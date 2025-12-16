Κλήρωση Τζόκερ 16/12/2025: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 4.800.000 ευρώ
Δείτε τους τυχερούς αριθμούς
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τρίτης (16/12) η κλήρωση 3002 του Τζόκερ που μοιράζει στην πρώτη κατηγορία τουλάχιστον 4.800.000 ευρώ.
Οι τυχεροί αριθμοί της αποψινής κλήρωσης είναι οι εξής: 27, 29, 10, 3, 43 και Τζόκερ ο αριθμός 4.
Υπενθυμίζεται πως οι κληρώσεις του Τζόκερ πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή στις 22:00.
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
20:20 ∙ ΑΠΟΨΕΙΣ
Η παράνομη διακίνηση μεταναστών παραμένει πρόβλημα για την ΕΕ
17:49 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Απεργία 17 Δεκεμβρίου: Ποιοι συμμετέχουν στις κινητοποιήσεις
16:38 ∙ WHAT THE FACT
Ο άνδρας με το υψηλότερο IQ του κόσμου αποκαλύπτει τι συμβαίνει μετά τον θάνατο
18:10 ∙ ΚΟΣΜΟΣ
Tucker Genal: Πέθανε ο star του TikTok σε ηλικία 31 ετών
17:06 ∙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Κόντρα Κουτσούμπα - Κωνσταντοπούλου στη Βουλή: «Αυτή είστε!»
19:01 ∙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ