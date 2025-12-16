Τελικός NBA Cup: Σπερς εναντίον Νικς, Γουεμπανιάμα εναντίον Μπράνσον - Η ώρα και το κανάλι

Η Νέα Υόρκη μετρά πέντε διαδοχικές νίκες και εννέα στα τελευταία δέκα παιχνίδια της ενόψει του τελικού στο Λας Βέγκας, απέναντι στους Σπερς, οι οποίοι έχουν πανηγυρίσει 10 νίκες στα τελευταία 13 ματς, μετά και το δραματικό 111-109 επί της Οκλαχόμα στον τελικό της Δύσης.

Ο Τζέιλεν Μπράνσον βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση, με τέσσερις συνεχόμενες εμφανίσεις 30+ πόντων, μεταξύ των οποίων και η φετινή κορυφαία επίδοσή του με 40 πόντους στη νίκη των Νικς με 132-120 επί των Ορλάντο Μάτζικ στον τελικό της Ανατολής. Απέναντι στο Ορλάντο, ο Αμερικανός γκαρντ σούταρε με 16/27, αξιοποιώντας όλο το επιθετικό του ρεπερτόριο.

Ο προπονητής των Νικς, Μάικ Μπράουν, εξέφρασε την απορία του για το γεγονός ότι το όνομα του Μπράνσον δεν ακούγεται συχνά στη συζήτηση για το βραβείο του MVP, ενώ ο Καρλ-Άντονι Τάουνς τόνισε πως ο τελικός αποτελεί προέκταση της περσινής πορείας της ομάδας στα πλέι οφ.

Από την πλευρά τους, οι Σπερς είδαν με ικανοποίηση την επιστροφή του Βίκτορ Γουεμπανιάμα, ο οποίος κυριάρχησε στο τέταρτο δωδεκάλεπτο απέναντι στους Θάντερ, σημειώνοντας 15 από τους 22 πόντους του. Ο Γάλλος σέντερ αγωνίστηκε για μόλις 21 λεπτά, μετά από απουσία 12 αγώνων λόγω τραυματισμού στη γάμπα, με το Σαν Αντόνιο να έχει +21 στο παρκέ όσο βρισκόταν στο παιχνίδι.

Ο τελικός απέναντι στους Νικς θα είναι ο πρώτος φετινός αγώνας στον οποίο θα αγωνιστούν μαζί οι Γουεμπανιάμα, ΝτιΆαρον Φοξ, ο περσινός Rookie of the Year Στέφον Κασλ και το Νο 2 του ντραφτ, Ντίλαν Χάρπερ, με τον Γάλλο σέντερ να υπογραμμίζει ότι η ομάδα του «είναι φτιαγμένη για τέτοιες στιγμές».

Σημειώνεται ότι Σπερς και Νικς έχουν μοιραστεί τις νίκες στη μεταξύ τους σειρά σε καθεμία από τις τρεις τελευταίες σεζόν.

Ο τελικός του NBA Cup θα ξεκινήσει στις 3:30 τα ξημερώματα της Τετάρτης (17/12) και θα μεταδοθεί από το Cosmote Sport 4