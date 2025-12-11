Συναγερμός στο Ηράκλειο για εξαφάνιση 33χρονου

Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές στο Ηράκλειο της Κρήτης για την εξαφάνιση ενός 33χρονου, τα ίχνη του οποίου χάθηκαν την περασμένη Κυριακή 7 Δεκεμβρίου.

Σύμφωνα με το creta24, ο πατέρας του νεαρού δήλωσε την εξαφάνισή του στην αστυνομία τη Δευτέρα 8/12, όταν ενημερώθηκε πως ο γιος του δεν εμφανίστηκε στη δουλειά του. Όπως είπε στους αστυνομικούς, είχαν επικοινωνήσει τηλεφωνικά αργά το απόγευμα της Κυριακής.

Για τον εντοπισμό του 33χρονου έχουν ξεκινήσει έρευνες από την αστυνομία, οι οποίες αυτή την ώρα εστιάζονται στην περιοχή του Αποκόρωνα, στα Χανιά. Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό αν οι έρευνες μεταφέρθηκαν στα Χανιά, λόγω κάποιας πληροφορίας ή ευρήματος.



Τις έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. συνδράμει η Πυροσβεστική με 1 drone και ένα πεζοπόρο τμήμα, ενώ ο σκύλος της ΕΜΑΚ «χτενίζει» την περιοχή.

Διαβάστε επίσης