια συμφωνία που θα πάγωνε την τρέχουσα γραμμή του μετώπου και θα περιλάμβανε ορισμένους συμβιβασμούς.

Ωστόσο, το 75% θεωρούσε «εντελώς απαράδεκτο» ένα σχέδιο φιλικό προς τη Ρωσία, το οποίο θα περιλάμβανε την παραχώρηση περισσότερου εδάφους από την Ουκρανία ή τον περιορισμό του μεγέθους του στρατού της χωρίς να λάβει σαφείς εγγυήσεις ασφάλειας. «Εάν οι εγγυήσεις ασφάλειας δεν είναι σαφείς και δεσμευτικές οι Ουκρανοί δεν θα τις εμπιστευτούν, και αυτό θα επηρεάσει τη γενική προθυμία να εγκρίνουν το αντίστοιχο ειρηνευτικό σχέδιο», έγραψε ο εκτελεστικός διευθυντής του KIIS, Anton Hrushetskyi.

Κρίσιμη εβδομάδα για την Ευρωπαϊκή διπλωματία

Οι συνομιλίες της Δευτέρας πραγματοποιούνται στην αρχή μιας κρίσιμης εβδομάδας για την Ευρώπη, με τη σύνοδο κορυφής της ΕΕ την Πέμπτη να αποφασίζει εάν μπορεί να εγγυηθεί ένα τεράστιο δάνειο προς την Ουκρανία. Η Ευρώπη έχει δεχτεί κριτική από την Ουάσινγκτον για τις πολιτικές της σε θέματα μετανάστευσης, ασφάλειας και ρύθμισης των μεγάλων τεχνολογικών εταιρειών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι κυβερνήσεις έχουν δυσκολευτεί να βρουν μια ενιαία απάντηση στην κριτική των ΗΠΑ. Οι υπουργοί Εξωτερικών της ΕΕ συναντήθηκαν στη Βρυξέλλες τη Δευτέρα για να συμφωνήσουν σε νέες κυρώσεις που στοχεύουν τον ρωσικό στόλο πετρελαιοφόρων.

