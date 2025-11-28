Σαλαμίνα: «Πάρε το πουγκί και φύγε, μην με χτυπάς», ικετεύει η 75χρονη – Ηχητικό ντοκουμέντο

«Σε παρακαλώ αγόρι μου, άσε με αγόρι μου, Γιατί μωρέ; Πάρε ό,τι θες και φύγε. Αμαρτία είναι», ακούγεται να λέει η 75χρονη που δολοφονήθηκε στη Σαλαμίνα από τη 46χρονη νύφη της, η οποία εισέβαλε με καλυμμένα χαρακτηριστικά στο σπίτι της ηλικιωμένης.

Παρά την αρχική ομολογία της, η γυναίκα αρνήθηκε σήμερα (28/11) την πράξη, επικαλούμενη σύγχυση, ψυχολογικό σοκ και κενά μνήμης, υποστηρίζοντας παράλληλα πως σκότωσε την πεθερά της επειδή την είχε αναγνωρίσει κι επομένως θα προδιδόταν. Ωστόσο, αυτό το ηχητικό ντοκουμέντο αποδομεί τους ισχυρισμούς της.

Ακόμη, στο ηχητικό ακούγεται το σπάσιμο του τζαμιού στο παράθυρο από το οποίο εισέβαλε η νύφη και στη συνέχεια καταγράφονται οι ικεσίες της ηλικιωμένης.

Η 75χρονη γυναίκα ακούγεται να λέει: «Φύγε από εδώ, σε παρακαλώ πολύ. Φύγε από εδώ. Δεν θα αντέξω. Έλα, έλα. Σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ πολύ, παιδάκι μου. Σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ παιδί μου. Βοήθεια, μανούλα μου. Αχ, βοήθεια. Άσε, σε παρακαλώ. Άσε με, σου λέω.

Άσε με, γιατί με πειράζεις; Σε παρακαλώ, αγόρι. Σε παρακαλώ πολύ, αγόρι. Ααα! Σε παρακαλώ. Γιατί; Σε παρακαλώ, άσε με. Άσε με, σε παρακαλώ πολύ. Πάρε ό,τι θέλεις και φύγε από εδώ. Γιατί δεν παίρνεις το πουγκί; Αμαρτία δεν είναι; Μην με χτυπάς!

Άσε με, σε παρακαλώ πολύ, αγόρι μου. Πάρε ό,τι θέλεις και φύγε, σου λέω. Σε παρακαλώ πολύ, αγόρι μου. Άσε με, σου λέω. Γιατί, μωρέ; Τι σου κάνω, μωρέ; Αμαρτία είναι. Πάρε ό,τι θέλεις μωρέ και φύγε. Πάρε ό,τι θέλεις και φύγε. Ααα! Γιατί, μωρέ; Γιατί; Σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ πολύ, αγόρι μου».

Στο ηχητικό διάρκειας 37 λεπτών που εξετάζουν οι Αρχές, η 75χρονη ακούγεται να προσφωνεί πολλές φορές την δράστιδα ως «αγόρι μου», κάτι που επιβεβαιώνει πως η άτυχη ηλικιωμένη δεν αντιλήφθηκε ποτέ ότι μπροστά της είχε τη νύφη της.

Μόλις άκουσε, το σκυλί γάβγισε και η 75χρονη για να το ηρεμήσει, μίλησε προς το μέρος του με τη δική της φωνή για να την αναγνωρίσει. Η 46χρονη εισέβαλε στο δωμάτιο και επί 40 λεπτά τη βασάνιζε.

Η πεθερά της τής έδειξε το σημείο που κρύβει τα χρήματα, πιθανότατα στο βοηθητικό τραπεζάκι. Όμως, η 46χρονη αντί να τα πάρει και να φύγει, πήγε στην κουζίνα και όπως αρχικά είχε ομολογήσει, πήρε ένα μαχαίρι και άρχισε να την καρφώνει.

Χωρίς έλεος, της έδωσε τη χαριστική βολή ενώ άκουγε την 75χρονη να ψάλλει το «Πάτερ Ημών» τις τελευταίες της στιγμές.

Ανακριτής και εισαγγελέας διέταξαν την προφυλάκιση της 46χρονης.

