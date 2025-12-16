Η Αυθεντική Κρήτη: Ο δασοφύλακας του φαραγγιού της Σαμαριάς αποκαλύπτει τα μυστικά

Στο Ξυλόσκαλο του Ομαλού, στην είσοδο του φαραγγιού της Σαμαριάς στα Λευκά Όρη της Κρήτης, βρίσκεται ο δασοφύλακας Μανώλης Μανατάκης. Εκεί, στα 1.250 μέτρα υψόμετρο, αναζητά κανείς μια αυθεντική εμπειρία του κρητικού βουνού.

Ο ίδιος αναλαμβάνει να ανάψει την ξυλόσομπα. Παράλληλα προσφέρει ρακές και μυεί τον επισκέπτη στα απόκρυφα του χανιώτικου βουνού.

