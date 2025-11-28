Κίνηση τώρα: Χάος στους δρόμους της Αθήνας - Καθυστερήσεις 15' στην Αττική Οδό
Πού εντοπίζονται προβλήματα
Το απόγευμα της Παρασκευής η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας είναι ιδιαίτερα πυκνή, δημιουργώντας σοβαρά προβλήματα στη μετακίνηση.
Η κυκλοφορία εξελίσσεται με μεγάλες δυσκολίες σε πολλές κεντρικές λεωφόρους και σημαντικές οδικές αρτηρίες.
Ιδιαίτερα προβληματικός είναι και ο Κηφισός, και στα δύο ρεύματα.
Η κίνηση σύμφωνα με την τροχαία:
- Αθηνών-Κορίνθου/Λ. Αθηνών (έξοδος)
- Αθηνών-Κορίνθου/Λ. Αθηνών (είσοδος)
- Αθηνών-Λαμίας(Αθηνών έως κόμβος Καλυφτάκη -έξοδος)
- Αθηνών-Λαμίας(κόμβος Καλυφτάκη έως Αθηνών-είσοδος)
- Λ. Κηφισού ( Ανοδος)
- Μεσογείων
- Κατεχάκη (ρεύμα από Ηλιούπολη )
- Κατεχάκη (ρεύμα προς Ηλιούπολη)
- Λ. Κηφισίας (άνοδος)
- Λ. Κηφισίας (κάθοδος)
- Βασ. Σοφίας (άνοδος)
- Βασ. Σοφίας (κάθοδος)
- Βασ. Κωνσταντίνου
- Σταδίου
- Βασ. Αμαλίας
Kαθυστερήσεις και στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο. Πρόκειται για καθυστερήσεις 15’-20’ από κόμβο Μεταμόρφωσης έως κόμβο Πεντέλης.
Καθυστερήσεις 5’-10΄ στην έξοδο για Λαμία στο ρεύμα προς Ελευσίνα.
