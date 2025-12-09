Θρίλερ στη Μόσχα με την εξαφάνιση της Ανζέλικα - Ο μυστηριώδης άνδρας που κανείς δεν γνώριζε

Μυστήριο καλύπτει την εξαφάνιση Ρωσίδας μοντέλου, η οποία αγνοείται από στις 28 Νοεμβρίου, ενώ ανησυχητικά είναι τα ευρήματα στο διαμέρισμά της στη Μόσχα, όπου βρέθηκαν όλα τα προσωπικά της αντικείμενα: τηλέφωνο, έγγραφα και προσωπικό ημερολόγιο.

Από τα όσα αποκαλύπτονται η 33χρονη Ανζέλικα Ταρτάνοβα πριν από την εξαφάνισή της είχε τσακωθεί με τον σύντροφό της, είχε μαζέψει τα πράγματά της και είχε φύγει από το σπίτι όπου ζούσαν σύμφωνα με το SHOT.

Το μυστήριο όμως πυκνώνει ακόμα περισσότερο καθώς η κοπέλα εθεάθη για τελευταία φορά πριν από σχεδόν δύο εβδομάδες με συντροφιά με έναν άγνωστο άνδρα. Οι αδελφές της δεν γνωρίζουν τίποτα για αυτόν και ανησυχούν ότι ίσως η 33χρονη έχει πέσει θύμα απαγωγής.

Σύμφωνα με μία από τις αδερφές της, δεν είχε εξαφανιστεί ποτέ στο παρελθόν και δημοσιεύε συνεχώς ιστορίες και φωτογραφίες στα κοινωνικά δίκτυα.

Η Αντζέλικα μετακόμισε στη Μόσχα πριν από αρκετά χρόνια μετά το διαζύγιό της από τον σύζυγό της, ελπίζοντας να ακολουθήσει καριέρα ως μοντέλο. Συμμετείχε ενεργά σε κάστινγκ και προσπάθησε να βρει τη θέση της στον χώρο του μόντελινγκ. Έχει έναν 16χρονο γιο που παρέμεινε με τον πατέρα του στην περιοχή Κρασνοντάρ. Η Αντζέλικα σπάνια έβλεπε τον γιο της, αλλά πρόσφατα άρχισε να τον στηρίζει οικονομικά.

Πριν από ένα χρόνο, άρχισε να βγαίνει με έναν άντρα ονόματι Ντμίτρι, για τον οποίο μίλησε στις αδερφές της. Ο Ντμίτρι εργαζόταν στις κατασκευές στη Μόσχα και είχε τη δική του εταιρεία. Ωστόσο, η Αντζέλικα δεν έδειξε ποτέ φωτογραφίες του, ούτε τον σύστησε στην οικογένειά της.

Η οικογένεια του κοριτσιού ανησυχεί επειδή τις πρώτες ημέρες μετά την εξαφάνισή της, κάποιος διάβασε τα τηλεφωνικά της μηνύματα αλλά δεν απάντησε.