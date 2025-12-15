ΠΑΟΚ: Στη Θεσσαλονίκη ο Ζαφείρης, μπαίνει άμεσα στις προπονήσεις

Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται από το βράδυ της Κυριακής (14/12) ο Χρήστος Ζαφείρης, ο οποίος αναμένεται να μπει στις προπονήσεις του ΠΑΟΚ από την ερχόμενη Τρίτη (16/12).

Newsbomb

Χρήστος Ζαφείρης ΠΑΟΚ
INTIME SPORTS
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Έλληνας χαφ ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις τη Σλάβια Πράγας κι ήρθε στην Ελλάδα για να ενσωματωθεί στη νέα του ομάδα.

Ο Ζαφείρης αναμένεται να μπει άμεσα στις προπονήσεις του «Δικεφάλου του Βορρά», όπου θα έχει την ευκαιρία να γνωρίσει τον Ραζβάν Λουτσέσκου και τους νέους συμπαίκτες του.

Ο Ρουμάνος τεχνικός θα έχει την ευκαιρία να δουλέψει για αρκετό χρόνο με τον 22χρονο, ο οποίος θα έχει δικαίωμα συμμετοχής από την 1η Ιανουαρίου. Σε περίπτωση που ο ΠΑΟΚ «σφραγίσει» την πρόκριση στα νοκ άουτ του Europa League, τότε, θα δηλωθεί και στην ευρωπαϊκή λίστα, όπου επιτρέπεται να γίνουν τρεις αλλαγές.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
13:55ΕΛΛΑΔΑ

Η Coca-Cola Τρία Έψιλον ενώνει τις δυνάμεις της με τους Γιατρούς του Κόσμου και προσφέρει γεύματα για τις Γιορτές

13:50ΕΛΛΑΔΑ

Κυψέλη: Μαχαιρώθηκαν μαθήτριες μέσα σε σχολείο

13:46LIFESTYLE

Κατερίνα Καινούργιου: «Αρχίζει και δεν κουμπώνει το κουμπί, μεγαλώνει η κοιλιά»

13:46ΚΟΣΜΟΣ

Ρομπ Ράινερ: Η αυτοβιογραφική ταινία του με τον γιο του για τις προβληματικές σχέσεις τους

13:45ΚΟΣΜΟΣ

Μελομακάρονα: Το καλύτερο... μπισκότο στον κόσμο, σύμφωνα με το Taste Atlas

13:42ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ανάλυση Ινστιτούτου Τσίπρα για την οικονομία: «Καταρρίπτεται το success story της κυβέρνησης»

13:42ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΟΚ: Στη Θεσσαλονίκη ο Ζαφείρης, μπαίνει άμεσα στις προπονήσεις

13:33ΕΛΛΑΔΑ

Άνοιξε το κέντρο της Αθήνας μετά την πορεία των συνταξιούχων για τον προϋπολογισμό

13:29ΚΟΣΜΟΣ

Δήμαρχος Βαρκελώνης: «Το κόστος στέγασης είναι η νέα πανδημία που σαρώνει την Ευρώπη» - Η στρατηγική της ΕΕ ενάντια στην κρίση

13:23ΑΠΟΨΕΙΣ

Χριστούγεννα 2025: Πληρότητα έως 100% στους δημοφιλείς χειμερινούς προορισμούς - Στροφή σε εναλλακτικές και οικονομικές επιλογές

13:20ΚΟΣΜΟΣ

Αγωγή της Ρωσίας έναντι της Euroclear - Ζητά 230 δισεκατομμύρια δολάρια ως αποζημίωση

13:17ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Αδειάζει» τον Αυγενάκη η κυβέρνηση για τον συλληφθέντα Χιλετζάκη του κυκλώματος με τις παράνομες επιδοτήσεις

13:06ΠΑΙΔΕΙΑ

Πανελλαδικές Εξετάσεις 2026: Αλλάζει το ηλικιακό όριο εισαγωγής στις Σχολές της Αστυνομίας

13:04ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Η AEK σφύζει από υγεία με… σφραγίδα Νίκολιτς: Έτσι γύρισε τον διακόπτη μετά τις ήττες στα ντέρμπι με ΠΑΟΚ κι Ολυμπιακό!

13:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: Η Ελλάδα στηρίζει την ένταξη της Μολδαβίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

12:57ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κύπελλο Ελλάδας Betsson: Κατσικογιάννης στο Ολυμπιακός- Ηρακλής | Οι διαιτητές για Παναθηναϊκό, ΠΑΟΚ

12:49ΕΛΛΑΔΑ

«Χάρτης Μετάβασης των Ενόπλων Δυνάμεων στη Νέα Εποχή»: Στη Βουλή το νομοσχέδιο που αλλάζει τον Στρατό - Δείτε αναλυτικά τις διατάξεις που περιλαμβάνει

12:45ΚΟΣΜΟΣ

Αυστραλία: «Δεν είμαι εγώ» - Συνονόματος του τρομοκράτη δέχεται απειλές θανάτου

12:44ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κλείνει το «Κίνημα Δημοκρατίας ο Κασσελάκης; Αποκωδικοποιώντας την αιφνιδιαστική ανακοίνωση για έκτακτο συνέδριο

12:38ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Κατηγορεί το Ιράν και τη μονάδα 910 της Χεζμπολάχ για την τρομοκρατική επίθεση στην Αυστραλία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
13:50ΕΛΛΑΔΑ

Κυψέλη: Μαχαιρώθηκαν μαθήτριες μέσα σε σχολείο

11:31ΚΟΣΜΟΣ

Αυστραλία: «Ο ήρωας της παραλίας Μπόνταϊ» αναρρώνει μετά από επέμβαση - Τα εύσημα από τον Τραμπ και οι πρώτες δηλώσεις των γονιών του

12:44ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κλείνει το «Κίνημα Δημοκρατίας ο Κασσελάκης; Αποκωδικοποιώντας την αιφνιδιαστική ανακοίνωση για έκτακτο συνέδριο

06:32ΚΟΣΜΟΣ

Γέννησε... επτάδυμα πριν από 28 χρόνια - Πώς είναι σήμερα η οικογένεια ΜακΚόχι που συγκίνησε όλον τον κόσμο

07:51ΕΛΛΑΔΑ

Αλλάζουν όλα στις πολυκατοικίες: Στα «σκαριά» ενεργειακή αναβάθμιση χωρίς απαραίτητη ομοφωνία

09:53ΕΛΛΑΔΑ

Πανελλαδική απεργία της ΑΔΕΔΥ την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου: Ποιοι θα συμμετάσχουν - Τι θα γίνει με τα ΜΜΜ

12:49ΕΛΛΑΔΑ

«Χάρτης Μετάβασης των Ενόπλων Δυνάμεων στη Νέα Εποχή»: Στη Βουλή το νομοσχέδιο που αλλάζει τον Στρατό - Δείτε αναλυτικά τις διατάξεις που περιλαμβάνει

09:56ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πλοίο ελληνικών συμφερόντων εντοπίστηκε στον Ατλαντικό με 7 τόνους κοκαΐνης - Ρυμουλκείται στην Ευρώπη από γαλλική φρεγάτα - Πέντε συλλήψεις στην Ελλάδα, μέχρι στιγμής

08:38ΚΟΣΜΟΣ

Αυστραλία: Ποια ήταν τα θύματα του μακελειού - Από τη 10χρονη Ματίλντα, στον 87χρονο επιζώντα του Ολοκαυτώματος

16:08ΚΟΣΜΟΣ

Σοκαριστικά πλάνα: Παιδόφιλος εκτελείται στον δρόμο λίγες ώρες μετά την αποφυλάκισή του

04:28ΕΛΛΑΔΑ

Αγροτικές κινητοποιήσεις: Ο χάρτης και ο πίνακας με τα μπλόκα σε όλη τη χώρα

07:33ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Μαρουσάκης: Διαδοχικές κακοκαιρίες μέχρι τα Χριστούγεννα αλλά και μετά - Πότε έρχεται το πρώτο κύμα από Ιταλία

13:06ΠΑΙΔΕΙΑ

Πανελλαδικές Εξετάσεις 2026: Αλλάζει το ηλικιακό όριο εισαγωγής στις Σχολές της Αστυνομίας

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 15 Δεκεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν - Σήμερα η μεγάλη εορτή του Αγίου Ελευθερίου

06:35ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο αντικυκλώνας καταρρέει, νέα κακοκαιρία χτυπά την Ανατολική Μεσόγειο - Τι θα γίνει τα Χριστούγεννα

10:11ΕΛΛΑΔΑ

ΜΜΜ: Νωρίτερα κλείνουν σταθμοί στη γραμμή 2 του Μετρό στις 15 και 16 Δεκεμβρίου - Πώς μπορούν να κινηθούν οι επιβάτες

08:41ΚΟΣΜΟΣ

Ρομπ Ράινερ: Πρώην άστεγος και με προβλήματα εθισμού ο γιος, βασικός ύποπτος της διπλής δολοφονίας

13:17ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Αδειάζει» τον Αυγενάκη η κυβέρνηση για τον συλληφθέντα Χιλετζάκη του κυκλώματος με τις παράνομες επιδοτήσεις

11:53LIFESTYLE

Η Έλενα Παπαρίζου πήρε εξιτήριο και επιστρέφει στη σκηνή με συνεργασία – έκπληξη

09:34ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ – Πόπη Σεμερτζίδου: «Μας κατηγορεί όλη η Ελλάδα, δεν μπορείς να βρίζεις και να δικάζεις»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ