Η Αυθεντική Κρήτη: Ο δασοφύλακας του φαραγγιού της Σαμαριάς αποκαλύπτει τα μυστικά
Μυσταγωγία στα Λευκά Όρη
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Στο Ξυλόσκαλο του Ομαλού, στην είσοδο του φαραγγιού της Σαμαριάς στα Λευκά Όρη της Κρήτης, βρίσκεται ο δασοφύλακας Μανώλης Μανατάκης. Εκεί, στα 1.250 μέτρα υψόμετρο, αναζητά κανείς μια αυθεντική εμπειρία του κρητικού βουνού.
Ο ίδιος αναλαμβάνει να ανάψει την ξυλόσομπα. Παράλληλα προσφέρει ρακές και μυεί τον επισκέπτη στα απόκρυφα του χανιώτικου βουνού.
Διαβάστε περισσότερα στο daynight.gr
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
22:25 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Κάτω Πατήσια: Συναγερμός για την εξαφάνιση 13χρονης
22:11 ∙ WHAT THE FACT
Ο άνθρωπος με το υψηλότερο IQ του κόσμου αποκάλυψε τι συμβαίνει μετά τον θάνατο
22:11 ∙ WHAT THE FACT
Ο άνθρωπος με το υψηλότερο IQ του κόσμου αποκάλυψε τι συμβαίνει μετά τον θάνατο
17:49 ∙ ΕΛΛΑΔΑ