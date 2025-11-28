Η δολοφόνος της Σαλαμίνας: Το προφίλ και οι αναρτήσεις της Ρόζας στα social media πριν το έγκλημα

Με αναρτήσεις θυμού και ρατσισμού ήταν γεμάτο το προφίλ της 46χρονης καθ' ομολογίαν δολοφόνου

Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη

Όλο και περισσότερα στοιχεία βλέπουν το φως της δημοσιότητας σχετικά με τη δολοφονία της 75χρονης Στέλλας στη Σαλαμίνα από την νύφη της. Παρά το γεγονός ότι η 46χρονη φέρεται να υποστηρίζει ότι κίνητρο του εγκλήματος ήταν η ληστεία λόγω του εθισμού της στον τζόγο, οι έρευνες συνεχίζονται.

Κατά την ομολογία της, η 46χρονη παραδέχεται ότι πήγε στο σπίτι της πεθεράς της για να πάρει χρήματα που, όπως λέει, είχαν επιστρέψει εκείνη και ο σύζυγός της. Περιγράφει προσωπικά προβλήματα, αποβολές και εθισμό στον τζόγο, ενώ υποστηρίζει ότι αρχικά σκόπευε μόνο να βρει τα χρήματα και όχι να σκοτώσει την 75χρονη.

Ισχυρίζεται ότι φοβήθηκε πως την αναγνώρισε και τότε άρχισε να τη χτυπά με μπουκάλι και μαχαίρι. Αναφέρει επίσης ότι μετά το έγκλημα κατέστρεψε στοιχεία και επισκέφτηκε ψυχίατρο.

Η 46χρονη θα περάσει το κατώφλι του ανακριτή την Παρασκευή (27/11) για να απολογηθεί.

Οι τοποθετήσεις της Ρόζας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σκιαγραφούν ένα προφίλ γεμάτο ένταση, εσωστρέφεια και βαθιά δυσπιστία απέναντι στους ανθρώπους γύρω της. Οι αναρτήσεις της καθ' ομολογίαν δολοφόνου, είχαν διάθεση αντιπαράθεσης και μοιάζουν να καταγράφουν μια διαρκή σύγκρουση της Ρόζας με το κοινωνικό της περιβάλλον.

salamina.jpg

Στις 30 Ιουνίου 2025, έγραφε: «κι οταν είδα τι αρέσει στους ανθρώπους κατάλαβα ότι δεν θέλω να αρέσω».

1.jpg

Στις 10 Μαΐου, είχε κάνει ακόμη μία ανάρτηση, αυτή τη φορά με ρατσιστικό περιεχόμενο: «Έκτακτο! Η Ινδία απειλεί να βομβαρδίσει πυκνοκατοικημένες περιοχές του Πακιστάν… Εκκενώνονται τώρα Σεπόλια, Κολωνός, πλατεία Αττικής…».

dasda.jpg

Λίγους μήνες νωρίτερα, στις 11 Δεκεμβρίου 2024, η ένταση κορυφωνόταν:
«Μας πρήξατε τα @@@... έχετε μνήμη χρυσόψαρου μερικοί η έχει μπει μέσα σας το Άγιο πνεύμα των Χριστουγέννων;;;;».

1764259099914-775920519-3hg3gh.jpg

Ανάλογα επιθετικός ήταν και ο τόνος της στις 3 Ιουνίου 2024, όπου στρεφόταν εναντίον συγκεκριμένων προσώπων με βαριές εκφράσεις: «Δεν μπορούσατε π@@@@νες σκουπίδια να περιμένετε το εφετείο πρώτα ε; Φίδια!!!»

lok3lk.jpg

Στις 7 Ιουλίου 2024, είχε γράψει: «Υπόσχομαι ότι θα προσπαθήσω να αγαπήσω τους ανθρώπους κάποια μέρα. Ίσως οχι σήμερα και πιθανώς οχι αύριο».

1764259204716-76473939-22.jpg

Η πιο παλαιά ανάρτηση της, από τις 29 Οκτωβρίου 2023, ήταν επίσης επιθετική και απαξιωτική: «Για τους τρελούς έχει τρελοκομείο... Για τους αρρώστους έχει νοσοκομείο... Μόνο για τους μα@@@ες δεν έχει τόπο. Γι'αυτό είναι παντού».

1764259217407-351981458-44.jpg

