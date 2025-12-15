Γερμανία: Κυβερνοεπίθεση στο γερμανικό κοινοβούλιο - Βρίσκοταν σε εξέλιξη επίσκεψη του Ζελένσκι
Όπως μετέδωσε η γερμανική εφημερίδα BILD, σημειώθηκαν εκτεταμένες διακοπές στην λειτουργία του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και στην πρόσβαση στο Διαδίκτυο
Κυβερνοεπίθεση δέχθηκε το γερμανικό κοινοβούλιο (Bundestag) σήμερα (15/12) ενώ βρισκόταν σε εξέλιξη η επίσκεψη του προέδρου της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι στην πρόεδρο του σώματος Γιούλια Κλέκνερ.
Όπως μετέδωσε η γερμανική εφημερίδα BILD, σημειώθηκαν εκτεταμένες διακοπές στην λειτουργία του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και στην πρόσβαση στο Διαδίκτυο.
«Βιώνουμε μια μεγάλη διακοπή, από τις 14:30 (τοπική ώρα), η οποία συνεχίζεται», δήλωσε εκπρόσωπος της Bundestag στην εφημερίδα.
