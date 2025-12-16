Euroleague, Φενέρμπαχτσε - Παναθηναϊκός AKTOR 77-81: «Πράσινο» μάγκικο «διπλό» στην Πόλη!

Τεράστιο διπλό για τον Παναθηναϊκό ο οποίος μέσα στην Πόλη κατάφερε να πάρει μια μεγάλη νίκη και να βάλει τέλος στο αρνητικό του σερί. Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν με ένα καταπληκτικό φινάλε έβαλε τέλος στο νικηφόρο σερί των 6 αγώνων της πρωταθλήτριας Ευρώπης και έστειθλε ξακάθρο μήνυμα σε όλους πως είναι εδώ έτοιμος για όλα.

Πρώτος σκόρερ για τους νικητές ήταν ο Κέντρικ Ναν που είχε 25 πόντους και ας έπαιζε με... ένα πόδι, ενώ εξαιρετικοί ήταν οι Κώστας Σλούκας, Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, Τζέριαν Γκραντ και ο Τσέντι Όσμαν που στην επιστροφή του ήταν όλα τα... λεφτά.

Ένα πάρα πολύ περίεργο παιχνίδι ξεκίνησε στην Τουρκία, καθώς τόσο η Φενέρ όσο και ο Παναθηναϊκός έκαναν διαγωνισμό λαθών. Με τους “πράσινους” νωθρούς και τους γηπεδούχους να μοιάζουν… σαστισμένοι το σκορ στο πρώτο δίλεπτο ήταν 0-2 με καλάθι του Σορτς ο οποίος ενώ “διάβαζε” καλά το παιχνίδι ήταν πολύ άστοχος στις εκτελέσεις του, είτε κοντά είτε μακριά από το καλάθι. Ο Τάκερ ανέλαβε δράση για την ομάδα του και της έδωσε προβάδισμα με 4-2, ένα τρίποντο όμως από τον Γκραντ έκανε το σκορ 4-5 με τη συμπλήρωση 4 λεπτών αγώνα.

“Ζεστός” αλλά… επηρεασμένος ο Ναν

Ο Αταμάν δεν άφησε άλλο χρόνο να κυλήσει και πέρασε στο παρκέ τον Ναν και τον Όσμαν. Ο Αμερικανός αν και έμοιαζε σφιγμένος μοίραζε σωστά στην μπάλα και αν και οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν με 9-7 έπειτα από τρίποντο του Μπέικοτ, ένα 0-5 από γκολ-φάουλ του Γιούρτσεβεν και ένα καλάθι του Όσμαν στον αιφνιδιασμό έκανε το 9-12 και ανάγκασε τον Γιασικεβίτσιους να καλέσει τάιμ άουτ δύο λεπτά πριν το τέλος της περιόδου. Ο Μπόνζι Κόλσον ισοφάρισε το ματς με τρίποντο αλλά ο Κέντρικ Ναν με ένα πιθανό τρίποντο, ένα βήμα μπροστά από το κέντρο και δύο βολές έκανε το 14-17, με τον Τάκερ να κάνει το 16-17 στο τέλος του δεκαλέπτου.

Ο έλεγχος στον Παναθηναϊκό

Το ξεκίνημα του Παναθηναϊκού στο δεύτερο δεκάλεπτο ήταν πολύ καλό και πολύ… συγκροτημένο. Ο Σλούκας είχε πάρει την μπαγκέτα από τον Γκραντ και “διάβαζε” σωστά με πάρε βάλε πάσα του να καταλήγει σε κάρφωμα του Γιούρτσεβεν για το 16-21. Ο Ναν μπορεί να έμοιαζε πως πήγαινε στο.. ρελαντί, αλλά και αυτός ήταν απόλυτα συγκροτημένος στις προσπάθειες του. Με ένα ακόμα τρίποντο έκανε το 18-24, αλλά η Φενέρ με τρίποντο του Χολ και φοβερό κάρφωμα του Τάκερ στον αιφνιδιασμό μείωσε στον πόντο. Εκεί φάνηκε τι έλειψε όλο αυτόν τον καιρό στον Παναθηναϊκό. Οι “πράσινοι” με δύο καλές άμυνες, έβγαλαν τον Όσμαν εις διπλούν στον αιφνιδιασμό και με 1/2 βολές του Τούρκου αλλά και ένα τρίποντο το σκορ έγινε 23-28, στο 14, με τον Σάρας να παίρνει άμεσα τάιμ άουτ.

Έχασε διαφορά 10 πόντων μέσα από τα χέρια του

Ο Όσμαν ήταν ο παίκτης που έκανε όλη τη διαφορά για τον Παναθηναϊκό και παρά τις προσπαθείς των Μπόλντγουιν και Μπιμπέροβιτς να μειώσουν οι “πράσινοι” είχαν τον έλεγχο. Ο Όσμαν με τρεις βολές έκανε το 25-31 με τον Ναν να βγάζει μια εξαιρετική φάση και μετά από πολύ καλή άμυνα της ομάδας, ο Αμερικανός πήρε γκολ-φάουλ στον αιφνιδιασμό με τον πάγκο της Φενέρ να δέχτεαι τεχνική ποινή. Η διαφορά πήγε στους 10 πόντους, 27-37 και πάνω που ο Παναθηναϊκός είχε τον έλεγχο… κατέβασε ρολά. Η Φενέρ πίεσε πολύ στο κατέβασμα της μπάλας, Σλούκας και Ναν υπέπεσαν σε συνεχόμενα λάθη και μέσω της άμυνας της η ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους κατάφερε να μειώσει άμεσα. Κολσον και Χολ έριξαν τη διαφορά στους 3 πόντους, με την άμυνα του Παναθηναϊκού να είναι πολύ κακή, αλλά τους “πράσινους” να κλείνουν το ημίχρονο με σκορ 37-41 και χάνοντας διπλή ευκαιρία με Σλούκα και Γιούρτσεβεν να αυξήσουν περισσότερο τη διαφορά.

Τραγικός Παναθηναϊκός

Τραγικός Παναθηναϊκός στο ξεκίνημα της τρίτης περιόδου, με την ομάδα του Εργκίν Αταμάν να έχει χάσει το μυαλό της και στις δύο πλευρές του γηπέδου. Η Φενέμρπαχτσε έκανε ότι ήθελε στο παρκέ και με σερί που είχε ξεκινήσει από το πρώτο ημίχρονο πέρασε μπροστά με 48-41. Το σερί στο 25’ είχε φτάσει στο 17-2, με τον Παναθηναϊκό στα πέντε πρώτα λεπτά του δευτέρου ημιχρόνου να μην έχει πετύχει καλάθι και τον Μέλι να “χτυπάει” δύο φορές από τα 6.75 μέτρα.

Ο Παναθηναϊκός προσπαθούσε να βγάλει αντίδραση αλλά τα συνεχόμενα λάθη τόσο στην άμυνα του όσο και στην επίθεση του δεν του το επέτρεπαν. Ο Μπιμπέροβιτς με ελεύθερο τρίποντο έκανε το 53-45 με τον Παναθηναϊκό να μοιάζει να μην έχει λύσει. Πολλά χαμένα λέι απ, πολλές λάθος πάσες, πολλά ελεύθερα σουτ των αντιπάλων και το δεκάλεπτο “έκλεισε” με τη Φενέρ στο +7, 57-50.

Παναθηναϊκός για... φίλημα

Αν και δεν προέκυπτε από πουθενά ο Παναθηναϊκός κατάφερε να βγάλει αντίδραση στην τελευταία περίοδο. Τουλάχιστον στο ξεκίνημα της. Με δύο τρίποντα από Χουάντσο και Μπιμπέροβιτς το σκορ έγινε 60-53 με τους “πράσινους” να βλέπουν Σλούκα και Χουάντσο να ανεβάζουν στροφές και να “οδηγούν” τους συμπαίκτες τους σε σερί 0-7 στο πρώτο τρίλεπτο και το σκορ στο 33’ ήταν στο 60-60, με τον Παναθηναϊκό μάλιστα να προηείται με 62-66. Η άμυνά του ήταν εκείνη που τον έφερε και στο +8 (68-76) στα 2:26 πριν από το τέλος του αγώνα έχοντας πάρει προβάδισμα νίκης. Όμως ένα τρελό τρίποντο του Μπιμπέροβιτς και δύο βολές του Χόρτον Τάκερ η Φενέρ έφτασε σε 5-0 σερί για το 73-76 στο 01:17 για το τέλος. Ο Ναν αστόχησε σε τρίποντο, η Φενέρ στη συνέχεια αστόχησε σε δύο τρίποντα με τον Παναθηναϊκό να χάνει τα ριμπάουντ και ο Κόλσον με 2/2 βολές έγραψε το 75-76 στα 17''. Ακολούθησε αντιαθλητικό υπέρ του Κέντρικ Ναν ο οποίος με 4/4 βολές έφερε τον Παναθηναϊκό στο +5 (75-80) σφραγίζοντας ουσιαστικά τη νίκη της ομάδας του.

Τα Δεκάλεπτα: 16-17, 37-41, 57-50, 77-81

