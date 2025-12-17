Πόλεμος στην Ουκρανία: Επίθεση με drones στο Κίεβο – Αναφορές για εκρήξεις

Νέα επίθεση με drones στην ουκρανική πρωτεύουσα.

Πόλεμος στην Ουκρανία: Επίθεση με drones στο Κίεβο – Αναφορές για εκρήξεις
Εκρήξεις σημειώθηκαν το βράδυ της Τρίτης (16/12) στο Κίεβο, όπως ανακοίνωσε ο δήμαρχος της ουκρανικής πρωτεύουσας, Βιτάλι Κλίτσκο, μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα Telegram, λίγο μετά την έκδοση προειδοποίησης από τις αρχές για επιδρομή εχθρικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

Σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Reuters, το οποίο επικαλείται μαρτυρίες κατοίκων, εκρήξεις ακούστηκαν νωρίτερα σε διάφορα σημεία της πόλης, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν δοθεί πληροφορίες για ζημιές ή θύματα.

Ο δήμαρχος Κίεβου κάλεσε τους κατοίκους να παραμείνουν στα καταφύγια και να τηρούν τις οδηγίες των αρχών μέχρι να σημάνει η λήξη του συναγερμού, υπογραμμίζοντας ότι η κατάσταση παραμένει σε εξέλιξη.

Την ίδια ώρα, προειδοποίηση για αεροπορικά πλήγματα έχει εκδοθεί και για περιοχές στα βόρεια της ουκρανικής πρωτεύουσας, με τις ουκρανικές αρχές να βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή.

