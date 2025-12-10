Συναγερμός για την εξαφάνιση 16χρονης από δομή φιλοξενίας στο κέντρο της Αθήνας

Η ανακοίνωση του «Χαμόγελου του Παιδιού»

Newsbomb

Συναγερμός για την εξαφάνιση 16χρονης από δομή φιλοξενίας στο κέντρο της Αθήνας
Eurokinissi
ΕΛΛΑΔΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Συναγερμός σήμανε στις αρχές για την εξαφάνιση 16χρονης από δομή φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στο κέντρο της Αθήνας.

Η ανακοίνωση του «Χαμόγελου του Παιδιού»

Στις 06/12/2025 και ώρα 14:30, εξαφανίστηκε από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων
ανηλίκων στην Αθήνα, η Νάγκλα (ον.) Αλαμίν (επ.), ηλικίας 16 ετών, από το Σουδάν.

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε και άμεσα προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της ανήλικης, καθώς ενδεχομένως να συντρέχουν λόγοι που θέτουν την ζωή της σε κίνδυνο.

Η Νάγκλα (ον.) Αλαμίν (επ.), έχει ύψος 1,65 μ., βάρος 50 κιλά, έχει μαύρα μαλλιά και μαύρα μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μαύρο παντελόνι και μπεζ μπουφάν.

missing-alert.jpg

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
21:39ΜΠΑΣΚΕΤ

Νέα επένδυση του Γιάννη Αντετοκούνμπο: Αγόρασε πολυκατοικία στη Νέα Υόρκη

21:35ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΣΥΡΙΖΑ: Να αποσυρθεί η Ελλάδα από τη Eurovision σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τη συμμετοχή του Ισραήλ

21:23ΚΟΣΜΟΣ

Explainer: Πώς σπέρμα από δότη με γονίδιο που προκαλεί καρκίνο χρησιμοποιήθηκε για σύλληψη σχεδόν 200 παιδιών - Χρησιμοποιήθηκε και στην Ελλάδα

21:22ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πάτρα: Oμάδα Ρομά επιτέθηκε σε δύο νεαρούς – Τους ξυλοκόπησαν και τους απείλησαν με κατσαβίδι

21:09ΜΠΑΣΚΕΤ

Ολυμπιακός: Ανακοίνωσε τη μεταγραφή του Μόντε Μόρις

21:09ΕΛΛΑΔΑ

H πινακίδα σε δέντρο στο Ρέθυμνο που προκάλεσε πολλές αντιδράσεις

21:09ΕΛΛΑΔΑ

Αττική Οδός: Αυξάνονται οι τιμές στα διόδια από το 2026 – Ποιοι θα πληρώνουν περισσότερα

21:08ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Λουτσέσκου: «Ξέρουμε τα πάντα για την αντίπαλο – Θα γίνει μια ωραία “μάχη”»

21:04ΕΛΛΑΔΑ

Viral νεαρή αγρότισα: «Πρέπει να πουλήσω 16 κιλά σιτάρι για να πιω έναν καφέ»

21:02ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΗΠΑ: Η Fed προχώρησε στην τρίτη μείωση των επιτοκίων για το 2025

21:01ΜΠΑΣΚΕΤ

ΠΑΟΚ: Πρώτη εμφάνιση για τον Μυστακίδη - «Καλύτερα να κάνουμε, παρά να μιλάμε»

20:58ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός για την εξαφάνιση 16χρονης από δομή φιλοξενίας στο κέντρο της Αθήνας

20:53ΕΛΛΑΔΑ

Χολαργός: Βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή της σύλληψης του 17χρονου - Επιτέθηκε και μαχαίρωσε 14χρονο

20:49ΕΛΛΑΔΑ

Φοινικούντα: Κινητά, υπολογιστές και καταθέσεις «έκαψαν» τον ανιψιό και τον επιχειρηματία – Η «προφητική» δήλωση του 33χρονου

20:43ΚΟΣΜΟΣ

Φρικτή δολοφονία στην Ελβετία: 43χρονος τεμάχισε τη σύζυγό του και πολτοποίησε μέλη του σώματός της

20:29ΕΛΛΑΔΑ

Λήμνος: Δελφίνι ξεβράστηκε νεκρό στην παραλία του Κέρους

20:26ΚΟΣΜΟΣ

Το National Geographic αποκάλυψε τις φωτογραφίες της xρονιάς - Δείτε 7 από τις πιο εντυπωσιακές

20:22ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ηλεκτρισμένο κλίμα στην ενημέρωση βουλευτών της ΝΔ - Τσιάρας: Οι αγρότες να κάτσουν στο τραπέζι

20:18ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Χτύπησαν και άλλο ρωσικό τάνκερ τα Sea Baby - Τρίτο στη Μαύρη Θάλασσα - Video

20:12ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πότε καταβάλλεται το Δώρο Χριστουγέννων από τη ΔΥΠΑ – Η καταληκτική ημερομηνία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
20:49ΕΛΛΑΔΑ

Φοινικούντα: Κινητά, υπολογιστές και καταθέσεις «έκαψαν» τον ανιψιό και τον επιχειρηματία – Η «προφητική» δήλωση του 33χρονου

11:51ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Αποδυναμώνεται ο πολικός στρόβιλος - Τι φέρνει ο φετινός χειμώνας στην Ελλάδα

20:43ΚΟΣΜΟΣ

Φρικτή δολοφονία στην Ελβετία: 43χρονος τεμάχισε τη σύζυγό του και πολτοποίησε μέλη του σώματός της

21:23ΚΟΣΜΟΣ

Explainer: Πώς σπέρμα από δότη με γονίδιο που προκαλεί καρκίνο χρησιμοποιήθηκε για σύλληψη σχεδόν 200 παιδιών - Χρησιμοποιήθηκε και στην Ελλάδα

15:27ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Σκηνές τραγωδίας στο μαντρί του Κώστα Θεοφίλου - «Τζάμπα τα θανατώνουν» αναφέρει βουλευτής στο Newsbomb

12:35ΕΛΛΑΔΑ

Άγιος Παύλος και Άγιος Πέτρος: Τα δύο άγνωστα νησιά στη Μεγάλη Πρέσπα που η Ελλάδα παραχώρησε σε Αλβανία και Γιουγκοσλαβία

19:28ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αυτά είναι τα όπλα που βρέθηκαν στη γιάφκα της Καλλιθέας  - Η κινηματογραφική επιχείρηση του εκβιαστών

08:50ΚΟΣΜΟΣ

Αγωνία στην Ευρώπη: Τουλάχιστον 200 παιδιά γεννήθηκαν από σπέρμα με καρκινικό γονίδιο - Χρησιμοποιήθηκε και στην Ελλάδα

19:35ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρόγνωση Κολυδά για τις βροχές και για τα Χριστούγεννα

21:04ΕΛΛΑΔΑ

Viral νεαρή αγρότισα: «Πρέπει να πουλήσω 16 κιλά σιτάρι για να πιω έναν καφέ»

20:53ΕΛΛΑΔΑ

Χολαργός: Βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή της σύλληψης του 17χρονου - Επιτέθηκε και μαχαίρωσε 14χρονο

21:09ΕΛΛΑΔΑ

Αττική Οδός: Αυξάνονται οι τιμές στα διόδια από το 2026 – Ποιοι θα πληρώνουν περισσότερα

09:55ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέα οργανωμένη κακοκαιρία πριν τα Χριστούγεννα - Η πρόβλεψη Μαρουσάκη

18:49ΚΟΣΜΟΣ

Σάλος με την όγδοη αύξηση μισθών στους «γραφειοκράτες των Βρυξελλών» μέσα σε τρία χρόνια - Τι αποκαλύπτει η γερμανική Bild

05:14ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Ιανουαρίου 2026: Νωρίτερα θα δουν λεφτά 4,2 εκατ. συνταξιούχοι – Πότε θα ξεκινήσουν οι πληρωμές

20:26ΚΟΣΜΟΣ

Το National Geographic αποκάλυψε τις φωτογραφίες της xρονιάς - Δείτε 7 από τις πιο εντυπωσιακές

06:28WHAT THE FACT

Ποια είναι η κατσούνα, από πού προέρχεται και γιατί...πονάει περισσότερο; 

20:18ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Χτύπησαν και άλλο ρωσικό τάνκερ τα Sea Baby - Τρίτο στη Μαύρη Θάλασσα - Video

17:41ΚΟΣΜΟΣ

Φρίκη στην «κρουαζιέρα του θανάτου»: «Έχωσαν» στο ψυγείο του πλοίου τον επιβάτη που πέθανε μετά από 33 ποτά

21:09ΕΛΛΑΔΑ

H πινακίδα σε δέντρο στο Ρέθυμνο που προκάλεσε πολλές αντιδράσεις

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ