Σαλαμίνα: «Δεν σκότωσα εγώ την πεθερά μου» - Ανατρέπει τα πάντα στην απολογία της η 46χρονη

Η δικηγόρος ανέφερε επίσης ότι η 46χρονη παρουσιάζει έντονα σημάδια σύγχυσης, με τρέμουλο και κενά μνήμης

Δημήτρης Δρίζος

Σαλαμίνα: «Δεν σκότωσα εγώ την πεθερά μου» - Ανατρέπει τα πάντα στην απολογία της η 46χρονη
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Στο δικαστικό μέγαρο Πειραιά οδηγήθηκε νωρίς το πρωί της Παρασκευής η 46χρονη κατηγορούμενη για τη δολοφονία της 75χρονης πεθεράς της, σε μια απολογία που κράτησε περίπου ενενήντα λεπτά και σηματοδοτεί σημαντική αλλαγή στην υπόθεση. Παρά την αρχική ομολογία της, η γυναίκα πλέον αρνείται την πράξη, επικαλούμενη σύγχυση, ψυχολογικό σοκ και κενά μνήμης.

Μετά την ολοκλήρωση της απολογίας, οι συνήγοροι υπεράσπισης εξέφρασαν σοβαρές ενστάσεις για την πληρότητα και αξιοπιστία των στοιχείων που περιλαμβάνονται στη δικογραφία.

Η δικηγόρος της υπεράσπισης, κυρία Ειρήνη Μαρούπα, τόνισε ότι τα στοιχεία είναι ελλιπή και ότι δεν έχει διευκρινιστεί υπό ποιες συνθήκες η κατηγορούμενη φέρεται να ομολόγησε αρχικά. Επιπλέον, υπογράμμισε πως δεν υπάρχουν αποδείξεις που να συνδέουν τα χρήματα με κίνητρο, ούτε στοιχεία για προηγούμενη διαμάχη μεταξύ των δύο γυναικών.

Η δικηγόρος ανέφερε επίσης ότι η 46χρονη παρουσιάζει έντονα σημάδια σύγχυσης, με τρέμουλο και κενά μνήμης σχετικά με την ημέρα του εγκλήματος, ζητώντας την πραγματοποίηση ιατρικής εξέτασης για την αξιολόγηση της ψυχολογικής της κατάστασης.

Από την πλευρά της οικογένειας του θύματος, η δικηγόρος κυρία Κατερίνα Τσιόκα απέρριψε τους ισχυρισμούς της υπεράσπισης, τονίζοντας την πληρότητα και σαφήνεια των αποδεικτικών στοιχείων στη δικογραφία. Συγκεκριμένα, αναφέρθηκε σε 38λεπτο ηχητικό ντοκουμέντο, οπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας και λεπτομερή καταγραφή των κινήσεων της κατηγορούμενης πριν και μετά το έγκλημα.

Η κυρία Τσιόκα υπογράμμισε ότι η δολοφονία δεν ήταν αποτέλεσμα παρορμητικής αντίδρασης, αλλά οργανωμένη πράξη, επισημαίνοντας πως η κατηγορούμενη είχε παραδεχθεί το έγκλημα με λεπτομέρειες που δεν αποτυπώνονται καν στο ηχητικό υλικό. Η οικογένεια βρίσκεται σε κατάσταση σοκ, περιγράφοντας τις δραματικές στιγμές που πέρασε το θύμα πριν το τέλος του.

«Η κατηγορούμενη δεν θυμάται και αρνείται την πράξη»

Η δικηγόρος υπεράσπισης κυρία Μαρούπα, μετά την απολογία, ανέφερε πως η διαδικασία ήταν πρωτοφανής και υπογράμμισε πως δεν έχει ακόμα εκδοθεί ιατροδικαστική έκθεση.

Ανέφερε επίσης αμφιβολίες για το υλικό των καμερών, επισημαίνοντας ότι οι κάμερες ήταν εκτός λειτουργίας για36 ώρες και πως η κατηγορούμενη δεν μπορούσε να υπερπηδήσει την ψηλή μάντρα του σπιτιού.

Η υπεράσπιση υποστηρίζει ότι η κατηγορούμενη «δεν αποδέχεται τη δολοφονία» και «δεν θυμάται τίποτα», ενώ θα ζητηθεί επιπλέον πραγματογνωμοσύνη για το ηχητικό ντοκουμέντο, ακόμη και για το φύλο της φωνής που ακούγεται. Τόνισε ότι η απώλεια μνήμης μπορεί να οφείλεται σε μετατραυματικό σοκ ή ψυχωσικά επεισόδια και ζήτησε να εξεταστούν όλα τα πιθανά σενάρια από τις αρχές.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
13:02ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία Adel: Πάνω από 130 χιλιοστά βροχής στην Πελοπόννησο - Πού έβρεξε περισσότερο - Αναλυτικός χάρτης

13:00ΕΛΛΑΔΑ

Χαρά Τόκα: Η κόρη του Μάριου Τόκα παρεμβαίνει για την επίμαχη περιοδεία με έργα του Μάνου Χατζιδάκι

12:56ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Βίντεο της Φίνος Φιλμ για την Black Friday: Το «πάω για κάτι ψώνια και θα γυρίσω» και άλλες ατάκες

12:46ΚΟΣΜΟΣ

Η εκτόξευση του Soyuz προκάλεσε ζημιές στο κοσμοδρόμιο του Μπαϊκονούρ - «Eίναι πιο σοβαρό από ο,τι μας λένε»

12:42ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Κόντρα για τη μουσική Μάνου Χατζηδάκι: «Δεν θα έδινε ποτέ άδεια αν ζούσε», λέει η Ρεμπούτσικα - «Το έργο του πάνω από όλους», απαντά ο Καραμουρατίδης

12:35ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Καστοριά: Χειροπέδες σε τέσσερα άτομα για παράνομη διακίνηση ψυκτικού υγρού - Κατασχέθηκαν 11 τόνοι φρέον

12:34ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πολιτική σύγκρουση για την «κουμπαριά» Μητσοτάκηδων-Ξυλούρηδων: «Συγγνώμη» απαιτεί η κυβέρνηση - Επιμένει ο Ανδρουλάκης

12:27ΚΟΣΜΟΣ

Αδέλφια από τη Συρία δολοφόνησαν και πέταξαν σε βάλτο την αδελφή τους επειδή «αμαύρωσε την τιμή τους»!

12:15LIFESTYLE

Ντόλι Πάρτον: Ευχαρίστησε τους θαυμαστές της για την στήριξη καθ'όλη την διάρκεια της καριέρας της

12:14ΚΑΙΡΟΣ

Μερομήνια: Τι καιρό θα κάνει τα Χριστούγεννα - Τι αναφέρει η παραδοσιακή μέθοδος

12:11ΚΟΣΜΟΣ

Ηλικιωμένοι στη Νότια Κορέα ξορκίζουν τη μοναξιά τους με «εγγόνια» ρομπότ - «Γιαγιά μου σε περίμενα όλη μέρα...»

12:01ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Το TikTok τρελάθηκε: Μπορούν οι 18χρονοι σήμερα να γράψουν μήνυμα στο Nokia 3310;

11:56ΚΟΣΜΟΣ

«Είσαι ηλίθια;» - Νέα επίθεση Τραμπ σε γυναίκα δημοσιογράφο - Δείτε βίντεο

11:53ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Sports Party με το ντέρμπι Παναθηναϊκός - ΑΕΚ την Κυριακή από το Πάμε Στοίχημα

11:43ΚΟΣΜΟΣ

Οργή στο Χονγκ Κονγκ: Η φονική πυρκαγιά φωτίζει «πληγές» δεκαετιών - Οι σκαλωσιές από μπαμπού, η προσιτή στέγαση και το «μακρύ χέρι» της Κίνας

11:40ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σκέρτσος: Ιστορικού χαρακτήρα η συμφωνία ΓΣΕΕ-εργοδοτών-πολιτείας

11:38LIFESTYLE

Η μυθοπλασία «σβήνει» τον ανταγωνισμό – Τι έγινε το βράδυ της Πέμπτης

11:35ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Σαλαμίνα: «Δεν σκότωσα εγώ την πεθερά μου» - Ανατρέπει τα πάντα στην απολογία της η 46χρονη

11:34ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χατζηδάκης: «Οι ειλικρινείς αγρότες θα πάρουν περισσότερες επιδοτήσεις»

11:25ΕΛΛΑΔΑ

Πρέβεζα: Κατολίσθηση προκάλεσε τροχαίο στην Καστροσυκιά - Ημιφορτηγό κατέληξε σε χαράδρα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
15:28ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ιταλοί μετεωρολόγοι για τον χειμώνα στην Ελλάδα - Τι πρέπει να περιμένουμε τον Δεκέμβριο

12:27ΚΟΣΜΟΣ

Αδέλφια από τη Συρία δολοφόνησαν και πέταξαν σε βάλτο την αδελφή τους επειδή «αμαύρωσε την τιμή τους»!

11:35ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Σαλαμίνα: «Δεν σκότωσα εγώ την πεθερά μου» - Ανατρέπει τα πάντα στην απολογία της η 46χρονη

12:56ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Βίντεο της Φίνος Φιλμ για την Black Friday: Το «πάω για κάτι ψώνια και θα γυρίσω» και άλλες ατάκες

11:17ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φρίκη στο Μενίδι: 14χρονη Αλβανίδα Ρομά πήγε στο Αστυνομικό Τμήμα με έμβρυο σε σακούλα - Κατήγγειλε ότι την ξυλοκόπησε η μητέρα της και απέβαλε

11:20ΕΛΛΑΔΑ

Θρήνος στο Τυμπάκι για τον 19χρονο Ραφαήλ: «Ήθελε να γίνει αξιωματικός, του άρεσε πολύ» - Αυτή την ώρα η κηδεία του

08:38ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία Adel: Σήμερα το πιο δύσκολο 24ωρο - Εικόνες «Αποκάλυψης» στην Αττική - Ποτάμια οι δρόμοι, κλειστά σχολεία

09:12ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία Adel: Μεγάλα προβλήματα στην Αθήνα - Μεταφέρουν κόσμο με καρότσες στον ΗΣΑΠ του Μοσχάτου

10:54ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία Adel: Σφοδρή χαλαζόπτωση σε Κεφαλονιά, Μονεμβασιά και Ερμιόνη - Απίστευτες εικόνες

12:34ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πολιτική σύγκρουση για την «κουμπαριά» Μητσοτάκηδων-Ξυλούρηδων: «Συγγνώμη» απαιτεί η κυβέρνηση - Επιμένει ο Ανδρουλάκης

10:07ΚΟΣΜΟΣ

Οργή και θρήνος στο Χονγκ Κονγκ: Toυλάχιστον 128 οι νεκροί της πυρκαγιάς - Η εγκληματική αμέλεια της εταιρείας συντήρησης

09:32ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται νέα κακοκαιρία από τη Βόρεια Αφρική - Η πρόβλεψη Μαρουσάκη

12:42ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Κόντρα για τη μουσική Μάνου Χατζηδάκι: «Δεν θα έδινε ποτέ άδεια αν ζούσε», λέει η Ρεμπούτσικα - «Το έργο του πάνω από όλους», απαντά ο Καραμουρατίδης

13:00ΕΛΛΑΔΑ

Χαρά Τόκα: Η κόρη του Μάριου Τόκα παρεμβαίνει για την επίμαχη περιοδεία με έργα του Μάνου Χατζιδάκι

11:56ΚΟΣΜΟΣ

«Είσαι ηλίθια;» - Νέα επίθεση Τραμπ σε γυναίκα δημοσιογράφο - Δείτε βίντεο

07:41ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επιστροφή ενοικίου: Τι ώρα θα μπουν τα χρήματα στους λογαριασμούς των δικαιούχων

10:46ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Στο φως φωτογραφίες από την επίθεση Αφγανού, πρώην συνεργάτη της CIA,σε μέλη της Εθνοφρουράς

06:24ΚΟΣΜΟΣ

Ηλεκτρικά αυτοκίνητα: Ο «καλύτερος κατάσκοπος» όλων των εποχών - Γιατί οι Ισραηλινοί τα «επιστρέφουν»

12:14ΚΑΙΡΟΣ

Μερομήνια: Τι καιρό θα κάνει τα Χριστούγεννα - Τι αναφέρει η παραδοσιακή μέθοδος

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 28 Νοεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ