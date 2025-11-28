Σαλαμίνα: «Δεν σκότωσα εγώ την πεθερά μου» - Ανατρέπει τα πάντα στην απολογία της η 46χρονη

Στο δικαστικό μέγαρο Πειραιά οδηγήθηκε νωρίς το πρωί της Παρασκευής η 46χρονη κατηγορούμενη για τη δολοφονία της 75χρονης πεθεράς της, σε μια απολογία που κράτησε περίπου ενενήντα λεπτά και σηματοδοτεί σημαντική αλλαγή στην υπόθεση. Παρά την αρχική ομολογία της, η γυναίκα πλέον αρνείται την πράξη, επικαλούμενη σύγχυση, ψυχολογικό σοκ και κενά μνήμης.

Μετά την ολοκλήρωση της απολογίας, οι συνήγοροι υπεράσπισης εξέφρασαν σοβαρές ενστάσεις για την πληρότητα και αξιοπιστία των στοιχείων που περιλαμβάνονται στη δικογραφία.

Η δικηγόρος της υπεράσπισης, κυρία Ειρήνη Μαρούπα, τόνισε ότι τα στοιχεία είναι ελλιπή και ότι δεν έχει διευκρινιστεί υπό ποιες συνθήκες η κατηγορούμενη φέρεται να ομολόγησε αρχικά. Επιπλέον, υπογράμμισε πως δεν υπάρχουν αποδείξεις που να συνδέουν τα χρήματα με κίνητρο, ούτε στοιχεία για προηγούμενη διαμάχη μεταξύ των δύο γυναικών.

Η δικηγόρος ανέφερε επίσης ότι η 46χρονη παρουσιάζει έντονα σημάδια σύγχυσης, με τρέμουλο και κενά μνήμης σχετικά με την ημέρα του εγκλήματος, ζητώντας την πραγματοποίηση ιατρικής εξέτασης για την αξιολόγηση της ψυχολογικής της κατάστασης.

Από την πλευρά της οικογένειας του θύματος, η δικηγόρος κυρία Κατερίνα Τσιόκα απέρριψε τους ισχυρισμούς της υπεράσπισης, τονίζοντας την πληρότητα και σαφήνεια των αποδεικτικών στοιχείων στη δικογραφία. Συγκεκριμένα, αναφέρθηκε σε 38λεπτο ηχητικό ντοκουμέντο, οπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας και λεπτομερή καταγραφή των κινήσεων της κατηγορούμενης πριν και μετά το έγκλημα.

Η κυρία Τσιόκα υπογράμμισε ότι η δολοφονία δεν ήταν αποτέλεσμα παρορμητικής αντίδρασης, αλλά οργανωμένη πράξη, επισημαίνοντας πως η κατηγορούμενη είχε παραδεχθεί το έγκλημα με λεπτομέρειες που δεν αποτυπώνονται καν στο ηχητικό υλικό. Η οικογένεια βρίσκεται σε κατάσταση σοκ, περιγράφοντας τις δραματικές στιγμές που πέρασε το θύμα πριν το τέλος του.

«Η κατηγορούμενη δεν θυμάται και αρνείται την πράξη»

Η δικηγόρος υπεράσπισης κυρία Μαρούπα, μετά την απολογία, ανέφερε πως η διαδικασία ήταν πρωτοφανής και υπογράμμισε πως δεν έχει ακόμα εκδοθεί ιατροδικαστική έκθεση.

Ανέφερε επίσης αμφιβολίες για το υλικό των καμερών, επισημαίνοντας ότι οι κάμερες ήταν εκτός λειτουργίας για36 ώρες και πως η κατηγορούμενη δεν μπορούσε να υπερπηδήσει την ψηλή μάντρα του σπιτιού.

Η υπεράσπιση υποστηρίζει ότι η κατηγορούμενη «δεν αποδέχεται τη δολοφονία» και «δεν θυμάται τίποτα», ενώ θα ζητηθεί επιπλέον πραγματογνωμοσύνη για το ηχητικό ντοκουμέντο, ακόμη και για το φύλο της φωνής που ακούγεται. Τόνισε ότι η απώλεια μνήμης μπορεί να οφείλεται σε μετατραυματικό σοκ ή ψυχωσικά επεισόδια και ζήτησε να εξεταστούν όλα τα πιθανά σενάρια από τις αρχές.

