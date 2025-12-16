Όλοι οι άνθρωποι του προέδρου: Φωτιές άναψαν οι δηλώσεις της προσωπάρχη του Ντόναλντ Τραμπ

Χαρακτηριστικό στιγμιότυπο με τον Ντόναλντ Τραμπ στον Οβάλ γραφείο και πίσω του την Σούζαν Γουάιλς

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει την «προσωπικότητα ενός αλκοολικού», δήλωσε η προσωπάρχης του Αμερικανού προέδρου σύμφωνα με άρθρο που δημοσιεύθηκε σήμερα στο Vanity Fair, το οποίο η ίδια χαρακτήρισε μετά τη δημοσίευσή του ως ένα «ανέντιμα προκατειλημμένο άρθρο».

Η Σούζι Γουάιλς, κομβικής σημασίας πρόσωπο στην προεκλογική εκστρατεία και τώρα στον Λευκό Οίκο, έδωσε σειρά συνεντεύξεων στο αμερικανικό περιοδικό, που αποτελούν το κεντρικό θέμα ενός μακροσκελούς άρθρου αφιερωμένου στον στενό κύκλο του προέδρου.

Η Γουάιλς, μεταξύ άλλων, υπονόησε ότι ο Τραμπ επιδίωκε την αλλαγή του καθεστώτος στη Βενεζουέλα μέσω της εκστρατείας βομβαρδισμών με πλοία, αντιφάσκοντας με τις επίσημες δικαιολογίες για τις επιθέσεις. Και περιέγραψε διάφορους αμφιλεγόμενους τομείς στους οποίους ο πρόεδρος αγνόησε τις συμβουλές της, συμπεριλαμβανομένων των απελάσεων.

Σε αυτό το δημοσίευμα, εκθέτει τη γνώμη της, όχι πάντα κολακευτική, για τον αντιπρόεδρο Τζέι ντι Βανς και την υπουργό Δικαιοσύνης Παμ Μπόντι.

«Δηλωμένος» χρήστης κεταμίνης ο Μασκ

Η Σούζι Γουάιλς που μίλησε με τον δημοσιογράφο Κρις Γουίπλ πολλές φορές κατά τη διάρκεια του έτους, είπε στο Vanity Fair ότι ο Έλον Μασκ ήταν «δηλωμένος» χρήστης κεταμίνης.

Αναφερόμενη στο αφεντικό της Tesla που το α' εξάμηνο της προεδρίας Τραμπ υπήρξε επικεφαλής του άτυπου υπουργείου κυβερνητικής αποτελεσματικότητας (DOGE), υποστήριξε: «Η πρόκληση με τον Έλον είναι να συνυπάρξεις μαζί του. Είναι ένας ομολογημένος χρήστης κεταμίνης. Και κοιμάται σε έναν υπνόσακο στο EOB κατά τη διάρκεια της ημέρας».

Throughout the first year of Donald Trump’s second administration, Vanity Fair writer Chris Whipple has interviewed Susie Wiles, White House chief of staff, amid each moment of crisis.



His insider’s account of Trump 2.0 joins the photography of Christopher Anderson for a… pic.twitter.com/61Dwohc9g4 — VANITY FAIR (@VanityFair) December 16, 2025

Αλλά προφανώς τα σχόλιά της για τον Τραμπ είναι αυτά που έχουν προκαλέσει αναταραχή.

Σύμφωνα με την ίδια, ο δισεκατομμυριούχος έχει την «προσωπικότητα ενός αλκοολικού», παρόλο που δεν πίνει ούτε σταγόνα αλκοόλ, με την έννοια ότι «ενεργεί με την ιδέα ότι δεν υπάρχει τίποτα που δεν μπορεί να κάνει. Τίποτα, απολύτως, τίποτα».

H Γουάιλς εκτιμά πως είναι «κάπως ειδική» στο θέμα, καθώς αναφέρεται στον πατέρα της, έναν διάσημο αμερικανικό ποδοσφαιριστή και αθλητικό σχολιαστή που είχε σοβαρά προβλήματα αλκοολισμού.

Διαψεύδει το άρθρο η Σούζι Γουάιλς

Αντιδρώντας στο δημοσίευμα σήμερα, η Γουάιλς κατήγγειλε στο X «ένα προκατειλημμένο και ανέντιμο άρθρο» που σκιαγραφεί «ένα χαοτικό και αρνητικό πορτρέτο» του προέδρου και της ομάδας του.

Όπως αναφέρει: «Το άρθρο είναι ανειλικρινές. Στοχεύει εμένα και τον καλύτερο πρόεδρο, το προσωπικό του Λευκού Οίκου και το Υπουργικό Συμβούλιο στην ιστορία», έγραψε η Γουάιλς στο X. «Σημαντικό μέρος του πλαισίου αγνοήθηκε και πολλά από αυτά που είπα εγώ και άλλοι για την ομάδα και τον πρόεδρο δεν συμπεριλήφθηκαν στο άρθρο. Αφού το διάβασα, υποθέτω ότι αυτό έγινε για να δημιουργηθεί μια εξαιρετικά χαοτική και αρνητική εικόνα για τον πρόεδρο και την ομάδα μας».

The article published early this morning is a disingenuously framed hit piece on me and the finest President, White House staff, and Cabinet in history.



Significant context was disregarded and much of what I, and others, said about the team and the President was left out of the… — Susie Wiles (@SusieWiles) December 16, 2025

Η προσωπάρχης, ένας διακριτικός αλλά εξαιρετικά στρατηγικής σημασίας ρόλος στην αμερικανική πολιτική, αμφισβήτησε επίσης τις νομικές διαδικασίες που έχει ξεκινήσει ο Αμερικανός πρόεδρος εναντίον των πολιτικών του αντιπάλων.

Σύμφωνα με το Vanity Fair, είπε εμπιστευτικά ότι είχε μιλήσει με τον Τραμπ για αυτή την εκστρατεία εκδίκησης, αναφερόμενη σε μια «άτυπη συμφωνία ότι το ξεκαθάρισμα λογαριασμών (θα σταματούσε) πριν από τους πρώτους τρεις μήνες» της δεύτερης θητείας του.

Η Γουάιλς δήλωσε επίσης ότι ο Ντόναλντ Τραμπ δεν σκοπεύει να είναι ξανά υποψήφιος το 2028, κάτι που απαγορεύεται από το Σύνταγμα, αλλά ότι αναφέρει τακτικά το θέμα επειδή «τον διασκεδάζει» και «τρελαίνει τον κόσμο».

Η ίδια επέκρινε επίσης την υπουργό Δικαιοσύνης Παμ Μπόντι για τον χειρισμό της υπόθεσης του Τζέφρι Έπστιν, του καταδικασμένου για σεξουαλικά αδικήματα με τον οποίο ο Ντόναλντ Τραμπ είχε στενούς δεσμούς στο παρελθόν.

«Έπραξε εντελώς λανθασμένα κρίνοντας ότι αυτό ενδιαφέρει μόνο μια πολύ συγκεκριμένη ομάδα ανθρώπων», ενώ πολλοί υποστηρικτές του Ρεπουμπλικάνου προέδρου απαιτούν μεγαλύτερη διαφάνεια σε αυτό το θέμα, υποστήριξε η Σούζι Γουάιλς.

Οι συμμαχίες Τζέι Ντι Βανς και Μάρκο Ρούμπιο

Όταν ρωτήθηκε για την πολιτική μεταστροφή του αντιπροέδρου Τζέι Ντι Βανς, από επικριτή σε υποστηρικτή του Ντόναλντ Τραμπ, η Γουάιλς είπε ότι «είναι συνωμοσιολόγος εδώ και μια δεκαετία» και υπονόησε ότι η μεταμόρφωσή του ήταν «πολιτικά υποκινούμενη» σε αντίθεση με τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο ο οποίος, σύμφωνα με την ίδια, συσπειρώθηκε πραγματικά στον Αμερικανό πρόεδρο από πεποίθηση.

Ο Βανς και ο Ρούμπιο παρουσιάζονται συχνά ως αντίπαλοι στην κούρσα για τη διαδοχή του Ντόναλντ Τραμπ.

Οι εικασίες στους διαδρόμους του Λευκού Οίκου

Μετά τη δημοσίευση των συνεντεύξεων το πρωί της Τρίτης, οι βοηθοί του Λευκού Οίκου, οι σύμβουλοι και οι σύμμαχοι του Τραμπ έμειναν άναυδοι.

«Είναι σε κάθε ομαδική συζήτηση», είπε ένας συνεργάτης του Τραμπ στο CNN, προσθέτοντας: «Όλοι είναι σοκαρισμένοι και μπερδεμένοι».

Η συνέντευξη προκάλεσε έντονες εικασίες στους κύκλους του Τραμπ, με ένα κεντρικό ερώτημα: Γιατί η Γουάιλς να κάνει κάτι τέτοιο; Μήπως ήθελε να εκδικηθεί κάποιον; Μήπως ήταν έτοιμη να αποχωρήσει; Μήπως υπήρξε κάποια παρεξήγηση με τον δημοσιογράφο σχετικά με το ποιες από τις δηλώσεις της ήταν επίσημες και πότε μπορούσαν να δημοσιευθούν;

