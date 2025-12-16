Euroleague: Η βαθμολογία μετά το «διπλό» του Παναθηναϊκού AKTOR στην Πόλη!

Οι «πράσινοι» του Εργκίν Αταμάν με τρομερή παράσταση στην τελευταία περίοδο, έκαναν την ολική ανατροπή απέναντι στους Τούρκους, που είχαν «γυρίσει» στο δεύτερο μέρος και έβαλαν… τέλος στις ήττες από Βαλένθια και Αρμάνι.

Με τη νίκη αυτή, ο Παναθηναϊκός AKTOR ανέβηκε στο 10-6, ενώ αντίθετα, τα «καναρίνια» της Πόλης έπεσαν στο 9-6, αφού εκκρεμεί το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό που δεν έγινε λόγω των διαρροών στο ΣΕΦ από την πρόσφατη κακοκαιρία.

Συνοπτικά, τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της 16ης αγωνιστικής:

Τρίτη 16 Δεκεμβρίου

Dubai Basketball-Μακάμπι 95-97

Φενέρμπαχτσε-Παναθηναϊκός AKTOR 77-81

21:05 Χάποελ Τελ Αβίβ-Ερυθρός Αστέρας

21:15 Ολυμπιακός-Βαλένθια

21:30 Αρμάνι Μιλάνο-Ρεάλ Μαδρίτης

22:00 Παρί-Μπαρτσελόνα

Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου

20:00 Ζάλγκιρις-Αναντολού Εφές

21:00 Βιλερμπάν-Μπάγερν

21:30 Παρτίζαν-Βίρτους

21:30 Μπασκόνια-Μονακό

Η βαθμολογία

Χάποελ Τελ Αβίβ 11-4 Βαλένθια 10-5 Μπαρτσελόνα 10-5 Παναθηναϊκός AKTOR 10-6 Μονακό 9-6 Ζάλγκιρις 9-6 Ερυθρός Αστέρας 9-6 Φενέρμπαχτσε 9-6 Ρεάλ Μαδρίτης 9-6 Ολυμπιακός 8-6 Αρμάνι Μιλάνο 8-7 Βίρτους Μπολόνια 7-8 Dubai Basketball 7-9 Παρτίζαν 6-9 Μακάμπι 6-10 Παρί 5-10 Μπασκόνια 5-10 Αναντολού Εφές 5-10 Μπάγερν Μονάχου 5-10 Βιλερμπάν 3-12

Διαβάστε επίσης