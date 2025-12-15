Ενέργεια και Τεχνητή Νοημοσύνη – Προβληματισμοί και το στοίχημα της κατανάλωσης

Η τεχνητή νοημοσύνη –αν και ακόμα νέα– έχει προκαλέσει ήδη ριζικές αλλαγές στην καθημερινότητα των πολιτών σε όλο τον κόσμο, ενώ το αποτύπωμα της αναμένεται να είναι ακόμα μεγαλύτερο όσο ενσωματώνεται σε κάθε πτυχή της ζωής σε ιδιωτικό, επαγγελματικό ακόμα και κρατικό επίπεδο.

Ωστόσο, ο κλάδος αντιμετωπίζει και έντονη κριτική. Ένα σημαντικό σημείο διαφωνίας αφορά στον περιβαλλοντικό αντίκτυπο της τεχνητής νοημοσύνης, ιδίως την εντατική χρήση ενέργειας και τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (CO2) από τα κέντρα δεδομένων που την τροφοδοτούν.

Ακτιβιστές, δημοσιογράφοι και ερευνητές έχουν προειδοποιήσει ότι η ραγδαία επέκταση των κέντρων δεδομένων θα μπορούσε να επιβραδύνει ή ακόμη και να αντιστρέψει την παγκόσμια στροφή προς το μηδενικό ισοζύγιο εκπομπών.

Το θέμα είναι περίπλοκο, κυρίως επειδή το μέλλον της τεχνητής νοημοσύνης –και ο ρόλος που θα μπορούσε να διαδραματίσει στην αύξηση ή την ενδεχόμενη μείωση των εκπομπών– παραμένει εξαιρετικά αβέβαιο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που συγκέντρωσε το Carbon Brief από επίσημες πηγές:

  1. Τα κέντρα δεδομένων αντιπροσωπεύουν σήμερα ένα μικρό ποσοστό των παγκόσμιων εκπομπών και της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας. Οι εκπομπές τους θα φθάσουν το 1% των εκπομπών CO2 έως το 2030 στο κεντρικό σενάριο ή το 1,4% σε ένα σενάριο ταχύτερης ανάπτυξης.
  2. Περίπου το ένα δέκατο της αύξησης της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας έως το 2030 αναμένεται να προέλθει από τα κέντρα δεδομένων. Σύμφωνα με το κεντρικό σενάριο της ΔΟΕ για την ανάπτυξη των κέντρων δεδομένων, η παγκόσμια κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας του τομέα θα υπερδιπλασιαστεί μεταξύ 2024 και 2030, φθάνοντας τα 945 τεραβατώρες (TWh) μέχρι το τέλος της δεκαετίας. Αυτό ισοδυναμεί με την τρέχουσα ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας της Ιαπωνίας.
  3. Περίπου το ήμισυ της αύξησης της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας στις ΗΠΑ και την Ιαπωνία τα επόμενα πέντε χρόνια αναμένεται να προέλθει από τα κέντρα δεδομένων. Αυτό μπορεί να ισχύσει και σε άλλες χώρες.
  4. Η χρήση ορυκτών καυσίμων πιθανότατα θα επεκταθεί για την τροφοδοσία των κέντρων δεδομένων, αλλά η προσφορά καθαρής ενέργειας αναμένεται να αυξηθεί ταχύτερα. Επί του παρόντος, ο άνθρακας είναι η μεγαλύτερη μεμονωμένη πηγή ηλεκτρικής ενέργειας για τα κέντρα δεδομένων παγκοσμίως, κυρίως λόγω των πολυάριθμων εγκαταστάσεων στην Κίνα.
  5. Υπάρχει μεγάλη αβεβαιότητα σχετικά με το πόσο θα επεκταθούν τα κέντρα δεδομένων. Επί του παρόντος, δεν υπάρχουν ολοκληρωμένα δεδομένα σχετικά με την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας ή τις εκπομπές των κέντρων δεδομένων. Ως εκ τούτου, όλα τα στοιχεία είναι εκτιμήσεις.
