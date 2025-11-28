Συναγερμός στο Χαλάνδρι για την εξαφάνιση της 17χρονης Θεοδώρας

Συναγερμός έχει σημάνει για την εξαφάνιση της 17χρονης Θεοδώρας Κ. από την περιοχή του Χαλανδρίου.

Στις 25/11/25, στις 11:50 η ώρα, εξαφανίστηκε από την περιοχή του Χαλανδρίου, Αττικής η Θεοδώρα Κ. 17 ετών.

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε σήμερα 28/11/25 και προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της ανήλικης κατόπιν αιτήματος της οικογένειας, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι που θέτουν την ζωή της σε κίνδυνο.

Η Θεοδώρα Κ. έχει ύψος 1,66 μ., είναι αδύνατη, έχει μαύρα μαλλιά και γαλαζοπράσινα μάτια.

Φορούσε άσπρο φούτερ, γκρι φόρμα παντελόνι, γούνινες μαύρες παντόφλες και είχε σακίδιο.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000» καθώς και σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.

Διαβάστε επίσης