Κίνηση τώρα: Χάος στους δρόμους της Αθήνας - Καθυστερήσεις 15' στην Αττική Οδό

Πού εντοπίζονται προβλήματα

Κίνηση τώρα: Χάος στους δρόμους της Αθήνας - Καθυστερήσεις 15' στην Αττική Οδό

Η κίνηση στις 17:30

Το απόγευμα της Παρασκευής η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας είναι ιδιαίτερα πυκνή, δημιουργώντας σοβαρά προβλήματα στη μετακίνηση.

Η κυκλοφορία εξελίσσεται με μεγάλες δυσκολίες σε πολλές κεντρικές λεωφόρους και σημαντικές οδικές αρτηρίες.

Ιδιαίτερα προβληματικός είναι και ο Κηφισός, και στα δύο ρεύματα.

Η κίνηση σύμφωνα με την τροχαία:

  • Αθηνών-Κορίνθου/Λ. Αθηνών (έξοδος)
  • Αθηνών-Κορίνθου/Λ. Αθηνών (είσοδος)
  • Αθηνών-Λαμίας(Αθηνών έως κόμβος Καλυφτάκη -έξοδος)
  • Αθηνών-Λαμίας(κόμβος Καλυφτάκη έως Αθηνών-είσοδος)
  • Λ. Κηφισού ( Ανοδος)
  • Μεσογείων
  • Κατεχάκη (ρεύμα από Ηλιούπολη )
  • Κατεχάκη (ρεύμα προς Ηλιούπολη)
  • Λ. Κηφισίας (άνοδος)
  • Λ. Κηφισίας (κάθοδος)
  • Βασ. Σοφίας (άνοδος)
  • Βασ. Σοφίας (κάθοδος)
  • Βασ. Κωνσταντίνου
  • Σταδίου
  • Βασ. Αμαλίας
Kαθυστερήσεις και στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο. Πρόκειται για καθυστερήσεις 15’-20’ από κόμβο Μεταμόρφωσης έως κόμβο Πεντέλης.
Καθυστερήσεις 5’-10΄ στην έξοδο για Λαμία στο ρεύμα προς Ελευσίνα.

