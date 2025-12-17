Φάρμα: Νικητής ο Δημήτρης Ζήκος - «Το κάνω για τον πατέρα μου»

Έπειτα από τρεισήμισι μήνες, η «Φάρμα» του STAR ολοκληρώθηκε με νικητή τον Δημήτρη Ζήκο. Ο παίκτης «πάλεψε» με τον Λευτέρη και κατάφερε να σηκώσει την κούπα!

Σε μία από τις αναμετρήσεις, μάλιστα, ο νικητής σήκωσε το βλέμμα στον ουρανό και φώναξε «για σένα», αποκαλύπτοντας σε ποιο πρόσωπο αφιερώνει όλη αυτή τη διαδρομή. Στις δηλώσεις που ακολούθησαν, μίλησε με λόγια καρδιάς για τον πατέρα του.

«Θέλω να κάνω τον πατέρα όσο πιο περήφανο μπορώ. Αφού δεν κατάφερα να τον κάνω όσο ζούσε, τουλάχιστον να το πετύχω τώρα», είπε εμφανώς συγκινημένος.

Στη συνέχεια αναφέρθηκε ανοιχτά σε όσα βίωσε στη «Φάρμα»: «Για αυτόν έχω κάνει τόση υπομονή εδώ μέσα. Γι’ αυτόν έχω αντέξει τόσες προσβολές, τόσα πισώπλατα μαχαιρώματα, τόσες υποκρισίες… Τόσα φίδια, τόσους ψεύτες εδώ μέσα»….