Κάτω Πατήσια: Συναγερμός για την εξαφάνιση 13χρονης

Η ανακοίνωση του «Χαμόγελου του Παιδιού»

Κάτω Πατήσια: Συναγερμός για την εξαφάνιση 13χρονης
Συναγερμός σήμανε στις αρχές για την εξαφάνιση 13χρονης από την περιοχή των Κάτω Πατησίων στο βράδυ της Κυριακής (14/12).

Στις 14/12/2025, βραδινές ώρες, εξαφανίστηκε από τη περιοχή των Κάτω Πατησίων, στην Αθήνα, η Ιωάννα – Ελένη Ντ., 13 ετών. Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε σήμερα, 16/12/2025, για την εξαφάνισή της και προχώρησε άμεσα στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της, κατόπιν αιτήματος της οικογένειάς της, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή της σε κίνδυνο. Η Ιωάννα – Ελένη Ντ. έχει ύψος 1,60 μ., είναι αδύνατη, έχει καστανά μαλλιά και καστανά μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε λευκό γούνινο μπουφάν.

