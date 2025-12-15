ΠΑΟΚ: «Δεν νιώθει άνετα, λόγω Λουτσέσκου» - Ξέσπασμα του ατζέντη του Τσάλοφ

Ο Τσάλοφ ήρθε στον «Δικέφαλο του Βορρά» το καλοκαίρι του 2024 από την ΤΣΣΚΑ Μόσχας αντί 3.000.000 ευρώ. Ποτέ, όμως, δεν κατάφερε να επιβεβαιώσει τις προσδοκίες.

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου του έδωσε αρκετές ευκαιρίες, ωστόσο ο Τσάλοφ δεν μπόρεσε να τις εκμεταλλευτεί. Ο εκπρόσωπος του ποδοσφαιριστή, Σάντορ Βάργκα, μιλώντας στο ρωσικό «Sovsport», εκτόξευσε «βέλη» κατά του Ρουμάνου τεχνικού, λέγοντας ότι εκείνος ευθύνεται που ο Τσάλοφ δεν νιώθει άνετα στον ΠΑΟΚ. Μάλιστα, εξέφρασε την ελπίδα ότι ο εκπρόσωπος του θα αποχωρήσει τον χειμώνα από τον «Δικέφαλο του Βορρά».

«Δεν νιώθει άνετα εκεί, φταίει ο προπονητής. Είμαι πρώην προπονητής και βλέπω ότι όλα γίνονται ανόητα και λανθασμένα. Δεν φταίει ο Φέντορ. Ελπίζω πραγματικά να φύγει τον χειμώνα», ήταν χαρακτηριστικά του λόγια του Βάργκα.

