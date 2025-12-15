ΠΑΟΚ: Στη Θεσσαλονίκη ο Ζαφείρης, μπαίνει άμεσα στις προπονήσεις

Ο Έλληνας χαφ ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις τη Σλάβια Πράγας κι ήρθε στην Ελλάδα για να ενσωματωθεί στη νέα του ομάδα.

Ο Ζαφείρης αναμένεται να μπει άμεσα στις προπονήσεις του «Δικεφάλου του Βορρά», όπου θα έχει την ευκαιρία να γνωρίσει τον Ραζβάν Λουτσέσκου και τους νέους συμπαίκτες του.

Ο Ρουμάνος τεχνικός θα έχει την ευκαιρία να δουλέψει για αρκετό χρόνο με τον 22χρονο, ο οποίος θα έχει δικαίωμα συμμετοχής από την 1η Ιανουαρίου. Σε περίπτωση που ο ΠΑΟΚ «σφραγίσει» την πρόκριση στα νοκ άουτ του Europa League, τότε, θα δηλωθεί και στην ευρωπαϊκή λίστα, όπου επιτρέπεται να γίνουν τρεις αλλαγές.

