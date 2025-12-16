Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα μοιράζει η κλήρωση της Πέμπτης (18/12)
Οι τυχεροί αριθμοί που κληρώθηκαν την Τρίτη (16/12)
Τζακ ποτ στην κλήρωση του Τζόκερ (3002) της Τρίτης (16/12) που μοίραζε στην πρώτη κατηγορία τουλάχιστον 4.800.000 ευρώ.
Στη δεύτερη κατηγορία δύο τυχεροί κέρδισαν 100.000 ευρώ.
Οι τυχεροί αριθμοί της αποψινής κλήρωσης είναι οι εξής: 27, 29, 10, 3, 43 και Τζόκερ ο αριθμός 4.
Υπενθυμίζεται πως οι κληρώσεις του Τζόκερ πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή στις 22:00
Στην κλήρωση της Πέμπτης (18/12) το Τζόκερ θα μοιράσει στην πρώτη κατηγορία τουλάχιστον 5.000.000 ευρώ.
