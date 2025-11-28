Hellenic Train: Αλλαγές στο δρομολόγιο Πειραιάς-Κιάτο - Πώς θα εξυπηρετείται το επιβατικό κοινό

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ισχύουν για το δρομολόγιο της αμαξοστοιχίας 2304 (Πειραιάς-Κιάτο)

Newsbomb

Hellenic Train: Αλλαγές στο δρομολόγιο Πειραιάς-Κιάτο - Πώς θα εξυπηρετείται το επιβατικό κοινό
ΕΛΛΑΔΑ
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Από σήμερα Παρασκευή 28.11.2025 και μέχρι νεωτέρας, το δρομολόγιο της αμαξοστοιχίας 2304 (Πειραιάς-Κιάτο), με ώρα αναχώρησης 22:14, θα έχει τελικό προορισμό το Ζευγολατιό αντί το Κιάτο, λόγω τεχνικών εργασιών στο δίκτυο που πραγματοποιεί ο διαχειριστής υποδομής ΟΣΕ-Σιδηρόδρομοι Ελλάδος.

Σύμφωνα με ενημέρωση της Hellenic Train, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, το τμήμα Ζευγολατιό-Κιάτο του συγκεκριμένου δρομολογίου, θα πραγματοποιείται με λεωφορεία της εταιρείας.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
19:15ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αλέξης Τσίπρας: Ανακοινώθηκαν οι ομιλητές στην παρουσίαση της «Ιθάκης»

19:12ΕΛΛΑΔΑ

Ξεκινούν οι αγροτικές κινητοποιήσεις στα Ιωάννινα: Κλείνουν το Καλπάκι την Κυριακή

19:03ΚΟΣΜΟΣ

Όσλο: Τέσσερα λεωφορεία «κόλλησαν» ταυτόχρονα σε κυκλικό κόμβο προκαλώντας χάος στην κυκλοφορία - Δείτε φωτογραφία

19:02ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μεντιλίμπαρ: «Αν η Ρεάλ θέλει τον Μουζακίτη θα πρέπει να δώσει πολλά χρήματα»

18:56ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης και επίσημα υποψήφιος για την προεδρία του Eurogroup

18:54ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Ελεύθεροι αφέθηκαν ο 57χρονος δικηγόρος και ο 42χρονος συνεργός του για το κύκλωμα πλαστών πινάκων

18:54ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Στη φυλακή ο 37χρονος γιος του επιχειρηματία για τα ναρκωτικά

18:48ΕΛΛΑΔΑ

Μενίδι: Συνελήφθη 35χρονος που διέρρηξε σπίτι και επέστρεψε δύο φορές για να κλέψει τα υπόλοιπα

18:41ΕΛΛΑΔΑ

Μενίδι: Ποινική δίωξη στην 35χρονη για τον ξυλοδαρμό και τη διακοπή της κύησης της 14χρονης κόρης της

18:41ΕΛΛΑΔΑ

Σε αμόκ στο εδώλιο: Χτυπιόταν και κραύγαζε – Με χειροπέδες οδηγήθηκε στη φυλακή

18:40ΚΟΣΜΟΣ

Η Βρετανία λέει ότι κατέρρευσαν οι συνομιλίες για την ένταξή της στο πρόγραμμα SAFE της ΕΕ

18:37ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

La Liga: «Μυθική» συμφωνία για τα τηλεοπτικά που ξεπερνά τα 5 δισεκατομμύρια

18:36ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Άρσεναλ και Τιερί Ανρί σε ρόλο – έκπληξη για τις ανάγκες πασίγνωστης τηλεοπτικής σειράς

18:34ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

NASA: Επιστήμονες κατέγραψαν ήχους κεραυνών για πρώτη φορά στον Άρη

18:25ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Black Friday 2025: Πραγματικές εκπτώσεις σε λευκές συσκευές και αξεσουάρ τεχνολογίας, πλασματικές σε smartphones, laptops και ακριβά είδη -Έρευνα Newsbomb σε 4 μεγάλες αλυσίδες

18:16LIFESTYLE

Tony Germano: Νεκρός γνωστός ηθοποιός του Netflix σε ατύχημα - Έπεσε από τη στέγη του σπιτιού του

18:12ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στο Χαλάνδρι για την εξαφάνιση της 17χρονης Θεοδώρας

18:09ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κοτσόλης: «Να κινηθούμε συσπειρωμένοι και μην αναλωθούμε σε εσωστρέφειες»

18:07ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κορόνα: «Πρότζεκτ, πλάνο και φιλοδοξία», τα στοιχεία που τον έπεισαν

18:06ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Μεσολόγγι: Σύλληψη αλλοδαπού για εμπορία ανθρώπων

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
15:28ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ιταλοί μετεωρολόγοι για τον χειμώνα στην Ελλάδα - Τι πρέπει να περιμένουμε τον Δεκέμβριο

16:03ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Τι βρήκαν οι εμπειρογνώμονες στο πεδίο βολής για τον θάνατου του 19χρονου Ραφαήλ

12:27ΚΟΣΜΟΣ

Αδέλφια από τη Συρία δολοφόνησαν και πέταξαν σε βάλτο την αδελφή τους επειδή «αμαύρωσε την τιμή τους»!

18:56ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης και επίσημα υποψήφιος για την προεδρία του Eurogroup

13:37WHAT THE FACT

Μια κόκκινη σφαίρα διασχίζει τον Γαλαξία μας με ακραία ταχύτητα και κανείς δεν γνωρίζει τι είναι

16:51ΚΟΣΜΟΣ

H στιγμή που Πάπας και Οικουμενικός Πατριάρχης ψάλουν μαζί το «Πιστεύω» στη Νίκαια - Βίντεο

15:13LIFESTYLE

Μπρους Γουίλις: Ο εγκέφαλός του θα δοθεί στην επιστήμη μετά τον θάνατό του

18:41ΕΛΛΑΔΑ

Μενίδι: Ποινική δίωξη στην 35χρονη για τον ξυλοδαρμό και τη διακοπή της κύησης της 14χρονης κόρης της

16:51ΕΛΛΑΔΑ

Σαλαμίνα: «Πάρε το πουγκί και φύγε, μην με χτυπάς», ικετεύει η 75χρονη – Ηχητικό ντοκουμέντο

18:25ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Black Friday 2025: Πραγματικές εκπτώσεις σε λευκές συσκευές και αξεσουάρ τεχνολογίας, πλασματικές σε smartphones, laptops και ακριβά είδη -Έρευνα Newsbomb σε 4 μεγάλες αλυσίδες

19:15ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αλέξης Τσίπρας: Ανακοινώθηκαν οι ομιλητές στην παρουσίαση της «Ιθάκης»

15:48ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία Adel: Μεγάλες καταστροφές σε Λακωνία, Μυτιλήνη – Δρόμος έγινε κομμάτια στα Ιωάννινα

16:27ΕΛΛΑΔΑ

Ο ΕΦΕΤ ανακαλεί παρτίδα νωπής μυζήθρας

23:37ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ποια είναι η Καλλιόπη Σεμερτζίδου που παραιτήθηκε από συντονίστρια Κοινοτικών Πόρων της ΝΔ

19:02ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μεντιλίμπαρ: «Αν η Ρεάλ θέλει τον Μουζακίτη θα πρέπει να δώσει πολλά χρήματα»

17:49ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Παραιτήθηκε ο επικεφαλής της προεδρικής διοίκησης, Αντρίι Γερμάκ

12:14ΚΑΙΡΟΣ

Μερομήνια: Τι καιρό θα κάνει τα Χριστούγεννα - Τι αναφέρει η παραδοσιακή μέθοδος

11:35ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Σαλαμίνα: «Δεν σκότωσα εγώ την πεθερά μου» - Ανατρέπει τα πάντα στην απολογία της η 46χρονη

18:41ΕΛΛΑΔΑ

Σε αμόκ στο εδώλιο: Χτυπιόταν και κραύγαζε – Με χειροπέδες οδηγήθηκε στη φυλακή

17:35ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης για επιστροφή ενοικίου: «Μόνιμο μέτρο, που στηρίζει πραγματικά το εισόδημα»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ