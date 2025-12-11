Πετράλωνα: Συναγερμός για την εξαφάνιση 13χρονου από δομή φιλοξενίας

Συναγερμός σήμανε στις αρχές για την εξαφάνιση 13χρονου από δομή φιλοξενίας στα Πετράλωνα το απόγευμα της Τετάρτης (10/12).

Η ανακοίνωση του «Χαμόγελου του Παιδιού»

Στις 10/12/25 απογευματινές ώρες, εξαφανίστηκε από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων

ανηλίκων στα Πετράλωνα, Αττικής, ο Μοράντ (ον) Σαμαράι (επ) (Morad Samarai) 13

ετών, με καταγωγή από το Ιράκ.

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε σήμερα 11/12/25 και άμεσα προχώρησε στην δημοσιοποίηση των στοιχείων του, καθώς ενδεχομένως να συντρέχουν λόγοι που θέτουν την ζωή του σε κίνδυνο. Ο Μοράντ (ον) Σαμαράι (επ) έχει ύψος 1,65 μ., είναι αδύνατος, έχει μαύρα μαλλιά και μαύρα μάτια.

Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μαύρη μπλούζα και μαύρο παντελόνι.

