Κίνηση τώρα: Χάος στους δρόμους της Αθήνας - Καθυστερήσεις 15' στην Αττική Οδό

Η κίνηση στις 17:30

Το απόγευμα της Παρασκευής η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας είναι ιδιαίτερα πυκνή, δημιουργώντας σοβαρά προβλήματα στη μετακίνηση.

Η κυκλοφορία εξελίσσεται με μεγάλες δυσκολίες σε πολλές κεντρικές λεωφόρους και σημαντικές οδικές αρτηρίες.

Ιδιαίτερα προβληματικός είναι και ο Κηφισός, και στα δύο ρεύματα.

Η κίνηση σύμφωνα με την τροχαία:

Αθηνών-Κορίνθου/Λ. Αθηνών (έξοδος)

Αθηνών-Κορίνθου/Λ. Αθηνών (είσοδος)

Αθηνών-Λαμίας(Αθηνών έως κόμβος Καλυφτάκη -έξοδος)

Αθηνών-Λαμίας(κόμβος Καλυφτάκη έως Αθηνών-είσοδος)

Λ. Κηφισού ( Ανοδος)

Μεσογείων

Κατεχάκη (ρεύμα από Ηλιούπολη )

Κατεχάκη (ρεύμα προς Ηλιούπολη)

Λ. Κηφισίας (άνοδος)

Λ. Κηφισίας (κάθοδος)

Βασ. Σοφίας (άνοδος)

Βασ. Σοφίας (κάθοδος)

Βασ. Κωνσταντίνου

Σταδίου

Βασ. Αμαλίας

Kαθυστερήσεις και στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο. Πρόκειται για καθυστερήσεις 15’-20’ από κόμβο Μεταμόρφωσης έως κόμβο Πεντέλης.

Καθυστερήσεις 5’-10΄ στην έξοδο για Λαμία στο ρεύμα προς Ελευσίνα.