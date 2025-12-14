Super League Βαθμολογία: Η αγωνιστική της ΑΕΚ, πλησιάζει τετράδα ο Παναθηναϊκός
Η ισοπαλία του Ολυμπιακού και η ήττα του ΠΑΟΚ, φέρνει την Ένωση στη δεύτερη θέση και στο -1 από την κορυφή – Τα αποτελέσματα και η βαθμολογία.
Η 14η αγωνιστική της Super League, ήταν η πρώτη του δευτέρου γύρου και η προτελευταία για το 2025. Ξεκάθαρα αυτή ανήκει στην ΑΕΚ, η οποία ήταν σαρωτική στο Αγρίνιο κόντρα στον Παναιτωλικό κι αυτό το καρπώθηκε με το παραπάνω βαθμολογικά.
Ο Ολυμπιακός μετά από επτά σερί νίκες, ήρθε ισόπαλος στην έδρα του Άρη. Ταυτόχρονα ο ΠΑΟΚ ηττήθηκε στο Περιστέρι απ’ τον Ατρόμητο. Έτσι οι «ερυθρόλευκοι» με 35 βαθμούς είναι στην κορυφή, αλλά η ΑΕΚ πέρασε δεύτερη με 34 και οι Θεσσαλονικείς έμειναν τρίτοι με 32.
Ο Παναθηναϊκός που επέστρεψε στις νίκες επικρατώντας του Βόλου, ανέβηκε πέμπτος και απέχει 3 βαθμούς απ’ την τετράδα, έχοντας αγώνα λιγότερο. Όλα αυτά πριν το ντέρμπι της Τούμπας με τον ΠΑΟΚ.
SUPER LEAGUE – 14η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Σάββατο 13 Δεκεμβρίου
- Λεβαδειακός – ΑΕΛ 3-0
- ΟΦΗ – Πανσερραϊκός 3-0
- Κηφισιά – Asteras Aktor 0-0
Κυριακή 14 Δεκεμβρίου
- Παναιτωλικός – ΑΕΚ 0-5
- Ατρόμητος – ΠΑΟΚ 2-0
- Άρης – Ολυμπιακός 0-0
- Παναθηναϊκός – Βόλος 2-1
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1. Ολυμπιακός 35
2. ΑΕΚ 34
3. ΠΑΟΚ 32
4. Λεβαδειακός 25
5. Παναθηναϊκός 22 -13αγ.
6. Βόλος 22
7. Κηφισιά 17
8. Άρης 17
9. Παναιτωλικός 15
10. Asteras Aktor 13
11. Ατρόμητος 12
12. ΟΦΗ 12 -13αγ.
13. ΑΕΛ 8
14. Πανσερραϊκός 5
ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (15η)
Σάββατο 20 Δεκεμβρίου
- 16:00 Asteras Aktor – Άρης
- 18:00 Βόλος – Παναιτωλικός
- 20:30 Ολυμπιακός – Κηφισιά
Κυριακή 21 Δεκεμβρίου
- 17:30 ΑΕΛ – Ατρόμητος
- 19:30 ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός
- 21:00 ΑΕΚ – ΟΦΗ
Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου
- 18:00 Πανσερραϊκός – Λεβαδειακός