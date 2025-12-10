Συναγερμός για την εξαφάνιση 16χρονης από δομή φιλοξενίας στο κέντρο της Αθήνας

Συναγερμός σήμανε στις αρχές για την εξαφάνιση 16χρονης από δομή φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στο κέντρο της Αθήνας.

Η ανακοίνωση του «Χαμόγελου του Παιδιού»

Στις 06/12/2025 και ώρα 14:30, εξαφανίστηκε από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων

ανηλίκων στην Αθήνα, η Νάγκλα (ον.) Αλαμίν (επ.), ηλικίας 16 ετών, από το Σουδάν.

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε και άμεσα προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της ανήλικης, καθώς ενδεχομένως να συντρέχουν λόγοι που θέτουν την ζωή της σε κίνδυνο.

Η Νάγκλα (ον.) Αλαμίν (επ.), έχει ύψος 1,65 μ., βάρος 50 κιλά, έχει μαύρα μαλλιά και μαύρα μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μαύρο παντελόνι και μπεζ μπουφάν.

