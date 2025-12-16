Κλήρωση Τζόκερ 16/12/2025: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 4.800.000 ευρώ

Πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τρίτης (16/12) η κλήρωση 3002 του Τζόκερ που μοιράζει στην πρώτη κατηγορία τουλάχιστον 4.800.000 ευρώ.

Οι τυχεροί αριθμοί της αποψινής κλήρωσης είναι οι εξής: 27, 29, 10, 3, 43 και Τζόκερ ο αριθμός 4.

Υπενθυμίζεται πως οι κληρώσεις του Τζόκερ πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή στις 22:00.

