Ενέργεια και Τεχνητή Νοημοσύνη – Προβληματισμοί και το στοίχημα της κατανάλωσης

Ωστόσο, ο κλάδος αντιμετωπίζει και έντονη κριτική. Ένα σημαντικό σημείο διαφωνίας αφορά στον περιβαλλοντικό αντίκτυπο της τεχνητής νοημοσύνης, ιδίως την εντατική χρήση ενέργειας και τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (CO2) από τα κέντρα δεδομένων που την τροφοδοτούν.

Ακτιβιστές, δημοσιογράφοι και ερευνητές έχουν προειδοποιήσει ότι η ραγδαία επέκταση των κέντρων δεδομένων θα μπορούσε να επιβραδύνει ή ακόμη και να αντιστρέψει την παγκόσμια στροφή προς το μηδενικό ισοζύγιο εκπομπών.

Το θέμα είναι περίπλοκο, κυρίως επειδή το μέλλον της τεχνητής νοημοσύνης –και ο ρόλος που θα μπορούσε να διαδραματίσει στην αύξηση ή την ενδεχόμενη μείωση των εκπομπών– παραμένει εξαιρετικά αβέβαιο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που συγκέντρωσε το Carbon Brief από επίσημες πηγές: